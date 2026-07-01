МЕНЗУРА

1) В мен­зу­раль­ной но­та­ции зап.-ев­роп. му­зы­ки 13 – нач. 17 вв. чи­сло­вое от­но­ше­ние (двой­ное или трой­ное) ме­ж­ду дву­мя бли­жай­ши­ми рит­ми­че­ски­ми ве­ли­чи­на­ми. М. лон­ги и бре­ви­са на­зы­ва­ется мо­ду­сом, бре­ви­са и се­ми­бре­ви­са – тем­пу­сом, се­ми­бре­ви­са и ми­ни­мы – про­ла­ци­ей. До ус­та­нов­ле­ния сло­вес­ных тем­по­вых и циф­ро­вых мет­ро­но­ми­че­ских обо­зна­че­ний сме­на М. (в но­та­ции) ис­поль­зо­ва­лась так­же как ука­за­ние на из­ме­не­ние тем­па.

2) На древнегреческом и ср.-век. мо­но­хор­де ( ка­но­не ) ма­те­ма­ти­че­ски вы­ве­рен­ный спо­соб де­ле­ния стру­ны.

3) Раз­ме­ры или со­от­но­ше­ния раз­ме­ров, оп­ре­де­ляю­щие на­строй­ку, ха­рак­тер зву­ча­ния муз. ин­ст­ру­мен­тов и спо­со­бы иг­ры на них. М. труб ор­га­на – от­но­ше­ние внутр. диа­мет­ра тру­бы к её дли­не. М. кла­ве­си­на , кла­ви­кор­да, фор­те­пиа­но – от­но­ше­ние дли­ны, диа­мет­ра и на­тя­же­ния зву­ча­щей час­ти стру­ны, за­ви­ся­щее от ма­те­риа­ла из­го­тов­ле­ния; так­же ме­сто уда­ра мо­ло­точ­ка по стру­не (у кла­ве­си­на ме­сто за­щи­пы­ва­ния стру­ны плек­тром). М. ду­хо­вых му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов – от­но­ше­ние внутр. диа­мет­ра к дли­не, а так­же рас­по­ло­же­ние иг­ро­вых (паль­це­вых) от­вер­стий (у де­ре­вян­ных ду­хо­вых), мест вклю­че­ния крон (у ам­бу­шюр­ных ин­ст­ру­мен­тов). М. струн­ных ин­ст­ру­мен­тов – дли­на виб­ри­рую­щей (ра­бо­чей) час­ти стру­ны; у струн­ных ин­ст­ру­мен­тов с гри­фом (ги­та­ра, вио­ла, скрип­ка и др.), кро­ме то­го, от­но­ше­ние раз­ме­ра кор­пу­са и дли­ны шей­ки, а так­же рас­по­ло­же­ние лад­ков и мест при­жа­тия стру­ны к гри­фу.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)