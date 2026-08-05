МЕНЗЕЛИНСК
Город в России, в восточной части Татарстана, центр Мензелинского района.
Население 16,5 тыс. чел. (2010). Расположен близ впадения р. Мензеля в р. Кама, в 65 км от ж.-д. ст. Круглое Поле. Основан в 1645 как острог для защиты от набегов калмыков и ногаев. Через М. проходила важная дорога, соединявшая Уфу с Казанью. В 1655 во время завершения строительства Закамской черты включён в её состав, к старой крепости пристроен т. н. Новомензелинский острог (длина стен св. 2 км). Центр борьбы с башк. восстанием 1662–64, в 1682 осаждался восставшими башкирами, но взят не был. Во время башк. восстания 1707–1708 в районе крепости шли ожесточённые бои. Пригород в составе Казанской губ. (1708–28, 1731–34), имевшей особое управление Уфимской пров. (1728–31, 1734–44), Оренбургской губ. (1744–1781/82). В 1735 во время башк. восстания 1735–36 вновь выдержал штурм. В дек. 1773 – янв. 1774 и февр. – марте 1774 осаждался повстанцами во время Пугачёва восстания 1773–75, но взят не был. С 1781/82 город. Уездный город Уфимской губ. (1781/82–96, 1865–1920; в 1781/82–96 – Уфимское наместничество), Оренбургской губ. (1796–1865). В кон. 18 – нач. 20 вв. в М. ежегодно проходили 3 ярмарки: летняя Ильинская (август), осенняя (октябрь), зимняя Рождественская (декабрь/январь; одна из крупнейших в России). В 1878 город серьёзно пострадал от пожара. В нояб. 1917 установлена сов. власть. Во время Гражданской войны 1917–22 с лета 1918 находился под контролем Комитета членов Учредительного собрания (Комуча). 18.10.1918 занят частями РККА в ходе наступления Вост. фронта 1918–19. Весной 1919 перешёл под контроль «Омского правительства». 17.5.1919 занят частями РККА во время контрнаступления Восточного фронта 1919. В 1920–30 центр кантона, с 1930 районный центр.
Среди архит. памятников – ц. Свт. Николая Чудотворца в виде 3-ярусной ротонды (1807–13, арх. П. Г. Пятницкий; перестроена в 1880-е гг.), постройки быв. Пророко-Ильинского женского мон. (1860, закрыт в 1921), дом Горюхина (сер. 19 в.; ныне Совет местного самоуправления), здание гимназии (1882), дом купца М. С. Сеитбатталова (кон. 19 в.; ныне администрация Мензелинского р-на), соборная мечеть (1910, инж. Г. Кутьянов), здание реального училища (1914–20-е гг.), мост через р. Мензеля (нач. 20 в.), кладбищенская ц. в честь Казанской иконы Божией Матери (1982–1987). Музеи: краеведч. (1991; на 2-м этаже дома Перминова-Соколова, кон. 19 в.), мемориальный – М. Джалиля (1970). Тат. драматич. театр им. С. Амутбаева (1935).
Среди предприятий – ликёро-водочный завод (здание 1881), маслодельно- сыродельный комбинат (филиал компании «Вамин Татарстан»). Розлив минер. воды «Мензелинская». Произ-во стройматериалов.
Близ М., в с. Новое Мазино, – ротондальная Покровская ц. (1817).