МЕРАГЕ

Го­род на се­ве­ро-за­па­де Ира­на , в ос­та­не Вост. Азер­бай­джан. Нас. 152,5 тыс. чел. (2010). Рас­по­ло­жен у юж. под­но­жия го­ры Хе­рем-Даг (Се­хенд), в 25 км к вос­то­ку от оз. Ур­мия. Ж.-д. стан­ция на ли­нии Те­ге­ран – Теб­риз.

Вре­мя ос­но­ва­ния не­из­вест­но. В 7 в. за­воё­ван ара­ба­ми и вклю­чён в со­став Ха­ли­фа­та, на­хо­дил­ся под управ­ле­ни­ем ди­на­стии Рав­ва­ди­дов (йе­мен­ско­го про­ис­хо­ж­де­ния, со вре­ме­нем ас­си­ми­ли­ро­ван­ной кур­да­ми), пред­ста­ви­те­ли ко­то­рой яв­ля­лись на­ме­ст­ни­ка­ми ха­ли­фа. По­сле за­хва­та в 1038 сель­джу­ка­ми с 1122 под вла­стью эми­ров Ак­сун­ку­ри­дов (Ах­ма­ди­ли­дов), в 1209 пе­ре­шёл под управ­ле­ние тюрк. ди­на­стии Иль­де­ги­зи­дов. В 1221 раз­ру­шен монгольскими вой­ска­ми . В 1225 при­со­еди­нён к вла­де­ни­ям хо­резм­ша­хов. По­сле ос­но­ва­ния Ху­ла­гу в 1256 но­во­го гос-ва не­ко­то­рое вре­мя был ре­зи­ден­ци­ей Ху­ла­гуи­дов. В 16 в. управ­ле­ние М. пе­ре­шло к пред­ста­ви­те­лям курд­ско­го пле­ме­ни мук­ри. В 1603 го­род за­воё­ван ша­хом Аб­ба­сом I Ве­ли­ким и вклю­чён в со­став Ира­на (мук­ри по при­ка­зу ша­ха бы­ли вы­ре­за­ны за не­по­кор­ность). В 1610–1925 центр Ма­ра­гин­ской пров., на­хо­див­шей­ся под управ­ле­ни­ем тюрк. пле­ме­ни мук­кад­дам. В 18 в. сто­ли­ца по­лу­не­за­ви­си­мо­го Ма­ра­гин­ско­го хан­ст­ва. В хо­де 2-й рус.-перс. вой­ны (см. Рус­ско-пер­сид­ские вой­ны) 15.1.1828 за­нят рос. ар­ми­ей, воз­вра­щён Ира­ну по ус­ло­ви­ям Турк­ман­чай­ско­го ми­ра 1828.

Ар­хит. па­мят­ни­ки М. – кир­пич­ные ба­шен­ные мав­зо­леи с шат­ро­вы­ми (ко­нич. или пи­ра­ми­даль­ны­ми) ку­по­ла­ми и на­ряд­ным по­ли­хром­ным кир­пич­ным и из­раз­цо­вым де­ко­ром: Гум­ба­ди-Сурх (Крас­ная гроб­ни­ца; 1147–48, из крас­но­го кир­пи­ча, квад­рат­ный в пла­не, де­кор – узор­ная клад­ка крас­ным и по­лив­ным го­лу­бым кир­пи­чом), ци­лин­д­ри­че­ский в пла­не Гум­бе­де-Мо­да­вар (Круг­лая баш­ня, 1167–69; го­лу­бые из­раз­цы) и 10-гран­ный Гум­ба­ди-Ка­буд (Си­няя гроб­ни­ца; 1196–97; двой­ной ку­пол, склеп). Мав­зо­леи 14 в. – Гум­ба­ди-Гаф­фа­рия (ок. 1328, квад­рат­ный в пла­не) и т. н. Го­лу­бая баш­ня (1330), де­ко­ри­ро­ва­ны ке­ра­мич. мо­заи­кой бе­ло­го, го­лу­бо­го и си­не­го цве­та. Ме­че­ти эпо­хи Се­фе­ви­дов.

Ма­ра­гин­ский гос. ун-т (1987), фи­ли­ал Ис­лам­ско­го ун-та Азад (Те­ге­ран), кам­пус Ун-та «Пая­ме нур» и др. под­раз­де­ле­ния иран. ву­зов; бо­го­слов­ская шко­ла. Н.-и. цен­тры: ас­тро­но­мич., се­ди­мен­то­ло­ги­че­ский, с.-х. (в т. ч. про­бле­мы зем­ле­де­лия на за­суш­ли­вых зем­лях).

М. – центр рай­она ви­но­гра­дар­ст­ва и са­до­вод­ст­ва (в осн. яб­ло­ни); про­из-во су­хо­фрук­тов, гл. обр. изю­ма (на экс­порт). За­во­ды: ме­тал­лур­гич., хи­мич., це­мент­ный, сте­коль­ный; бу­маж­ная фаб­ри­ка; де­ре­во­об­ра­бот­ка. Тра­ди­ци­он­ные вы­дел­ка сафь­я­на, ков­ро­тка­че­ст­во (в т. ч. из­го­тов­ле­ние шёл­ко­вых ков­ров); про­из-во ке­ра­мич. из­де­лий. Близ го­ро­да – до­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля, при­род­ных стро­ит. ма­те­риа­лов, в т. ч. тра­вер­ти­на (т. н. ма­ра­гин­ский мра­мор).

В 3 км к за­па­ду от совр. го­ро­да (на хол­ме Та­леб-Хан) рас­по­ло­же­ны руи­ны об­сер­ва­то­рии, по­стро­ен­ной в 1258–59 под рук. Му­хам­ме­да ат-Туси (ны­не для со­хра­не­ния па­мят­ни­ка воз­ве­дён ла­тун­ный ку­пол). Рас­коп­ка­ми от­кры­ты центр. баш­ня для на­блю­де­ний (диа­метр 45 м), най­де­ны ас­тро­но­мич. при­бо­ры, в т. ч. квад­рант, ас­т­ро­ля­бия. Из об­сер­ва­то­рии про­ис­хо­дят так­же брон­зо­вый с зо­ло­ты­ми и се­реб­ря­ны­ми ин­кру­ста­ция­ми гло­бус звёзд­но­го не­ба Му­ай­а­да ад-Ди­на аль- Ур­ди (1278, Фи­зи­ко-ма­те­ма­тич. са­лон, Дрез­ден), ил­лю­ст­ри­ров. ру­ко­пи­си 13 в.

Авторы статьи: Б. Шей­хи Джо­лан­дан (эко­но­ми­ка),Т. Х. Ста­ро­дуб (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)