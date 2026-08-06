«МЕОРЕ-ДАСИ»
Революционно-демократическое направление в грузинской просветительской мысли 2-й пол. 19 в.
Выделилось в 1866 (по др. данным, в 1869 или 1877) из патриотич. движения груз. шестидесятников «Тергдалеулеби» («Испившие воду Терека»). Лидеры «М.-д.» Г. Церетели, Н. Николадзе, С. Месхи и др. выражали интересы «третьего сословия» (преим. гор. слоёв), пропагандировали революц.-демократич. и утопическо-социалистич. концепции и идеи критич. материализма. «М.-д.» критиковало негативные стороны капитализма, выступало за демократизацию обществ. жизни, развитие нац. пром-сти и торговли. Признавая необходимость сотрудничества прогрессивных представителей всех слоёв общества в создании свободной и независимой Грузии, члены «М.-д.» отрицали главенство дворянского сословия в этом процессе. Основой нового общества в Грузии, по их мнению, должны были стать трудящиеся, объединённые в ассоциации мелких собственников. Свои взгляды деятели «М.-д.» пропагандировали на страницах газет «Дроеба» («Время»), «Сасопло газети» («Сельская газета»), «Тифлисский вестник», «Обзор», «Новое обозрение», «Квали» («Борозда»), журналов «Кребули» («Сборник»), «Моамбе» («Вестник») и др.
Автор статьи: А. А. Ганич.