МЕНКАУРА

Менкаура ( древнеегип .; более известен как Микерин ( греч. )) (2493—2475 до н. э.) — царь IV династии Древнего царства; внук Хуфу ( греч. Хеопс); сын Хафра ( греч . Хефрен) и царицы Хамерернебти I. Строитель третьей (самой малой) пирамиды (высота 65—66 м; основания 102,2 ? 104,6 м) на плато Гиза (рядом с Великими пирамидами отца и деда). При жизни пирамида М. возведена лишь на одну треть; завершена сыном-преемником Шепсескафом , учредившим также культ М., который занял важное место при V—VI династиях и позднее. Пирамида М. единственная (в IV династии) частично облицована дорогостоящим асуанским красным гранитом (отсюда название «цветная»); у южного основания выстроены три небольших пирамиды цариц (одна — Камерернебти II, супруги М.). В пирамиде М. обнаружены первоклассные артефакты: в погребальной камере — превосходный гранитный саркофаг (к несчастью, в 1938 утонул с кораблем «Беатрис» при перевозке в Британский музей на выставку); в долинном храме — группа необычных для того времени скульптурных композиций из граувакки (М. рядом с Хатхор и/или одной из номовых богинь). Они считаются образцом египетского изо­бразительного искусства.

Античные авторы ( Геродот , Страбон и др.) писали о М. много, однако значительная часть сведений — на грани исторических анекдотов.Пирамидный комплекс М. исследовался с 1837; связанные с ним храмы и часовни раскапывались экспедицией

Пирамидный комплекс М. исследовался с 1837; связанные с ним храмы и часовни раскапывались экспедицией Museum of Fine Arts, Бостон; в 1906—1910, 1923 (руководитель Дж. Райзнер).

Лит. : Kingship in Ancient Egypt / Ed. D. O’Connor, D. Silverman. Leiden, 1996; Lehner M. The Complete Pyramids. London, 1997. Р. 134—137; Dodson A., Hilton D. The Complete Royal Families of Ancient Egypt. London, 2004. P. 50. В. А. Головина.