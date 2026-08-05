МЕНЗЕЛИНСК

Го­род в Рос­сии, в восточной час­ти Та­тар­ста­на, центр Мен­зе­лин­ско­го района.

Население 16,5 тыс. чел. (2010). Рас­по­ло­жен близ впа­де­ния р. Мен­зе­ля в р. Ка­ма, в 65 км от ж.-д. ст. Круг­лое По­ле. Ос­но­ван в 1645 как ост­рог для за­щи­ты от на­бе­гов кал­мы­ков и но­га­ев. Че­рез М. про­хо­ди­ла важ­ная до­ро­га, со­еди­няв­шая Уфу с Ка­за­нью. В 1655 во вре­мя за­вер­ше­ния строи­тель­ст­ва За­кам­ской чер­ты вклю­чён в её со­став, к ста­рой кре­по­сти при­стро­ен т. н. Но­во­мен­зе­лин­ский ост­рог (дли­на стен св. 2 км). Центр борь­бы с башк. вос­ста­ни­ем 1662–64, в 1682 оса­ж­дал­ся вос­став­ши­ми баш­ки­ра­ми, но взят не был. Во вре­мя башк. вос­ста­ния 1707–1708 в рай­оне кре­по­сти шли ожес­то­чён­ные бои. При­го­род в со­ста­ве Ка­зан­ской губ. (1708–28, 1731–34), имев­шей осо­бое управ­ле­ние Уфим­ской пров. (1728–31, 1734–44), Орен­бург­ской губ. (1744–1781/82). В 1735 во вре­мя башк. вос­стания 1735–36 вновь вы­дер­жал штурм. В дек. 1773 – янв. 1774 и февр. – мар­те 1774 оса­ж­дал­ся пов­стан­ца­ми во вре­мя Пу­га­чё­ва вос­ста­ния 1773–75 , но взят не был. С 1781/82 го­род. Уезд­ный го­род Уфим­ской губ. (1781/82–96, 1865–1920; в 1781/82–96 – Уфим­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во), Орен­бург­ской губ. (1796–1865). В кон. 18 – нач. 20 вв. в М. еже­год­но про­хо­ди­ли 3 яр­мар­ки: лет­няя Иль­ин­ская (ав­густ), осен­няя (ок­тябрь), зим­няя Ро­ж­де­ст­вен­ская (де­кабрь/ян­варь; од­на из круп­ней­ших в Рос­сии). В 1878 го­род серь­ёз­но по­стра­дал от по­жа­ра. В но­яб. 1917 ус­та­нов­ле­на сов. власть. Во вре­мя Гражданской вой­ны 1917–22 с ле­та 1918 на­хо­дил­ся под кон­тро­лем Ко­ми­те­та чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния (Ко­му­ча). 18.10.1918 за­нят час­тя­ми РККА в хо­де на­сту­п­ле­ния Вост. фрон­та 1918–19. Вес­ной 1919 пе­ре­шёл под кон­троль «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». 17.5.1919 за­нят час­тя­ми РККА во вре­мя контр­на­сту­п­ле­ния Вос­точ­но­го фрон­та 1919. В 1920–30 центр кан­то­на, с 1930 рай­он­ный центр.

Сре­ди ар­хит. па­мят­ни­ков – ц. Свт. Ни­ко­лая Чу­до­твор­ца в ви­де 3-ярус­ной ро­тон­ды (1807–13, арх. П. Г. Пят­ниц­кий; пе­ре­строе­на в 1880-е гг.), по­строй­ки быв. Про­ро­ко-Иль­ин­ско­го жен­ско­го мон. (1860, за­крыт в 1921), дом Го­рю­хи­на (сер. 19 в.; ны­не Со­вет ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния), зда­ние гим­на­зии (1882), дом куп­ца М. С. Се­ит­бат­та­ло­ва (кон. 19 в.; ны­не ад­ми­ни­ст­ра­ция Мен­зе­лин­ско­го р-на), со­бор­ная ме­четь (1910, инж. Г. Куть­я­нов), зда­ние ре­аль­но­го учи­ли­ща (1914–20-е гг.), мост че­рез р. Мен­зе­ля (нач. 20 в.), клад­би­щен­ская ц. в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1982–1987). Му­зеи: крае­ведч. (1991; на 2-м эта­же до­ма Пер­ми­но­ва-Со­ко­ло­ва, кон. 19 в.), ме­мо­ри­аль­ный – М. Джалиля (1970). Тат. дра­ма­тич. те­атр им. С. Амут­бае­ва (1935).

Сре­ди пред­при­ятий – ли­кё­ро-во­доч­ный за­вод (зда­ние 1881), мас­ло­дель­но- сы­ро­дель­ный ком­би­нат (фи­ли­ал ком­па­нии «Ва­мин Та­тар­стан»). Роз­лив ми­нер. во­ды «Мен­зе­лин­ская». Про­из-во строй­ма­те­риа­лов.

Близ М., в с. Но­вое Ма­зи­но, – ро­тон­даль­ная По­кров­ская ц. (1817).

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