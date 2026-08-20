МЕНТОР (др.-греч. Μέντωρ, лат. Mentor), друг Одиссея

В древнегреческой мифологии сын Алкима, уроженец о. Итака, друг Одиссея , которому в этом облике являлась богиня Афина.

Одиссей, отправляясь под Трою, оставил своих домочадцев на попечение Ментора (Od., II, 225-227; XXII, 235), который поэтому пытался мешать домогательствам женихов (II, 227-241; XXIV, 456-460). Несколько в раз «Одиссее» богиня Афина появляется в облике Ментора, чтобы дать совет Одиссею или его сыну Телемаху, а также оказать им помощь и при этом не быть узнанной другими: например, чтобы сопровождать Телемаха в Пилос , чтобы помочь Одиссею, когда он вступает в борьбу с женихами, а также для того, чтобы примирить его с народом (II, 401; XXII, 206-246 et al.).

Имя Ментора вошло в европейские языки как нарицательное и используется в широком значении «учитель, наставник», при этом часто употребляется и с определенным стилистическим оттенком, например в выражении «менторский тон».

Иллюстрация :

Ментор и Телемах в «Одиссее». Иллюстрация П. Е. Фабиша к «Приключениям Телемака» Ф. Фенелона. 1699.

Автор статьи: О.В. Кулишова