МЕРАНО
Город в Северной Италии, в области Трентино-Альто-Адидже.
Нас. 38,2 тыс. чел. (2011). Климатобальнеологич. курорт, расположенный в предгорьях Альп, на выс. ок. 320 м, в долине р. Пассирио, к северо-западу от г. Больцано (близ границы с Швейцарией). Субтропический, сухой климат, с мягкой зимой (ср. темп-ра января ок. 1,5 °C) и тёплым солнечным летом (ср. темп-ра июля ок. 21 °C), а также защищённость от ветров и живописное расположение способствовали превращению М. в курорт европ. значения ещё в 19 в. Ныне он является одним из крупнейших климатич. курортов страны. Наряду с климатом, природным лечебным фактором в М. являются радоновые минер. воды многочисл. источников, которые применяют для питьевого лечения, ванн, ингаляций, орошений при заболеваниях органов дыхания, периферич. нервов, кожи, гинекологич. болезнях. Функционируют бальнео- и физиолечебницы, курзал, пансионаты и др. курортные учреждения. М. является также центром междунар. туризма и зимнего спорта. Частично cохранились ср.-век. гор. стены и ворота. В центре Старого города, на ул. Виа-Портичи (Улица портиков, или Лаубенгассе), – дома 13 в. Среди др. архит. памятников: собор Св. Николая в стиле поздней готики (упоминается с 1220; наружные фресковые росписи; скульптурный полиптих, 15 в.); замки Рамец (1227), Траутмансдорф (упоминается с 1300, перестроен в 16 в.; разрушен в 19 в., частично восстановлен; ныне Музей туризма; вокруг него ботанич. сад), Кастелло-Принчипеско (княжеский дворец Габсбургов, 1480; реставрирован в 1878–80, арх. Ф. фон Шмидт); каменный мост (1616); курзал (здания – старое, 1874, и новое, 1912–14, в стиле модерн); гор. театр в стиле модерн (1900, арх. М. Дюльфер); памятник нац. герою Тироля Андреасу Гоферу (1767–1810), один из крупнейших в Европе ипподромов (1935). В 1924 в М. проходил крупный междунар. шахматный турнир; в 1981 здесь состоялся матч на первенство мира по шахматам между А. Е. Карповым и В. Л. Корчным. В окрестностях М. – ср.-век. замок Тироль (11 в., перестраивался во 2-й пол. 12 – сер. 13 вв.), давший назв. историч. области.