МЕНОВЩИКОВА Нина Ивановна

Российская ба­ле­ри­на, народный артист СССР (1973).

По окон­ча­нии Перм­ско­го хо­рео­гра­фич. уч-ща (класс Е. Н. Гей­ден­рейх) в 1953–56 тан­це­ва­ла в Перм­ском , в 1956–75 – в Сверд­лов­ском те­атрах опе­ры и ба­ле­та (в 1963 в Куй­быше­ве). Её та­нец от­ли­ча­ли от­то­чен­ная тех­ни­ка, чис­то­та ли­ний и по­зи­ро­вок. Изя­ще­ст­во и фак­ту­ра М. пред­по­ла­га­ли пре­ж­де все­го ам­п­луа ин­же­ню, од­на­ко бла­го­да­ря ак­тёр­ской вы­ра­зи­тель­но­сти и дра­ма­тич. тем­пе­ра­мен­ту она су­ме­ла рас­ши­рить свой ре­пер­ту­ар. Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в ба­ле­тах Г. И. Яз­вин­ско­го (Ма­ша – «Серд­це Ма­ри­ки» Б. П. Мош­ко­ва, 1959; Ма­ры­ся – «Ян­ко-му­зы­кант» В. М. Юров­ско­го, 1961). Сре­ди др. пар­тий: Ма­ша, Ав­ро­ра, Одет­та–Одил­лия («Щел­кун­чик», «Спя­щая кра­са­ви­ца», «Ле­бе­ди­ное озе­ро» П. И. Чай­ков­ско­го ), Жи­зель, Ме­до­ра («Жи­зель», «Кор­сар» А. Ада­на), Ни­кия, Кит­ри («Ба­я­дер­ка», «Дон Ки­хот» Л. Ф. Мин­ку­са), Эги­на и Фри­гия («Спар­так» А. И. Ха­ча­ту­ря­на), Соль­вейг («Пер Гюнт» на му­зыку Э. Гри­га), Та­ня («Пер­вая лю­бовь» М. П. Зи­вы), Ба­рыш­ня («Ба­рыш­ня и ху­ли­ган» на музыку Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча ), Пас­куа­ла («Лау­рен­сия» А. А. Крей­на). В 1975–88 (с пе­ре­ры­вом) пе­да­гог-ре­пе­ти­тор Сверд­лов­ско­го те­ат­ра опе­ры и ба­ле­та. В 1979–82 пе­да­гог-кон­суль­тант ба­ле­та Нац. опе­ры Фин­лян­дии, где по­ста­ви­ла ба­лет «Жи­зель» Ада­на. В 1989–97 пе­да­гог-ба­лет­мей­стер Му­ни­ципальной ком­па­нии «Ба­лет плюс» (Ека­те­рин­бург­ско­го те­ат­ра тан­ца). Твор­че­ст­ву ба­ле­ри­ны по­свя­щён до­ку­мен­таль­ный ф. «Ни­на Ме­нов­щи­ко­ва» (1962, ав­тор сце­на­рия и реж. Г. А. Панфилов).

Автор статьи: Л. В. Ба­ры­ки­на.