МЭНСФИЛД КЭТРИН
МЭНСФИЛД КЭТРИН - английская и новозеландская писательница (настоящее имя и фамилия: Кэтлин Марри, англ. Murry, урождённая Кэтлин Мэнсфилд Бичамп, англ. Beauchamp).
Родилась в семье крупного банкира. Окончила Квинс колледж в Лондоне (1906 год). В 1909 году прошла курс лечения на курорте Верисхофен в Германии. Наблюдения за жизнью немецких обывателей послужили материалом для первого сборника рассказов «В немецком пансионе» («In a German pansion», 1911 год), отразившего увлечение Мэнсфилда эстетикой натурализма и принёсшего ей широкую известность.
В 1911 году познакомилась с литературным критиком Дж.М. Марри (с 1918 года её муж), который ввёл Мэнсфилда в круг писателей Д.Г. Лоуренса, Л. Стрейчи, В. Вулф и др. Наиболее отчётливо своеобразие художественной манеры Мэнсфилда, испытавшей влияние А.П. Чехова, проявилось в сборниках рассказов «Счастье» («Bliss», 1920 год) и «Праздник в саду» («The garden party», 1922 год), отмеченных повествовательной сдержанностью и утончённым психологизмом, а также вниманием к деталям, позволяющим раскрыть внутренний мир человека, показать драматичную сущность его повседневной жизни.
Среди других произведений Мэнсфилда: сборники рассказов «Гнездо голубки» («The dove’s nest», 1923 год, издано посметрно) и «Нечто детское» («Something childish», 1924 год); сборник литературно-критических работ «Романы и романисты» («Novels and novelists», 1930 год); дневники, письма. На русский язык произведения Мэнсфилда переводились с 1923 года.