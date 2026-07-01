МЕНОТТИ Джан Карло
Американский композитор и либреттист итальянского происхождения.
С 1928 жил в США. В 1933 окончил Ин-т музыки Кёртис в Филадельфии (класс композиции Р. Скалеро). Здесь началась его дружба с С. Барбером, к операм которого («Ванесса» и «Партия в бридж») М. написал либретто. Начало карьере М. положила успешная премьера одноактной оперы «Амелия едет на бал» (в традициях итал. оперы-буффа), поставленной в 1937 в «Метрополитен-опере» (Нью-Йорк). Опера «Медиум» (Нью-Йорк, 1945) выдержала множество представлений на Бродвее (в 1951 экранизирована под муз. руководством М.). В 1946 там же прошла премьера одноактной комич. оперы «Телефон, или Любовь втроём», которая стала самым репертуарным сочинением М. Активно работал в Голливуде, на амер. радио (опера «Старая дева и вор», транслированная в 1939 корпорацией NBC, считается первой радиооперой) и телевидении как композитор и сценарист. В 1958 основал в Сполето (Италия) «Фестиваль двух миров» (для амер. и итал. певцов), муз. руководителем которого оставался до 1967. В 1973 переехал в Шотландию. В 1986 в Вашингтоне состоялась премьера его оперы «Гойя» (посвящена П. Доминго). Среди др. сочинений: муз. драма «Консул» (Филадельфия, 1949), вокальный цикл «Песни разлуки» («Canti della lontananza», на собств. тексты, посвящён Э. Шварцкопф, 1967), симфонич. поэма «Апокалипсис» (1951), месса, многочисл. сочинения для детей (в т. ч. 3 детские оперы). Стремясь к доступности муз. языка, сохранял приверженность тональной музыке с модализмами; использовал также совр. техники композиции (в т. ч. в операх для создания комич. и др. театральных эффектов).