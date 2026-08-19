МЕОТСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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МЕОТСКАЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура железного века в бассейне реки Кубань (кроме верховий), предгорьях Северо-Западного Кавказа, на Таманском полуострове, Нижнем Дону (IX/VIII вtrf до н. э. - III/IV века н. э.).
Выделена в 1930-е годы М.Н. Покровским и Н.В. Анфимовым. Сформировалась на основе местных памятников финала бронзового века. Большинством исследователей меотской археологической культуры соотносится с меотами; подразделяется на 4 периода.
Протомеотский период (конец IX - середина VII веков до н. э.) представлен на Кубанском Левобережье (до среднего течения Лабы) 3 локальными вариантами. Восточнее находятся памятники буферной зоны с кобанской культурой. Для приморско-абинского варианта показательны коллективные трупоположения, в приморской зоне - в каменных ящиках, в районе современного города Абинск - впущенные в курганы или естественные возвышенности. Для центрального варианта характерны индивидуальные трупоположения, мужские в основном вытянутые, женские - скорченные; есть погребения, сопровождавшиеся черепом и костями конечностей коня (вероятно, чучелом); прослеживаются связи с черногоровской культурой степи и древностями Средней Европы. Предгорный вариант (в бассейне рек Белая и Фарс) отличается использованием камня при сооружении могил (наброска на поверхности, обкладка стенок и т. п.), некоторые погребения сопровождались целой тушей коня; важны связи с колхидской культурой и древними центрами в Закавказье. Для всех вариантов характерны черпаки с высокими петельчатыми ручками, встречаются миски (иногда с ручками). Для равнинных памятников показательны горшкообразные сосуды, для предгорий - крупные корчаги. Среди оружия преобладают бронзовые и железные наконечники копий, встречаются «киммерийские» кинжалы, железные топоры, бронзовые и каменные топорики-скипетры. Часто находят каменные оселки. Погребения коней сопровождаются бронзовыми удилами, бронзовыми или костяными псалиями. Исследовались хозяйственные ямы на территории Патрея, дома со стенами из глины и камня, с полами, обмазанными глиной. Известны святилища - скопление костей животных, керамики и других предметов (иногда со следами пребывания в огне) в насыпях курганов бронзового века или на древней дневной поверхности. На равнинных могильниках известны отдельные погребения (вероятно, жертвоприношения) коней. В конце периода появляются всаднические наборы типа Новочеркасского клада, богатые подкурганные погребения с остатками колесниц, элементы ранней скифской археологической культуры, в украшении изделий из бронзы на смену геометрическому стилю приходит зооморфный.
Для начала раннемеотского (меото-скифского) периода (середина VII - конец IV века до н. э.) показательны курганы (Келермес, Костромские курганы и др.), принадлежавшие местной элите, участвовавшей в походах скифов в Переднюю Азию, или скифам, составлявшим правящую прослойку меотского общества. С конца VII века группы памятников меотской археологической культуры появляются в прибрежной полосе Кубанского Правобережья. На реке Уруп известны смешанные кобано-меотские поселения. Памятники в районе современного Новороссийска и Анапы, где сохраняются традиции предшествующего времени, соотносят с племенами керкетов-торетов; Семибратние курганы и городище, близлежащие памятники - с синдами. Эти земли попадают в сферу влияния, а затем и в состав Боспорского государства. В районе современных городов Крымск и Абинск показательны подкурганные могилы (иногда с деревянными конструкциями) для ранней части периода, сырцовые многокамерные склепы - для поздней. Выделяются также Краснодарская и Усть-Лабинская группы памятников (в том числе Елизаветинский комплекс), где продолжается развитие традиций протомеотского периода. Для зап. групп характерно каркасно- глинобитное домостроительство, для восточных - постройки из сырцового кирпича. Не позднее конца VI века на Кубанском Левобережье появляются городища, на Правобережье они зафиксированы с IV века. Вблизи городищ и крупных могильников расположены ритуальные комплексы и подкурганные святилища - в основном площадки, на которых находят много костей жертвенных животных (лошадей, быков), керамической посуды, а также вещи из драгоценных металлов; прослежено как одно-, так и многократное их использование. Бронзовые наконечники стрел, типичные для скифов, в меотской археологической культуре редки, с середины VI века их вытесняют железные наконечники. В VI-V веках использовались акинаки, которыми вооружены и рядовые воины-пехотинцы; с конца V века акинаки трансформируются в меотские мечи (с клинком, расширенным у рукояти ковкой). Многочисленны длинные копья, с IV века появляются дротики с шипами. В V веке в рамках меотской археологической культуры формируется прикубанский вариант скифо-сибирского звериного стиля, в IV веке для него характерна особая вычурность и декоративность. С 1-й половины VI века в ареал меотской археологической культуры начинают поступать древне-греческие (сначала родосско-ионийские) изделия. Под влиянием античной технологии в конце V века складывается местное производство круговой сероглиняной и красноглиняной керамики, во многом подражающей древне-греческим формам. К концу IV века складывается набор сероглиняной посуды (мисок, кувшинов, кубков, канфаров), сохранявшийся и позднее. Эта керамика была одним из основных видов экспорта кочевникам Предкавказья, Подонья, Приуралья. Ритуальные комплексы 2-й половины IV века с вещами меотской археологической культуры на территории колхидской культуры некоторые исследователи приписывают меотским наёмникам Диоскурии (город на территории современного города Сухуми).
Наступление среднемеотского (собственно меотского) периода (III-I века до н. э.) отмечено резким сокращением в меотской археологической культуре античного импорта (в связи с сокращением хлебной торговли Боспора с Афинами) и появлением с конца IV века в степях Прикубанья сарматского племени сираков. Число памятников значительно увеличивается, хотя территория остаётся прежней; к концу этого периода меотская археологическая культура появляется на Нижнем Дону (Танаис, Кобяково и др.). Городища, как правило, располагались на мысу, с напольной стороны имели валы и рвы; к концу периода распространяется их устойчивый тип - небольшие, с цитаделью-вышкой. Резко сокращается число скорченных погребений; лошадь помещали не рядом с покойником, а выше его. В Закубанье прослежены коллективные захоронения, очевидно совершавшиеся в семейных земляных склепах. На некрополях III-II веков известны ритуальные площадки с обильными конскими и человеческими жертвоприношениями, очевидно, продолжающие традиции меотских святилищ. У воинов по-прежнему преобладали копья и дротики (иногда до 10 у одного человека), меотские мечи делали (очевидно, под влиянием сарматов) с серповидным навершием; к концу периода распространились мечи и кинжалы с перекрестьем и кольцевидным навершием. Появляются (а к концу периода преобладают) черешковые наконечники стрел. В Закубанье известна серия бронзовых кованых шлемов III-II веков. местного производства, подражающих античным. Лошадей украшали бронзовыми налобниками и нагрудниками с гравировкой концентрическими кругами. Характерны большие дисковидные зеркала с циркульным гравированным орнаментом, многочисленны стеклянные бусы малоазийских мастерских, встречаются золотые серьги в виде полых фигурок животных, изготовленные, вероятно, под влиянием колхидской торевтики. Ряд исследователей объясняют появление малоазийских украшений, стеклянной посуды, шлемов типа Монтефортино и другого участием меотов в войнах Митридата VI.
В начале позднемеотского (меото-сарматского) периода (конец I века до н. э. - III/IV века н. э.) число памятников увеличивается. Известно около 200 городищ, иногда образующих многокилометровые цепочки по речным террасам. На некоторых из них исследованы овальные в плане сырцовые дома. Под влиянием сарматов появляются подбойные и катакомбные погребальные сооружения, в могилу ставят ритуальные мисочки с остатками красной краски (реальгара), прослеживается обычай связывания ног покойного. Известны вазы на высоких поддонах, с зооморфными ручками, как и у кружек, близких по форме сарматским. Структура вооружения сохраняется. Мечи и кинжалы представлены сарматскими типами, в т. ч. с брусковидным перекрестьем и кольцевым навершием либо с черенком для рукояти. Использовались кольчуги и пластинчатые остроконечные шлемы. Распространяются пряжки с подвижным язычком, многочисленные фибулы, провинциально-римские броши, маленькие зеркала-подвески с литым орнаментом и др.
На Нижнем Дону конец меотской археологической культуры связан с разгромом готами или аланами Танаиса в середине III века, в это же время прекращают существование памятники на правобережье Кубани. Вероятно, часть населения перемещается на её левый берег, где на некоторых городищах жизнь продолжалась до IV века, а в Востотчном Закубанье, возможно, и в более позднее время. Вероятно, часть потомков носителей меотской археологической культуры ушла в горы и позднее приняла участие в этногенезе адыгов.
В основе хозяйства меотской археологической культуры - земледелие и животноводство. Для раннемеотского периода документировано преобладание крупного рогатого скота, в пищу употреблялись также лошади, свиньи, мелкий рогатый скот; доминировала мягкая кустистая и карликовая пшеница, считающаяся предметом экспорта в Грецию, для внутреннего потребления культивировались в основном просо и ячмень. Для западных групп меотской археологической культуры характерны глиняные плитки-таблетки и грузила, свидетельствующие о рыбном промысле, встречаются кости крупных рыб.