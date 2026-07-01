МЕНЗУРАЛЬНАЯ НОТАЦИЯ
Нотация западноевропейской (первоначально только вокальной) музыки 13 – нач. 17 вв. с точной фиксацией ритма.
Слово «мензуральный» (лат. mensurabilis, mensuratus, букв. – размеренный; также «фигурированный» – figuratus) в документах эпохи применялось не к нотации, а к самой музыке (напр., в сочетаниях cantus mensurabilis, musica mensurata, cantus figuratus и т. д.). Следовательно, проблема нотации была одновременно и проблемой ритма, техника ритмической композиции и адекватная ей система письм. фиксации ритма составляли единый научно-теоретич. и дидактич. комплекс. Под «мензуральной» подразумевалась многоголосная музыка с определённым и нотированным ритмом, в противовес одноголосию григорианского хорала – «плавной», или «ровной», музыке (лат. musica plana, cantus planus), где ритм определялся просодией богослужебного текста и последовательно не нотировался.
В результате эволюции от модальной (модально-мензуральной) к собственно М. н. (основателем которой считается Франко Кёльнский) на протяжении 13 в. учёные разработали способ нотной записи с чётким различением длительностей посредством особых графем («фигур»). М. н. – поголосная (в виде отд. партий), тактовые черты в ней отсутствуют. В основу графики положены символы римской квадратной нотации (григорианской монодии), для которых характерна квадратно-ромбовидная форма. Различались фигуры простые (одиночные ноты: максима, лонга, бревис, семибревис, позднее минима и семиминима, фуза и семифуза), которым соответствовали паузы соответствующей длительности, и составные (лигатуры); для чтения последних были установлены разветвлённые, весьма громоздкие правила. Выдвижение на первый план ритмического фактора в М. н. было связано с развитием композиторской музыки, когда ритмическая структура многоголосного целого стала специально сочиняться автором. Кроме того, многоголосный склад (особенно по мере усложнения техники полифонич. композиции, начиная со свободного и мелизматического органумов с регламентированным употреблением в них консонансов и диссонансов) потребовал обновлённой, истинной синхронизации вертикали, в отличие от той, что существовала прежде (напр., в параллельном органуме, состоявшем преим. из консонансов: квинты, кварты, октавы).
В своих истоках М. н. связана с модальной ритмикой Нотр-Дам школы и отражающей её модальной нотацией. Принципы модальной нотации впервые систематически изложены в трактате Иоанна де Гарландии «О мензуральной музыке» (ок. 1270), а также у его последователей. На развитие модальной ритмики повлияли типовые стихотв. размеры (в т. ч. заимствованные из лирики трубадуров), которые смешивались и чередовались в разных голосах. Франконская реформа нотации обобщила и реорганизовала предыдущий «модальный» этап в направлении чистой мензуральности. Ритмика постепенно обособлялась от модальных («стопных») формул и эволюционировала в направлении усложнения и разнообразия собственно музыкальных ритмических структур (рисунков), которые вплоть до 14 в. проявляли себя в рамках преим. 3-дольного («перфектного», тернарного) метра.
На стадии арс нова во Франции М. н. вступила в новую фазу своего развития. Филиппа де Витри традиционно считают теоретиком, который узаконил «имперфектное» 2-дольное (бинарное) деление нот, ввёл новые мелкие длительности – минимы и семиминимы, а комбинации мензур темпуса и пролации («четыре пролации» Витри) обозначил в начале нотоносцев особыми символами, прообразами тактовых размеров. В его учении очевидно размежевание со старой мензуральной практикой (арс антиква), которая противопоставлялась композиционной технике современников (лат. moderni). Противопоставление не носило антагонистич. характера, но было способом развития и продвижения новых композиторских идей, требовавших адекватного выражения в нотации (прежде всего в жанре мотета). Математич. (квадривиальное) обоснование М. н. дал Иоанн де Мурис в трактате «Познание музыкального искусства» (1319 или 1321). Классич. учебником М. н. стала приписываемая ему «Книжечка о размеренном пении» (ок. 1340). Длительность нот в М. н. сверх того, что задавали мензуры модуса (большого и малого), темпус и пролация, регулировалась также расстановкой (лат. dispositio) фигур согласно принципам имперфекции и альтерации (квантитативных отклонений нот от своей приписанной, «мензурной» длительности). Точка (лат. punctum) была многозначной графемой (точка перфекции, отделения и увеличения). Точка отделения (лат. punctum divisionis) выполняла функцию тактовой черты, визуально отделяя метрические единицы в ситуациях, когда мензуральные значения сложно было идентифицировать. Эти и некоторые др. особенности М. н. затрудняли интерпретацию ритма, делая её сильно зависимой от контекста.
В то же время в Италии развилась собств. теория М. н. (в трактатах Маркетто Падуанского; в 15 в. была обобщена у Просдочимо де Бельдоманди), которая по сравнению с франц. теорией имела ряд особенностей: бинарное деление как основа, размельчение базовой мензуры темпуса на градуированные разряды (8 подразделений, лат. divisiones), среди которых собственно итальянскими считались octonaria и duodenaria; систематич. использование точки отделения.
В М. н. рубежа 14–15 вв., гл. обр. на юге Франции, проявляются черты маньеризма (ars subtilior), которые реализовались в причудливых графич. формах. Усложнилась и сама ритмика, получила распространение (напр., у Солажа) полиметрия – сочетание бинарной и тернарной мензур в одновременности («конфликтная» ритмика по В. Апелю) – и др. ритмич. изыски, которые делают транскрипцию этой музыки весьма неоднозначной. Ритмическим ухищрениям сопутствовали нотационные новшества, которые носили б. ч. локальный характер (илл. 1). К кон. 15 в. различия между итал. и франц. типами нотации нивелировались.
Различают т. н. чёрную (ок. 1250 – ок. 1450) и т. н. белую М. н. (ок. 1450 – ок. 1630). Переход осуществился без изменения её внутр. структуры (илл. 2).
С 15 в. в связи с общим усложнением ритмики и усилением её формообразующего значения (у Й. Окегема, Я. Обрехта и др., в теории – у Ф. Гафури и Й. Тинкториса) получила развитие техника мензуральных пропорций. Пропорции, с одной стороны, предназначались для нотирования явлений полиритмии и полиметрии; с др. стороны, они обозначали увеличение или (чаще) уменьшение всех длительностей суммарно, в рамках целых разделов сочинений. Для обозначения пропорций использовались цифровые обозначения (дроби или целые числа), иногда словесные (лат. dupla – «двойная», sesquialtera – «полуторная» и т. д.).
В кон. 16 – нач. 17 вв. М. н. постепенно переродилась в тактовую партитурную нотацию классич. типа, в т. ч. под влиянием особых инструментальных нотаций (табулатур), использовавшихся для записи светской (прежде всего песенно-танцевальной) музыки. Ноты приобрели овальную (округлую) форму, в качестве нормативного установилось бинарное деление длительностей (характерно, что тернарные длительности стали записываться как альтерация бинарных). Новые факторы нотации – тактовая черта, фразировочная лига, партитурная запись (заменившая контекстуальные принципы имперфекции), упразднение лигатур – оптимизировали и упростили М. н., сделали её наглядной. Развитие нотопечатания (с кон. 15 в.) также способствовало процессу унификации и демократизации нотного письма, в конечном итоге ставшего предметом элементарной теории музыки.
Автор статьи: Р. Л. Поспелова.