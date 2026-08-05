В закладки
МЕНОРКА
Остров в западной части Средиземного моря, в составе Балеарских островов; территория Испании.
Пл. 754 км2, длина 52 км, ширина до 15 км. Сев. и вост. побережья изрезаны многочисл. заливами и бухтами. Б. ч. острова занимает известняковое плато выс. до 358 м, крутыми уступами обрывающееся к морю. Развит карст. В растительном покрове – средиземноморские кустарники, рощи каменного дуба и алеппской сосны. Субтропич. земледелие, гл. обр. плодоводство (цитрусовые, виноград, олива, миндаль и др.). Климатич. курорты (Сьюдадела и др.). Туризм. Гл. порт – Маон.
46