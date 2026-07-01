МЭННИНГ ОЛИВИЯ

МЭННИНГ ОЛИВИЯ - английская писательница.

Ро­ди­лась в се­мье офи­це­ра во­енно-морского фло­та. Ра­бо­та­ла ма­ши­ни­ст­кой, по­се­ща­ла ве­чер­нюю шко­лу ис­кусств. Литературную из­вест­ность Мэннингу при­нёс ро­ман «Ве­тер пе­ре­мен» («The wind chan­ges», 1937 год), по­ве­ст­вую­щий о дра­ма­тичной судь­бе ге­рои­ни в пе­ри­од национально-ос­во­бо­дительной борь­бы в Ир­лан­дии в начале 1920-х годов.

Главное про­из­ве­де­ние Мэннинга - мно­го­том­ное эпическое по­лот­но «Пре­врат­но­сти вой­ны» («The fortunes of war»), со­стоя­щее из двух цик­лов ис­то­рических ро­ма­нов - «Бал­кан­ской три­ло­гии» («Balkan trilogy», 1960-1965 годы) и «Ле­ван­тий­ской три­ло­гии» («Levant trilogy», 1977-1980 годы), в цен­тре ко­то­рых - во мно­гом ав­то­био­гра­фичная ис­то­рия че­ты Принг­лов, раз­во­ра­чи­ваю­щая­ся на ши­ро­ком фо­не по­ли­тических и во­енных со­бы­тий эпо­хи. Ав­тор ра­дио­пьес, рас­ска­зов, по­этических сбор­ни­ков, до­ку­мен­таль­ных очер­ков и др.