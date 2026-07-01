МЕНОВЩИКОВА Нина Ивановна
Российская балерина, народный артист СССР (1973).
По окончании Пермского хореографич. уч-ща (класс Е. Н. Гейденрейх) в 1953–56 танцевала в Пермском, в 1956–75 – в Свердловском театрах оперы и балета (в 1963 в Куйбышеве). Её танец отличали отточенная техника, чистота линий и позировок. Изящество и фактура М. предполагали прежде всего амплуа инженю, однако благодаря актёрской выразительности и драматич. темпераменту она сумела расширить свой репертуар. Первая исполнительница партий в балетах Г. И. Язвинского (Маша – «Сердце Марики» Б. П. Мошкова, 1959; Марыся – «Янко-музыкант» В. М. Юровского, 1961). Среди др. партий: Маша, Аврора, Одетта–Одиллия («Щелкунчик», «Спящая красавица», «Лебединое озеро» П. И. Чайковского), Жизель, Медора («Жизель», «Корсар» А. Адана), Никия, Китри («Баядерка», «Дон Кихот» Л. Ф. Минкуса), Эгина и Фригия («Спартак» А. И. Хачатуряна), Сольвейг («Пер Гюнт» на музыку Э. Грига), Таня («Первая любовь» М. П. Зивы), Барышня («Барышня и хулиган» на музыку Д. Д. Шостаковича), Паскуала («Лауренсия» А. А. Крейна). В 1975–88 (с перерывом) педагог-репетитор Свердловского театра оперы и балета. В 1979–82 педагог-консультант балета Нац. оперы Финляндии, где поставила балет «Жизель» Адана. В 1989–97 педагог-балетмейстер Муниципальной компании «Балет плюс» (Екатеринбургского театра танца). Творчеству балерины посвящён документальный ф. «Нина Меновщикова» (1962, автор сценария и реж. Г. А. Панфилов).
Автор статьи: Л. В. Барыкина.