МЕНЗИС Роберт Гордон

Государственный и по­ли­тический дея­тель Ав­ст­ра­лии.

Из се­мьи тор­гов­ца. В 1918 окон­чил юри­дич. ф-т Мельб­урн­ско­го ун-та, по­сле че­го за­ни­мал­ся ад­вокат­ской прак­ти­кой. С 1928 деп. пар­ла­мен­та шта­та Вик­то­рия от На­цио­на­ли­стич. пар­тии Ав­ст­ра­лии, с 1932 мин. пра­ви­тель­ст­ва шта­та. В 1934 из­бран в фе­де­раль­ный пар­ла­мент от Пар­тии еди­ной Ав­ст­ра­лии (ПЕА; United Australia Par­ty); в том же го­ду в фе­де­раль­ном пра­ви­тель­ст­ве за­нял пост ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра и мин. пром-сти. В 1939–44 ли­дер ПЕА, в апр. 1939 – авг. 1941 пре­мь­ер- мин. Ав­ст­ра­лии. Вы­сту­пал в под­держ­ку по­ли­ти­ки уми­ро­тво­ре­ния, про­во­див­шей­ся брит. пра­ви­тель­ст­вом под рук. Н. Чем­бер­ле­на. По­сле на­ча­ла 2-й ми­ро­вой вой­ны на­пра­вил ав­ст­рал. вой­ска на ев­роп. те­атр во­ен. дей­ст­вий. В 1944 ос­но­вал и воз­гла­вил Ли­бе­раль­ную пар­тию Ав­ст­ра­лии. По ре­зуль­та­там пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в дек. 1949 за­нял пост пре­мьер-мин. коа­лиц. пра­ви­тель­ст­ва (пе­ре­из­би­рал­ся в долж­но­сти гла­вы ка­би­не­та в 1954, 1958, 1961, 1963). В ус­ло­ви­ях «хо­лод­ной вой­ны» про­во­дил курс на ук­ре­п­ле­ние во­ен. со­труд­ни­че­ст­ва с США и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. В 1951 пред­при­нял по­пыт­ку за­пре­тить дея­тель­ность Ком­му­ни­стич. пар­тии Ав­ст­ра­лии. До­бил­ся при­ня­тия ре­ше­ний о на­прав­ле­нии ав­ст­рал. во­ин­ских кон­тин­ген­тов для уча­стия на сто­ро­не США в Ко­рей­ской вой­не 1950–53 , за­тем «Вьет­нам­ской вой­не» и о всту­п­ле­нии Ав­ст­ра­лии в во­ен. бло­ки Ти­хо­оке­ан­ский пакт безо­пас­но­сти (АНЗЮС; 1951) и СЕАТО (1954). В 1959–61 про­вёл ряд за­ко­нов, на­прав­лен­ных про­тив ле­вых ор­га­ни­за­ций и проф­сою­зов. Ка­би­не­ты М. до­би­лись зна­чит. ус­пе­хов в обес­пе­че­нии по­сту­пат. раз­ви­тия ав­ст­рал. пром-сти и с. х-ва, реа­ли­зо­вы­ва­ли мас­штаб­ные про­грам­мы жи­лищ­но­го строи­тель­ст­ва и при­вле­че­ния в Ав­ст­ра­лию им­ми­гран­тов. В 1963 М. был воз­ве­дён брит. ко­ро­ле­вой Ели­за­ве­той II в ры­цар­ское дос­то­ин­ст­во, а в 1965 – по­жа­ло­ван древ­ним англ. поч. ти­ту­лом «лор­да-смот­ри­те­ля пя­ти пор­тов» (Lord Warden of the Cinque Ports). Ав­тор ме­муа­ров.

Сочинение:

Afternoon light: some memories of men and events. L., 1968.