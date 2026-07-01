МЕНЗУРА
1) В мензуральной нотации зап.-европ. музыки 13 – нач. 17 вв. числовое отношение (двойное или тройное) между двумя ближайшими ритмическими величинами. М. лонги и бревиса называется модусом, бревиса и семибревиса – темпусом, семибревиса и минимы – пролацией. До установления словесных темповых и цифровых метрономических обозначений смена М. (в нотации) использовалась также как указание на изменение темпа.
2) На древнегреческом и ср.-век. монохорде (каноне) математически выверенный способ деления струны.
3) Размеры или соотношения размеров, определяющие настройку, характер звучания муз. инструментов и способы игры на них. М. труб органа – отношение внутр. диаметра трубы к её длине. М. клавесина, клавикорда, фортепиано – отношение длины, диаметра и натяжения звучащей части струны, зависящее от материала изготовления; также место удара молоточка по струне (у клавесина место защипывания струны плектром). М. духовых музыкальных инструментов – отношение внутр. диаметра к длине, а также расположение игровых (пальцевых) отверстий (у деревянных духовых), мест включения крон (у амбушюрных инструментов). М. струнных инструментов – длина вибрирующей (рабочей) части струны; у струнных инструментов с грифом (гитара, виола, скрипка и др.), кроме того, отношение размера корпуса и длины шейки, а также расположение ладков и мест прижатия струны к грифу.