МЕНУА

Менуа — царь Урарту. Наряду со своим отцом и предшественником Ишпуини — основатель урартского могущества. Около 820—810 до н. э. в качестве младшего соправителя Ишпуини участвовал в подчинении Муцацира, аннексии западного берега оз. Урмия, ставшего второй экономической базой Урарту, экспансии на север — в Закавказье, культовом строительстве. В собственное царствование (около 810 — 786 до н. э.) резко развил завоевания, на западе довел границы Урарту до Верхнего Евфрата, завоевав Цупани и пре­вратив в вассала Мелидское царство, на севере присоединил крупный центр Лубиуни и ряд других районов Южного Закавказья, на юге — области при Верхнем Тигре (включая некоторые местные владения Ассирии и культовый центр Кумме при Верхнем Забе), на юго-востоке покорял Манну и другие области южнее Урмии. Превратил Урарту в великую державу и опасного соперника Ассирии, которую своими войнами стремился взять в полукольцо. Вел масштабное культовое, военное и хозяйственное строительство (включая 75-километровый канал своего имени, храм бога Халди в Бендимахи). Оставил ряд надписей.

Лит. : История древнего Востока. От ранних государственных образований до древних империй. М., 2004. А. А. Немировский .