МЕНТАВАЙЦЫ
Индонезийский народ, коренное население о-вов Ментавай (Индонезия, провинция Западная Суматра).
Численность 58 тыс. чел. (2000, перепись). Говорят на ментавайском яз. (нганга матаве), образующем отд. группу малайско- яванских языков. Письменность на лат. алфавите. Распространены также индонез. яз. и яз. минангкабау. Большинство М. – христиане (в осн. католики, есть протестанты), с сер. 20 в. распространяется ислам, часть придерживается традиц. верований.
По данным популяц. генетики, М. – потомки древнейшей волны переселения ев. Традиц. культура отличается архаизмом, сохраняется в осн. на крупнейшем острове Сиберут. Типична для земледельцев Индонезии (см. в ст. Индонезийцы). Подсечно-огневым способом выращивают ямс, батат, маниок, бананы, сахарный тростник, на заливных полях – таро; разводят свиней, собак и кур, занимаются охотой (олени, дикие свиньи, обезьяны), рыболовством (с луком и стрелами), морским собирательством, в прошлом охотились на дюгоней и морских черепах; собирают саго, на продажу – ротанг. Одежда – набедренная повязка из тапы, у девушек – юбка, у женщин также накидка из банановых листьев; носят ожерелья и браслеты из ротанга, кораллов, медной проволоки, в волосы и мочки ушей вставляют украшения из листьев и цветов. Местами сохраняются татуировка и подпиливание зубов. Поселения (лаггай, дусун, бараси) расположены в речных долинах (на о. Сиберут) или на холмах (на о. Пагай-Утара и о. Пагай-Селатан), имеют разбросанную (на Сиберуте) или скученную (на о-вах Пагай) планировку. На Сиберуте сохраняются 25 локализов. патрилинейных кланов (мунтогат), делящихся на экзогамные линиджи (сирубеитетеу, ума, суку), владеющие своей землёй (пулаггаджат) и объединяющие одно или неск. домохозяйств (лалеп). В центре поселения (лаггай) находится длинный (до 30–40 семей, длина до 65 м) дом (ума), окружённый постройками для отдельных семей (лалеп). Длинный дом свайный, каркасно-столбовой с помещениями для малых семей (лалеп) и центр. очагом посередине; в дальнем от входа конце помещается святилище (батнума, котнума, бат сапоу) со священными предметами, использующимися во время ритуалов культа предков (пулиаиджат), здесь же находится место главы ума (римата) и его жены и хранятся принадлежащие им шаманские атрибуты. Существовали возрастные классы. Брак моногамный патрилокальный, сопровождается выплатой брачного выкупа, жена становится членом ума мужа, часто встречается обмен сёстрами, кросс- кузенные браки запрещены. Система терминов родства бифуркативного типа; сиблинги делятся по относит. полу. Сохраняются мифология, культы духов, предков (сауккуи), божеств Тэтэу (старик, вызывающий землетрясения), Батукерабау («буйволиный камень» – божество войны и покровитель линиджа) и др. Глава ума и его жена, иногда также его сыновья и племянник выполняют функции шамана (сикерен). Осн. ритуал (пулиаиджат) приурочен к постройке нового ума, во время его сикерен проводит гадания (по внутренностям жертвенных животных, по полёту птиц), инициации, знахарские обряды. Ранее практиковалась охота за головами.
С сер. 20 в. мн. ума были разрушены, М. переселяются в компактные поселения, дети обучаются в школах, некоторые получают среднее образование в г. Муарасиберут.
Дополнительная литература:
Loeb E. M. Mentawaian social organization // American Anthropologist. 1928. Vol. 30;
idem. A Mentawai religious cult // University of California Publications in American Anthropology. 1929. Vol. 25. № 2;
idem. Mentawai myths // Bijdragen tot de Taal-, Land-, en Volkenkunde. 1929. Vol. 85;
Wallace A.F.C. Mentawaian social organization // American Anthropologist. 1951. Vol. 53;
Nooy-Palm C.H.M. The culture of the Pagai-islands and Sipora, Mentawai // Tropical Man. 1968. Vol. 1;
idem. Mentaweians // Ethnic groups of Insular Southeast Asia. New Haven, 1972. Vol. 1;
Schefold R. Religious involution: internal change, and its consequences, in the taboo system of the Mentawaians // Tropical Man. 1972/1973. Vol. 5;
Reeves G. The anthropology of the Mentawai islands: [bibl.]. http://www.mentawai.org/index.html.
Автор статьи: М. А. Членов.