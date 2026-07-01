МЕНТАВАЙЦЫ

Ин­до­незийский на­род, ко­рен­ное на­се­ле­ние о-вов Мен­та­вай (Ин­до­не­зия, провинция Западная Су­мат­ра).

Чис­лен­ность 58 тыс. чел. (2000, пе­ре­пись). Го­во­рят на мен­та­вай­ском яз. (нган­га ма­та­ве), об­ра­зую­щем отд. груп­пу ма­лай­ско- яван­ских язы­ков. Пись­мен­ность на лат. ал­фа­ви­те. Рас­про­стра­не­ны так­же ин­до­нез. яз. и яз. ми­нан­гка­бау. Боль­шин­ст­во М. – хри­стиа­не (в осн. ка­то­ли­ки, есть про­тес­тан­ты ), с сер. 20 в. рас­про­стра­ня­ет­ся ис­лам, часть при­дер­жи­ва­ет­ся тра­диц. ве­ро­ва­ний.

По дан­ным по­пу­ляц. ге­не­ти­ки, М. – по­том­ки древ­ней­шей вол­ны пе­ре­се­ле­ния ев. Тра­диц. куль­ту­ра от­ли­ча­ет­ся ар­ха­из­мом, со­хра­ня­ет­ся в осн. на круп­ней­шем ост­ро­ве Си­бе­рут. Ти­пич­на для зем­ле­дель­цев Ин­до­не­зии (см. в ст. Ин­до­не­зий­цы). Под­сеч­но-ог­не­вым спо­со­бом вы­ра­щи­ва­ют ямс, ба­тат, ма­ни­ок, ба­на­ны, са­хар­ный тро­ст­ник, на за­лив­ных по­лях – та­ро; раз­во­дят сви­ней, со­бак и кур, за­ни­ма­ют­ся охо­той (оле­ни, ди­кие сви­ньи, обезь­я­ны), ры­бо­лов­ст­вом (с лу­ком и стре­ла­ми), мор­ским со­би­ра­тель­ст­вом, в про­шлом охо­ти­лись на дю­го­ней и мор­ских че­ре­пах; со­би­ра­ют са­го, на про­да­жу – ро­танг. Оде­ж­да – на­бед­рен­ная по­вяз­ка из та­пы, у де­ву­шек – юб­ка, у жен­щин так­же на­кид­ка из ба­на­но­вых ли­сть­ев; но­сят оже­ре­лья и брас­ле­ты из ро­тан­га, ко­рал­лов, мед­ной про­во­ло­ки, в во­ло­сы и моч­ки ушей встав­ля­ют ук­ра­ше­ния из ли­сть­ев и цве­тов. Мес­та­ми со­хра­ня­ют­ся та­туи­ров­ка и под­пи­ли­ва­ние зу­бов. По­се­ле­ния (лаг­гай, ду­сун, ба­ра­си) рас­по­ло­же­ны в реч­ных до­ли­нах (на о. Си­бе­рут) или на хол­мах (на о. Па­гай-Ута­ра и о. Па­гай-Се­ла­тан), име­ют раз­бро­сан­ную (на Си­бе­ру­те) или ску­чен­ную (на о-вах Па­гай) пла­ни­ров­ку. На Си­бе­ру­те со­хра­ня­ют­ся 25 ло­ка­ли­зов. пат­ри­ли­ней­ных кла­нов (мун­то­гат), де­ля­щих­ся на эк­зо­гам­ные ли­нид­жи (си­ру­беи­те­теу, ума, су­ку), вла­дею­щие сво­ей зем­лёй (пу­лаг­гад­жат) и объ­е­ди­няю­щие од­но или неск. до­мо­хо­зяйств (ла­леп). В цен­тре по­се­ле­ния (лаг­гай) на­хо­дит­ся длин­ный (до 30–40 се­мей, дли­на до 65 м) дом (ума), ок­ру­жён­ный по­строй­ка­ми для от­дель­ных се­мей (ла­леп). Длин­ный дом свай­ный, кар­кас­но-стол­бо­вой с по­ме­ще­ния­ми для ма­лых се­мей (ла­леп) и центр. оча­гом по­се­ре­ди­не; в даль­нем от вхо­да кон­це по­ме­ща­ет­ся свя­ти­ли­ще (бат­ну­ма, кот­ну­ма, бат са­поу) со свя­щен­ны­ми пред­ме­та­ми, ис­поль­зую­щи­ми­ся во вре­мя ри­туа­лов куль­та пред­ков (пу­лиа­ид­жат), здесь же на­хо­дит­ся ме­сто гла­вы ума (ри­ма­та) и его же­ны и хра­нят­ся при­над­ле­жа­щие им ша­ман­ские ат­ри­бу­ты. Су­ще­ст­во­ва­ли воз­рас­тные клас­сы. Брак мо­но­гам­ный пат­ри­ло­каль­ный, со­про­во­ж­да­ет­ся вы­пла­той брач­но­го вы­ку­па, же­на ста­но­вит­ся чле­ном ума му­жа, час­то встре­ча­ет­ся об­мен сёст­ра­ми, кросс- ку­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны. Сис­те­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па; сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сит. по­лу. Со­хра­ня­ют­ся ми­фо­ло­гия, куль­ты ду­хов, пред­ков (са­ук­куи), бо­жеств Тэ­тэу (ста­рик, вы­зы­ваю­щий зем­ле­тря­се­ния), Ба­ту­ке­ра­бау («буй­во­ли­ный ка­мень» – бо­же­ст­во вой­ны и по­кро­ви­тель ли­нид­жа) и др. Гла­ва ума и его же­на, ино­гда так­же его сы­но­вья и пле­мян­ник вы­пол­ня­ют функ­ции ша­ма­на (си­ке­рен). Осн. ри­ту­ал (пу­лиа­ид­жат) при­уро­чен к по­строй­ке но­во­го ума, во вре­мя его си­ке­рен про­во­дит га­да­ния (по внут­рен­но­стям жерт­вен­ных жи­вот­ных, по по­лё­ту птиц), ини­циа­ции, зна­хар­ские об­ря­ды. Ра­нее прак­ти­ко­ва­лась охо­та за го­ло­ва­ми.

С сер. 20 в. мн. ума бы­ли раз­ру­ше­ны, М. пе­ре­се­ля­ют­ся в ком­пакт­ные по­се­ле­ния, де­ти обу­ча­ют­ся в шко­лах, не­ко­то­рые по­лу­ча­ют сред­нее об­ра­зо­ва­ние в г. Муа­ра­си­бе­рут.

Дополнительная литература:

Loeb E. M. Mentawaian social organization // American Anthropologist. 1928. Vol. 30;

idem. A Mentawai religious cult // University of California Publications in American Anthropology. 1929. Vol. 25. № 2;

idem. Mentawai myths // Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Vol­ken­kunde. 1929. Vol. 85;

Wallace A.F.C. Men­tawaian social organization // American Anth­ro­pologist. 1951. Vol. 53;

Nooy-Palm C.H.M. The culture of the Pagai-islands and Sipora, Mentawai // Tropical Man. 1968. Vol. 1;

idem. Mentaweians // Ethnic groups of Insular South­east Asia. New Haven, 1972. Vol. 1;

Schefold R. Religious involution: internal change, and its consequences, in the taboo system of the Men­tawaians // Tropical Man. 1972/1973. Vol. 5;

Reeves G. The anthropology of the Mentawai islands: [bibl.]. http://www.mentawai.org/index.html.

Автор статьи: М. А. Чле­нов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)