МЕНЬШИНСТВА

Груп­пы, мень­шие по чис­лен­но­сти по срав­не­нию с ос­таль­ной ча­стью на­се­ле­ния го­су­дар­ст­ва, не за­ни­маю­щие до­ми­ни­рую­ще­го по­ло­же­ния, чле­ны ко­то­рых – гра­ж­да­не это­го го­су­дар­ст­ва – от­ли­ча­ют­ся от боль­шин­ст­ва свои­ми куль­тур­ны­ми, ре­ли­ги­оз­ны­ми или язы­ко­вы­ми осо­бен­но­стя­ми (нац., эт­нич., ре­лиг., язы­ко­вые М.), фи­зич. об­ли­ком или сек­су­аль­ной ори­ен­та­ци­ей (ра­со­вые и сек­су­аль­ные М.) и про­яв­ля­ют чув­ст­во со­ли­дар­но­сти в от­но­ше­нии со­хра­не­ния сво­их от­ли­чит. осо­бен­но­стей.

Тер­мин «М.» обо­зна­ча­ет в со­цио­ло­гии, по­ли­тич. нау­ках, ме­ж­ду­нар. пра­ве, ис­то­рии и эт­но­ло­гии несколько от­ли­чаю­щие­ся по­ня­тия. В совр. на­уч. ли­те­ра­ту­ре и ме­ж­ду­нар. пра­ве нет об­ще­при­ня­то­го оп­ре­де­ле­ния М.: не­ко­то­рые со­цио­ло­ги по­ла­га­ют, что от­но­сит. чис­лен­ность не яв­ля­ет­ся столь же важ­ным при­зна­ком, как уяз­ви­мое по­ло­же­ние (напр., осн. на­се­ле­ние ЮАР во вре­ме­на апар­теи­да, по их мне­нию, пред­став­ля­ло со­бой М., хо­тя оно пре­об­ла­да­ло де­мо­гра­фи­че­ски); по­ли­то­ло­ги пред­ла­га­ют ог­ра­ни­чить при­ме­ни­мость по­ня­тия М. де­мо­кра­тич. кон­тек­стом, где от­но­сит. чис­лен­ность со­об­ще­ст­ва яв­ля­ет­ся важ­ней­шим по­ли­тич. ре­сур­сом, а в от­но­ше­нии про­чих по­ли­тич. ре­жи­мов ис­поль­зо­вать по­ня­тия «не­до­ми­ни­рую­щие и уяз­ви­мые груп­пы» или «де­при­ви­ро­ван­ные мас­сы». В разл. на­уч. дис­ци­п­ли­нах и об­лас­тях дея­тель­но­сти по­ня­тие М. име­ет раз­ную ис­то­рию: в по­ли­тич. нау­ках его вве­де­ние свя­за­но с раз­ви­ти­ем сис­те­мы пар­ла­мент­ско­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (пар­ла­мент­ское М.); в ис­то­рии нац. дви­же­ний – с борь­бой за пра­ва нац. М.; в ис­то­рии ев­роп. пра­ва – с дву- и мно­го­сто­рон­ни­ми до­го­во­ра­ми пе­рио­да ре­лиг. войн (напр., Оснаб­рюк­ский и Мюн­стер­ский до­го­во­ры 1648, за­вер­шив­шие Три­дца­ти­лет­нюю вой­ну 1618–48 , со­дер­жа­ли ста­тьи, ого­ва­ри­ваю­щие пра­ва ре­лиг. М. – каль­ви­ни­стов и лю­те­ран Гер­ма­нии); в со­цио­ло­гии – с ис­сле­до­ва­ния­ми про­цес­сов ас­си­ми­ля­ции и ак­куль­ту­ра­ции. Ис­сле­до­ва­те­ля­ми по раз­ным кри­те­ри­ям вы­де­ля­ют­ся разл. ти­пы М. (ав­то­хтон­ные, ир­ре­ден­ти­ст­ские, ди­ас­пор­ные, ре­гио­наль­ные, им­ми­грант­ские, аг­рар­ные, эт­но­кон­фес­сио­наль­ные и т. д.).

В совр. ме­ж­ду­нар. пра­ве наи­бо­лее упот­ре­би­тель­ным ста­ло по­ня­тие «на­цио­наль­ное мень­шин­ст­во», клю­че­вы­ми при­зна­ка­ми ко­то­ро­го в со­от­вет­ст­вии с Ре­ко­мен­да­ци­ей 1201 к до­пол­нит. про­то­ко­лу по пра­вам нац. М. к при­ня­той Со­ве­том Ев­ро­пы Кон­вен­ции о за­щи­те прав че­ло­ве­ка и ос­нов­ных сво­бод (1950) яв­ля­ют­ся про­жи­ва­ние на тер­ри­то­рии со­от­вет­ст­ву­ю­ще­го го­су­дар­ст­ва и его гра­ж­дан­ст­во, дли­тель­ные свя­зи с этим го­су­дар­ст­вом, от­ли­чия по язы­ку, куль­ту­ре или ре­ли­гии, от­но­си­тель­но мень­шая чис­лен­ность по срав­не­нию с ос­таль­ным на­се­ле­ни­ем го­су­дар­ст­ва и же­ла­ние со­хра­нять свою иден­тич­ность, вклю­чая куль­ту­ру, тра­ди­ции, ре­ли­гию или язык. При­знак гра­ж­дан­ст­ва в стра­не про­жи­ва­ния оце­ни­ва­ет­ся по-раз­но­му: в ЕС он слу­жит од­ним из клю­че­вых при­зна­ков М., в то вре­мя как со­глас­но Об­ще­му ком­мен­та­рию Ко­ми­те­та ООН по пра­вам че­ло­ве­ка к ст. 27 Ме­ж­ду­нар. пак­та о гра­ж­дан­ских и по­ли­тич. пра­вах 1966 по­ня­тие М. не ог­ра­ни­чи­ва­ет­ся гра­ж­да­на­ми стра­ны. При­знак от­но­сит. чис­лен­но­сти при оп­ре­де­ле­нии М. вы­зы­ва­ет во­прос о гра­ни­цах тер­ри­то­рии, на ко­то­рой дан­ное со­об­ще­ст­во вы­сту­па­ет как М. Осо­бен­но ост­ро эта про­бле­ма вста­ла в свя­зи с ев­роп. ин­те­гра­ци­ей и мас­со­вой ми­гра­ци­ей внут­ри ЕС, в ре­зуль­та­те че­го роль гос. гра­ниц как ра­мок для оп­ре­де­ле­ния от­но­сит. чис­лен­но­сти М. бы­ла су­ще­ст­вен­но ос­лаб­ле­на.

Слож­ность вы­ра­бот­ки еди­но­го по­ня­тия М. в ме­ж­ду­нар. пра­ве во мно­гом свя­за­на с не­же­ла­ни­ем отд. пра­ви­тельств вклю­чать в не­го кон­крет­ные груп­пы на­се­ле­ния. Мно­гие афр. и ази­ат. го­су­дар­ст­ва во­об­ще счи­та­ют про­бле­му М. ев­ро­пей­ской, не имею­щей от­но­ше­ния к их ре­гио­нам. Од­ним из спо­со­бов ре­ше­ния этой про­бле­мы яв­ля­ет­ся ди­вер­си­фи­ка­ция за­ко­но­да­тель­ст­ва и раз­ра­бот­ка спе­ци­фич. норм для за­щи­ты прав М. разл. ти­пов (язы­ко­вые, ре­лиг., эт­нич.), при­ме­ром че­го яв­ля­ет­ся Ев­роп. хар­тия ре­гио­наль­ных язы­ков или язы­ков мень­шинств.

Совр. ме­ж­ду­нар. сис­те­ма за­щи­ты прав М. опи­ра­ет­ся на дея­тель­ность разл. ин­сти­ту­тов и на боль­шой кор­пус уни­вер­саль­ных и ев­роп. ре­гио­наль­ных до­ку­мен­тов. В 1947 в со­ста­ве Ко­мис­сии ООН по пра­вам че­ло­ве­ка об­ра­зо­ва­на Под­ко­мис­сия по пре­дот­вра­ще­нию дис­кри­ми­на­ции и за­щи­те М. В 1948 в до­пол­не­ние к Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка при­ня­та спец. ре­зо­лю­ция о судь­бе М. В ст. 27 Ме­ж­ду­народного пак­та о гра­ж­дан­ских и по­ли­тических пра­вах 1966 ого­во­ре­ны пра­ва эт­нич., ре­лиг. и язы­ко­вых М. «поль­зо­вать­ся сво­ей куль­ту­рой, ис­по­ве­до­вать свою ре­ли­гию и ис­пол­нять её об­ря­ды, а так­же поль­зо­вать­ся род­ным язы­ком». В 1992 при­ня­та Дек­ла­ра­ция ООН о пра­вах лиц, при­над­ле­жа­щих к нац. или эт­нич., ре­лиг. и язы­ко­вым мень­шин­ст­вам. Со­ве­том Ев­ро­пы бы­ли при­ня­ты Ев­роп. хар­тия о ре­гио­наль­ных язы­ках и язы­ках мень­шинств (1992) и Ев­ро­пей­ская Ра­моч­ная кон­вен­ция по за­щи­те нац. мень­шинств (1995); в ОБСЕ ут­вер­ждён пост Вер­хов­но­го ко­мис­са­ра по нац. мень­шин­ст­вам (1992); в рам­ках СНГ при­ня­та Кон­вен­ция об обес­пе­че­нии прав лиц, при­над­ле­жа­щих к нац. мень­шин­ствам (1994). Но­вей­шие стан­дар­ты в об­лас­ти прав М. от­ра­же­ны в Га­аг­ских ре­ко­мен­да­ци­ях о пра­вах нац. мень­шинств на об­ра­зо­ва­ние (1996), Ос­лов­ских ре­ко­мен­да­ци­ях по язы­ко­вым пра­вам нац. мень­шинств (1998), Лунд­ских ре­ко­мен­да­ци­ях об эф­фек­тив­ном уча­стии нац. мень­шинств в об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич. жиз­ни (1999) и Вар­шав­ских ре­ко­мен­да­ци­ях об уча­стии нац. мень­шинств в из­би­рат. про­цес­се (2001).

Автор статьи: С. В. Со­ко­лов­ский.

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