МЕОТЫ

Меоты ( лат. Maeotae) — собирательное название ряда родственных племен, составлявших основное население Прикубанья и Вост. Приазовья в эпоху раннего железного века. Азовское море древние греки называли Меотийским озером. В письменных источниках впервые упоминаются в VI в. до н. э. Античный географ Страбон к М. относил синдов, дандариев, тореатов, агров и аррехов, тарпетов, обидиакенов, ситтакенов, досхов. В боспорской эпиграфике упоминаются также псессы, фатеи и досхи. М. вели оседлый образ жизни, основными занятиями были пашенное земледелие, скотоводство и рыбный промысел. Для М. характерны курганные захоронения знати с принесением в жертву лошадей и зависимых от покойного людей. Археологические находки указывают на торговлю с античными городами Сев. Причерноморья и высокий уровень развития местного ремесла (металлообработка, керамическое производство, ткачество, ювелирное мастерство и пр.). Несмотря на греческое и скифское влияние был сформирован самобытный меотский (кубанский) звериный стиль.

Лит .: Анфимов Н. В. Древнее золото Кубани. Краснодар, 1987; Эрлих В. Р., Кожухов С. П. Об основных этапах развития меотской культуры Закубанья // Античная цивилизация и варварский мир. Ч. 1. Новочеркасск, 1992. В. Г. Черненко.