МЕНЬШИНСТВА
Группы, меньшие по численности по сравнению с остальной частью населения государства, не занимающие доминирующего положения, члены которых – граждане этого государства – отличаются от большинства своими культурными, религиозными или языковыми особенностями (нац., этнич., религ., языковые М.), физич. обликом или сексуальной ориентацией (расовые и сексуальные М.) и проявляют чувство солидарности в отношении сохранения своих отличит. особенностей.
Термин «М.» обозначает в социологии, политич. науках, междунар. праве, истории и этнологии несколько отличающиеся понятия. В совр. науч. литературе и междунар. праве нет общепринятого определения М.: некоторые социологи полагают, что относит. численность не является столь же важным признаком, как уязвимое положение (напр., осн. население ЮАР во времена апартеида, по их мнению, представляло собой М., хотя оно преобладало демографически); политологи предлагают ограничить применимость понятия М. демократич. контекстом, где относит. численность сообщества является важнейшим политич. ресурсом, а в отношении прочих политич. режимов использовать понятия «недоминирующие и уязвимые группы» или «депривированные массы». В разл. науч. дисциплинах и областях деятельности понятие М. имеет разную историю: в политич. науках его введение связано с развитием системы парламентского представительства (парламентское М.); в истории нац. движений – с борьбой за права нац. М.; в истории европ. права – с дву- и многосторонними договорами периода религ. войн (напр., Оснабрюкский и Мюнстерский договоры 1648, завершившие Тридцатилетнюю войну 1618–48, содержали статьи, оговаривающие права религ. М. – кальвинистов и лютеран Германии); в социологии – с исследованиями процессов ассимиляции и аккультурации. Исследователями по разным критериям выделяются разл. типы М. (автохтонные, ирредентистские, диаспорные, региональные, иммигрантские, аграрные, этноконфессиональные и т. д.).
В совр. междунар. праве наиболее употребительным стало понятие «национальное меньшинство», ключевыми признаками которого в соответствии с Рекомендацией 1201 к дополнит. протоколу по правам нац. М. к принятой Советом Европы Конвенции о защите прав человека и основных свобод (1950) являются проживание на территории соответствующего государства и его гражданство, длительные связи с этим государством, отличия по языку, культуре или религии, относительно меньшая численность по сравнению с остальным населением государства и желание сохранять свою идентичность, включая культуру, традиции, религию или язык. Признак гражданства в стране проживания оценивается по-разному: в ЕС он служит одним из ключевых признаков М., в то время как согласно Общему комментарию Комитета ООН по правам человека к ст. 27 Междунар. пакта о гражданских и политич. правах 1966 понятие М. не ограничивается гражданами страны. Признак относит. численности при определении М. вызывает вопрос о границах территории, на которой данное сообщество выступает как М. Особенно остро эта проблема встала в связи с европ. интеграцией и массовой миграцией внутри ЕС, в результате чего роль гос. границ как рамок для определения относит. численности М. была существенно ослаблена.
Сложность выработки единого понятия М. в междунар. праве во многом связана с нежеланием отд. правительств включать в него конкретные группы населения. Многие афр. и азиат. государства вообще считают проблему М. европейской, не имеющей отношения к их регионам. Одним из способов решения этой проблемы является диверсификация законодательства и разработка специфич. норм для защиты прав М. разл. типов (языковые, религ., этнич.), примером чего является Европ. хартия региональных языков или языков меньшинств.
Совр. междунар. система защиты прав М. опирается на деятельность разл. институтов и на большой корпус универсальных и европ. региональных документов. В 1947 в составе Комиссии ООН по правам человека образована Подкомиссия по предотвращению дискриминации и защите М. В 1948 в дополнение к Всеобщей декларации прав человека принята спец. резолюция о судьбе М. В ст. 27 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 оговорены права этнич., религ. и языковых М. «пользоваться своей культурой, исповедовать свою религию и исполнять её обряды, а также пользоваться родным языком». В 1992 принята Декларация ООН о правах лиц, принадлежащих к нац. или этнич., религ. и языковым меньшинствам. Советом Европы были приняты Европ. хартия о региональных языках и языках меньшинств (1992) и Европейская Рамочная конвенция по защите нац. меньшинств (1995); в ОБСЕ утверждён пост Верховного комиссара по нац. меньшинствам (1992); в рамках СНГ принята Конвенция об обеспечении прав лиц, принадлежащих к нац. меньшинствам (1994). Новейшие стандарты в области прав М. отражены в Гаагских рекомендациях о правах нац. меньшинств на образование (1996), Ословских рекомендациях по языковым правам нац. меньшинств (1998), Лундских рекомендациях об эффективном участии нац. меньшинств в общественно-политич. жизни (1999) и Варшавских рекомендациях об участии нац. меньшинств в избират. процессе (2001).
Автор статьи: С. В. Соколовский.