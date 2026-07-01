МЕРАНО

Го­род в Северной Ита­лии , в области Трен­ти­но-Аль­то-Адид­же.

Нас. 38,2 тыс. чел. (2011). Кли­ма­то­баль­нео­ло­гич. ку­рорт, рас­по­ло­жен­ный в пред­горь­ях Альп, на выс. ок. 320 м, в до­ли­не р. Пас­си­рио, к се­ве­ро-за­па­ду от г. Боль­ца­но (близ гра­ни­цы с Швей­ца­ри­ей). Суб­тро­пи­че­ский, су­хой кли­мат, с мяг­кой зи­мой (ср. темп-ра ян­ва­ря ок. 1,5 °C) и тё­п­лым сол­неч­ным ле­том (ср. темп-ра ию­ля ок. 21 °C), а так­же за­щи­щён­ность от вет­ров и жи­во­пис­ное рас­по­ло­же­ние спо­соб­ст­во­ва­ли пре­вра­ще­нию М. в ку­рорт ев­роп. зна­че­ния ещё в 19 в. Ны­не он яв­ля­ет­ся од­ним из круп­ней­ших кли­ма­тич. ку­рор­тов стра­ны. На­ря­ду с кли­ма­том, при­род­ным ле­чеб­ным фак­то­ром в М. яв­ля­ют­ся ра­до­но­вые ми­нер. во­ды мно­го­числ. ис­точ­ни­ков, ко­то­рые при­ме­ня­ют для пить­е­во­го ле­че­ния, ванн, ин­га­ля­ций, оро­ше­ний при за­бо­ле­ва­ни­ях ор­га­нов ды­ха­ния, пе­ри­фе­рич. нер­вов, ко­жи, ги­не­ко­ло­гич. бо­лез­нях. Функ­цио­ни­ру­ют баль­нео- и фи­зио­ле­чеб­ни­цы, кур­зал, пан­сио­на­ты и др. ку­рорт­ные уч­ре­ж­де­ния. М. яв­ля­ет­ся так­же цен­тром ме­ж­ду­нар. ту­риз­ма и зим­не­го спор­та. Час­тич­но cо­хранились ср.-век. гор. сте­ны и во­ро­та. В цен­тре Ста­ро­го го­ро­да, на ул. Виа-Пор­ти­чи (Ули­ца пор­ти­ков, или Лау­бен­гас­се), – до­ма 13 в. Сре­ди др. ар­хит. па­мят­ни­ков: со­бор Св. Ни­ко­лая в сти­ле позд­ней го­ти­ки (упо­ми­на­ет­ся с 1220; на­руж­ные фре­ско­вые рос­пи­си; скульп­тур­ный по­лип­тих, 15 в.); зам­ки Ра­мец (1227), Тра­ут­манс­дорф (упо­ми­на­ет­ся с 1300, пе­ре­стро­ен в 16 в.; раз­ру­шен в 19 в., час­тич­но вос­ста­нов­лен; ны­не Му­зей ту­риз­ма; во­круг не­го бо­та­нич. сад), Кас­тел­ло-Прин­чи­пе­ско (кня­же­ский дво­рец Габс­бур­гов, 1480; рес­тав­ри­ро­ван в 1878–80, арх. Ф. фон Шмидт); ка­мен­ный мост (1616); кур­зал (зда­ния – ста­рое, 1874, и но­вое, 1912–14, в сти­ле мо­дерн); гор. те­атр в сти­ле мо­дерн (1900, арх. М. Дюль­фер); па­мят­ник нац. ге­рою Ти­ро­ля Ан­д­реа­су Го­фе­ру (1767–1810), один из круп­ней­ших в Ев­ро­пе ип­по­дро­мов (1935). В 1924 в М. про­хо­дил круп­ный ме­ж­ду­нар. шах­мат­ный тур­нир; в 1981 здесь со­сто­ял­ся матч на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там ме­ж­ду А. Е. Кар­по­вым и В. Л. Корч­ным. В ок­ре­ст­но­стях М. – ср.-век. за­мок Ти­роль (11 в., пе­ре­страи­вал­ся во 2-й пол. 12 – сер. 13 вв.), дав­ший назв. ис­то­рич. об­лас­ти.

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