МЭНСФИЛД КЭТРИН

МЭНСФИЛД КЭТРИН - английская и новозеландская писательница (настоящее имя и фамилия: Кэт­лин Мар­ри, англ. Murry, уро­ж­дён­ная Кэт­лин Мэнс­филд Би­чамп, англ. Beauchamp).

Ро­ди­лась в се­мье круп­но­го бан­ки­ра. Окон­чи­ла Квинс кол­ледж в Лон­до­не (1906 год). В 1909 году про­шла курс ле­че­ния на ку­рор­те Ве­рис­хо­фен в Гер­ма­нии. На­блю­де­ния за жиз­нью немецких обы­ва­те­лей по­слу­жи­ли ма­те­риа­лом для пер­во­го сборника рас­ска­зов «В не­мец­ком пан­сио­не» («In a German pansion», 1911 год), от­ра­зив­ше­го ув­ле­че­ние Мэнсфилда эс­те­ти­кой на­ту­ра­лиз­ма и при­нёс­ше­го ей ши­ро­кую из­вест­ность.

В 1911 году по­зна­ко­ми­лась с литературным кри­ти­ком Дж.М. Мар­ри (с 1918 года её муж), ко­то­рый ввёл Мэнсфилда в круг пи­са­те­лей Д.Г. Ло­урен­са, Л. Стрей­чи, В. Вулф и др. Наи­бо­лее от­чёт­ли­во свое­об­ра­зие ху­дожественной ма­не­ры Мэнсфилда, ис­пы­тав­шей влия­ние А.П. Че­хо­ва, про­яви­лось в сборниках рас­ска­зов «Сча­стье» («Bliss», 1920 год) и «Празд­ник в са­ду» («The garden party», 1922 год), от­ме­чен­ных по­ве­ст­во­ва­тель­ной сдер­жан­но­стью и утон­чён­ным пси­хо­ло­гиз­мом, а так­же вни­ма­ни­ем к де­та­лям, по­зво­ляю­щим рас­крыть внут­рен­ний мир че­ло­ве­ка, по­ка­зать дра­ма­тич­ную сущ­ность его по­все­днев­ной жиз­ни.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Мэнсфилда: сборники рас­ска­зов «Гнез­до го­луб­ки» («The dove’s nest», 1923 год, издано посметрно) и «Не­что дет­ское» («Something childish», 1924 год); сборник литературно-кри­тических ра­бот «Ро­ма­ны и ро­ма­ни­сты» («Novels and novelists», 1930 год); днев­ни­ки, пись­ма. На русский язык про­из­ве­де­ния Мэнсфилда пе­ре­во­ди­лись с 1923 года.