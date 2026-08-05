МЕНОРКА

Ост­ров в западной час­ти Сре­ди­зем­но­го моря, в со­ста­ве Ба­ле­ар­ских ост­ро­вов; тер­ри­то­рия Ис­па­нии .

Пл. 754 км2, дли­на 52 км, ши­ри­на до 15 км. Сев. и вост. по­бе­ре­жья из­ре­за­ны мно­гочисл. за­ли­ва­ми и бух­та­ми. Б. ч. ост­ро­ва за­ни­ма­ет из­вест­ня­ко­вое пла­то выс. до 358 м, кру­ты­ми ус­ту­па­ми об­ры­ваю­щее­ся к мо­рю. Раз­вит карст. В рас­ти­тель­ном по­кро­ве – сре­ди­зем­но­мор­ские кус­тар­ни­ки, ро­щи ка­мен­но­го ду­ба и алепп­ской со­сны. Суб­тро­пич. зем­ле­де­лие, гл. обр. пло­до­вод­ст­во (цит­ру­со­вые, ви­но­град, оли­ва, мин­даль и др.). Кли­ма­тич. ку­рор­ты (Сью­да­де­ла и др.). Ту­ризм. Гл. порт – Ма­он.

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