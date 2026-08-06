«МЕОРЕ-ДАСИ»

Ре­во­люционно-де­мо­кра­тическое на­прав­ле­ние в грузинской про­све­ти­тель­ской мыс­ли 2-й пол. 19 в.

Вы­де­ли­лось в 1866 (по др. дан­ным, в 1869 или 1877) из пат­рио­тич. дви­же­ния груз. шес­ти­де­сят­ни­ков «Тер­гда­ле­уле­би» («Ис­пив­шие во­ду Те­ре­ка»). Ли­де­ры «М.-д.» Г. Це­ре­те­ли, Н. Ни­ко­лад­зе, С. Мес­хи и др. вы­ра­жа­ли ин­те­ре­сы «третье­го со­сло­вия» (пре­им. гор. сло­ёв), про­па­ган­ди­ро­ва­ли ре­во­люц.-де­мо­кра­тич. и уто­пи­че­ско-со­циа­ли­стич. кон­цеп­ции и идеи кри­тич. ма­те­риа­лиз­ма. «М.-д.» кри­ти­ко­ва­ло не­га­тив­ные сто­ро­ны ка­пи­та­лиз­ма, вы­сту­па­ло за де­мо­кра­ти­за­цию об­ществ. жиз­ни, раз­ви­тие нац. пром-сти и тор­гов­ли. При­зна­вая не­об­хо­ди­мость со­труд­ни­че­ст­ва про­грес­сив­ных пред­ста­ви­те­лей всех сло­ёв об­ще­ст­ва в соз­да­нии сво­бод­ной и не­за­ви­си­мой Гру­зии , чле­ны «М.-д.» от­ри­ца­ли гла­вен­ст­во дво­рян­ско­го со­сло­вия в этом про­цес­се. Ос­но­вой но­во­го об­ще­ст­ва в Гру­зии, по их мне­нию, долж­ны бы­ли стать тру­дя­щие­ся, объ­е­ди­нён­ные в ас­со­циа­ции мел­ких соб­ст­вен­ни­ков. Свои взгля­ды дея­те­ли «М.-д.» про­па­ган­ди­ро­ва­ли на стра­ни­цах га­зет «Дрое­ба» («Вре­мя»), «Са­со­п­ло га­зе­ти» («Сель­ская га­зе­та»), «Тиф­лис­ский вест­ник», «Об­зор», «Но­вое обо­зре­ние», «Ква­ли» («Бо­роз­да»), жур­на­лов «Кре­бу­ли» («Сбор­ник»), «Мо­ам­бе» («Вест­ник») и др.

Автор статьи: А. А. Га­нич.

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