МЕНКЕН Генри Льюис
Американский литературный критик, публицист.
Потомок переселенцев из Германии. Учился в Балтиморской политехнич. школе (1896–99). С 1899 занимался журналистикой и лит. творчеством. С 1906 репортёр и ведущий сотрудник газ. «The Baltimore Sun», в 1914–23 соредактор ж. «The Smart Set», создатель и редактор ж. «The American Mercury» (1924–33). Язвительная манера письма, подчёркнутая независимость оценок, парадоксальность и афористичность суждений о важнейших ценностях совр. буржуазного общества, отрицание устоявшихся норм и авторитетов, мгновенная реакция на происходящее в стране и в мире сделали М. одним из наиболее влиятельных и авторитетных публицистов и лит. критиков в США 1910–30-х гг. Энергично пропагандировал идеи Ф. Ницше в кн. «Философия Фридриха Ницше» («The Philosophy of F. Nietzsche», 1908). Статьи М. [сб. «Книга предисловий» («A Book of prefaces», 1917) и др.] сыграли важнейшую роль в разрыве литературы США с традицией «нежного реализма», способствовали лит. признанию Т. Драйзера, Ш. Андерсона, С. Льюиса, познакомили амер. читателя с лучшими образцами новой европ. литературы (Дж. Джойс и др.). Острое неприятие нравов амер. среднего класса нашло выражение в цикле статей М. «Предрассудки» («Prejudices», 1919–27), кн. «О демократии» («Notes on democracy», 1926) и др. Выступал с жёсткой критикой «нового курса» Ф. Д. Рузвельта. В 1940–50-е гг. окончательно перешёл на консервативные позиции. Автор масштабной автобиографич. трилогии (1940–43), воспоминаний «Моя жизнь писателя и редактора» («My life as author and editor», 1993), лингвокультурологич. исследования «Американский язык» («The American language», 1919), юмористич. рассказов.
Сочинения:
A Mencken chrestomathy, edited and annotated by the author. N. Y., 1949. N. Y., 1982;
A second Mencken chrestomathy. N. Y., 1995. Balt., 2006;
H. L. Mencken on religion. Amherst, 2002;
Notes on democracy. N. Y., 2009.
Автор статьи: О. Е. Осовский.