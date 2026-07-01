МЕНОТТИ Джан Карло

Американский ком­по­зи­тор и либ­рет­тист итальянского про­ис­хож­де­ния.

С 1928 жил в США. В 1933 окон­чил Ин-т му­зы­ки Кёр­тис в Фи­ла­дель­фии (класс ком­по­зи­ции Р. Ска­ле­ро). Здесь на­ча­лась его друж­ба с С. Бар­бером, к опе­рам ко­то­ро­го («Ва­нес­са» и «Пар­тия в бридж») М. на­пи­сал либ­рет­то. На­ча­ло карь­е­ре М. по­ло­жи­ла ус­пеш­ная пре­мье­ра од­но­акт­ной опе­ры «Аме­лия едет на бал» (в тра­ди­ци­ях итал. опе­ры-буф­фа), по­став­лен­ной в 1937 в «Мет­ро­по­ли­тен-опе­ре» (Нью-Йорк). Опе­ра «Ме­ди­ум» (Нью-Йорк, 1945) вы­дер­жа­ла мно­же­ст­во пред­став­ле­ний на Брод­вее (в 1951 эк­ра­ни­зи­ро­ва­на под муз. ру­ко­во­дством М.). В 1946 там же про­шла пре­мье­ра од­но­акт­ной ко­мич. опе­ры «Те­ле­фон, или Лю­бовь втро­ём», ко­то­рая ста­ла са­мым ре­пер­ту­ар­ным со­чи­не­ни­ем М. Ак­тив­но ра­бо­тал в Гол­ли­ву­де, на амер. ра­дио (опе­ра «Ста­рая де­ва и вор», транс­ли­ро­ван­ная в 1939 кор­по­ра­ци­ей NBC, счи­та­ет­ся пер­вой ра­дио­опе­рой) и те­ле­ви­де­нии как ком­по­зи­тор и сце­на­рист. В 1958 ос­но­вал в Спо­ле­то (Ита­лия) «Фес­ти­валь двух ми­ров» (для амер. и итал. пев­цов), муз. ру­ко­во­ди­те­лем ко­то­ро­го ос­та­вал­ся до 1967. В 1973 пе­ре­ехал в Шот­лан­дию. В 1986 в Ва­шинг­то­не со­стоя­лась пре­мье­ра его опе­ры «Гойя» (по­свя­ще­на П. До­мин­го). Сре­ди др. со­чи­не­ний: муз. дра­ма «Кон­сул» (Фи­ла­дель­фия, 1949), во­каль­ный цикл «Пес­ни раз­лу­ки» («Can­ti della lontananza», на собств. тек­сты, по­свя­щён Э. Шварц­копф, 1967), сим­фо­нич. по­эма «Апо­ка­лип­сис» (1951), мес­са , мно­го­числ. со­чи­не­ния для де­тей (в т. ч. 3 дет­ские опе­ры). Стре­мясь к дос­туп­ности муз. язы­ка, со­хра­нял при­вер­жен­ность то­наль­ной му­зы­ке с мо­да­лиз­ма­ми; ис­поль­зо­вал так­же совр. тех­ни­ки ком­по­зи­ции (в т. ч. в опе­рах для соз­да­ния ко­мич. и др. те­ат­раль­ных эф­фек­тов).