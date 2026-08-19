МЕОТИДА (др.-греч. Μαιῶτις; лат. Maeotis palus ‒ Меотийское болото)

Древнее название Азовского моря.

Максимум длины Меотиды – 380 км, ширины – 200 км, глубины – 13,5 м, длина береговой линии 1 472 км, площадь 37 800 кв. км. До VI тыс. до н.э. Азовского моря не существовало, а Дон (Танаис) впадал непосредственно в Черное море; Теория черноморского потопа предполагает, что возникновение Азовского моря произошло ок. 5 600 г. до н.э. С Черным морем Меотида соединяется Боспором Киммерийским (совр. Керченский пролив); в античную эпоху пролив зимой часто замерзал, создавая возможность «сухопутной» переправы с Таманского полуострова в Тавриду. Название Меотиды связано с меотскими племенами, жившими на побережье моря; впервые название «Меат» встречается на карте, составленной финикийскими мореплавателями в VII в. до н.э.

В античности вплоть до эпохи эллинизма велись споры о величине Меотиды и о том, является ли она заливом Северного океана. Первую карту Меотиды составил Клавдий Птолемей , им были определены и координаты городов, устьев рек и других географических объектов Меотиды. Крупнейшими городами на побережье Меотиды в античности были Танаис, Гераклий, Зенонов Херсонес, Ахиллий, Киммерий, Тирамба.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев