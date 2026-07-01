МЕРАГЕ
Город на северо-западе Ирана, в остане Вост. Азербайджан. Нас. 152,5 тыс. чел. (2010). Расположен у юж. подножия горы Херем-Даг (Сехенд), в 25 км к востоку от оз. Урмия. Ж.-д. станция на линии Тегеран – Тебриз.
Время основания неизвестно. В 7 в. завоёван арабами и включён в состав Халифата, находился под управлением династии Раввадидов (йеменского происхождения, со временем ассимилированной курдами), представители которой являлись наместниками халифа. После захвата в 1038 сельджуками с 1122 под властью эмиров Аксункуридов (Ахмадилидов), в 1209 перешёл под управление тюрк. династии Ильдегизидов. В 1221 разрушен монгольскими войсками. В 1225 присоединён к владениям хорезмшахов. После основания Хулагу в 1256 нового гос-ва некоторое время был резиденцией Хулагуидов. В 16 в. управление М. перешло к представителям курдского племени мукри. В 1603 город завоёван шахом Аббасом I Великим и включён в состав Ирана (мукри по приказу шаха были вырезаны за непокорность). В 1610–1925 центр Марагинской пров., находившейся под управлением тюрк. племени муккаддам. В 18 в. столица полунезависимого Марагинского ханства. В ходе 2-й рус.-перс. войны (см. Русско-персидские войны) 15.1.1828 занят рос. армией, возвращён Ирану по условиям Туркманчайского мира 1828.
Архит. памятники М. – кирпичные башенные мавзолеи с шатровыми (конич. или пирамидальными) куполами и нарядным полихромным кирпичным и изразцовым декором: Гумбади-Сурх (Красная гробница; 1147–48, из красного кирпича, квадратный в плане, декор – узорная кладка красным и поливным голубым кирпичом), цилиндрический в плане Гумбеде-Модавар (Круглая башня, 1167–69; голубые изразцы) и 10-гранный Гумбади-Кабуд (Синяя гробница; 1196–97; двойной купол, склеп). Мавзолеи 14 в. – Гумбади-Гаффария (ок. 1328, квадратный в плане) и т. н. Голубая башня (1330), декорированы керамич. мозаикой белого, голубого и синего цвета. Мечети эпохи Сефевидов.
Марагинский гос. ун-т (1987), филиал Исламского ун-та Азад (Тегеран), кампус Ун-та «Паяме нур» и др. подразделения иран. вузов; богословская школа. Н.-и. центры: астрономич., седиментологический, с.-х. (в т. ч. проблемы земледелия на засушливых землях).
М. – центр района виноградарства и садоводства (в осн. яблони); произ-во сухофруктов, гл. обр. изюма (на экспорт). Заводы: металлургич., химич., цементный, стекольный; бумажная фабрика; деревообработка. Традиционные выделка сафьяна, ковроткачество (в т. ч. изготовление шёлковых ковров); произ-во керамич. изделий. Близ города – добыча каменного угля, природных строит. материалов, в т. ч. травертина (т. н. марагинский мрамор).
В 3 км к западу от совр. города (на холме Талеб-Хан) расположены руины обсерватории, построенной в 1258–59 под рук. Мухаммеда ат-Туси (ныне для сохранения памятника возведён латунный купол). Раскопками открыты центр. башня для наблюдений (диаметр 45 м), найдены астрономич. приборы, в т. ч. квадрант, астролябия. Из обсерватории происходят также бронзовый с золотыми и серебряными инкрустациями глобус звёздного неба Муайада ад-Дина аль- Урди (1278, Физико-математич. салон, Дрезден), иллюстриров. рукописи 13 в.
Авторы статьи: Б. Шейхи Джоландан (экономика),Т. Х. Стародуб (архитектура).