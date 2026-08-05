МЕНЗИС Роберт Гордон
Государственный и политический деятель Австралии.
Из семьи торговца. В 1918 окончил юридич. ф-т Мельбурнского ун-та, после чего занимался адвокатской практикой. С 1928 деп. парламента штата Виктория от Националистич. партии Австралии, с 1932 мин. правительства штата. В 1934 избран в федеральный парламент от Партии единой Австралии (ПЕА; United Australia Party); в том же году в федеральном правительстве занял пост генерального прокурора и мин. пром-сти. В 1939–44 лидер ПЕА, в апр. 1939 – авг. 1941 премьер- мин. Австралии. Выступал в поддержку политики умиротворения, проводившейся брит. правительством под рук. Н. Чемберлена. После начала 2-й мировой войны направил австрал. войска на европ. театр воен. действий. В 1944 основал и возглавил Либеральную партию Австралии. По результатам парламентских выборов в дек. 1949 занял пост премьер-мин. коалиц. правительства (переизбирался в должности главы кабинета в 1954, 1958, 1961, 1963). В условиях «холодной войны» проводил курс на укрепление воен. сотрудничества с США и Великобританией. В 1951 предпринял попытку запретить деятельность Коммунистич. партии Австралии. Добился принятия решений о направлении австрал. воинских контингентов для участия на стороне США в Корейской войне 1950–53, затем «Вьетнамской войне» и о вступлении Австралии в воен. блоки Тихоокеанский пакт безопасности (АНЗЮС; 1951) и СЕАТО (1954). В 1959–61 провёл ряд законов, направленных против левых организаций и профсоюзов. Кабинеты М. добились значит. успехов в обеспечении поступат. развития австрал. пром-сти и с. х-ва, реализовывали масштабные программы жилищного строительства и привлечения в Австралию иммигрантов. В 1963 М. был возведён брит. королевой Елизаветой II в рыцарское достоинство, а в 1965 – пожалован древним англ. поч. титулом «лорда-смотрителя пяти портов» (Lord Warden of the Cinque Ports). Автор мемуаров.
Сочинение:
Afternoon light: some memories of men and events. L., 1968.