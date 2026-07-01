МЭННИНГ ОЛИВИЯ
МЭННИНГ ОЛИВИЯ - английская писательница.
Родилась в семье офицера военно-морского флота. Работала машинисткой, посещала вечернюю школу искусств. Литературную известность Мэннингу принёс роман «Ветер перемен» («The wind changes», 1937 год), повествующий о драматичной судьбе героини в период национально-освободительной борьбы в Ирландии в начале 1920-х годов.
Главное произведение Мэннинга - многотомное эпическое полотно «Превратности войны» («The fortunes of war»), состоящее из двух циклов исторических романов - «Балканской трилогии» («Balkan trilogy», 1960-1965 годы) и «Левантийской трилогии» («Levant trilogy», 1977-1980 годы), в центре которых - во многом автобиографичная история четы Принглов, разворачивающаяся на широком фоне политических и военных событий эпохи. Автор радиопьес, рассказов, поэтических сборников, документальных очерков и др.