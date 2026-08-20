МЕНИППОВА САТИРА
МЕНИППОВА САТИРА - жанр античной литературы, названный по имени его создателя - киника Мениппа.
Для Менипповой сатиры характерны соединение в одном тексте прозы и стихов, смешение серьёзного и комического, фантастичность сюжета (полёт на небо, нисхождение в преисподнюю и др.), самопародийность (автор фигурирует среди её персонажей). Как термин «Мениппова сатира» появляется у Варрона, создавшего одноименный цикл произведений («Saturae Menippeae» в 150 книгах, сохранился во фрагментах). Название «Мениппова сатира» отличает смешанную стихопрозаическую форму произведений в стиле Мениппа от существовавшего в Риме жанра стихотворной сатиры (lanx satura), представленного сочинениями Энния, Луцилия, Горация, Ювенала и другими. Подражателями Мениппа были Мелеагр, Сенека («Отыквление божественного Клавдия»), Петроний («Сатирикон»), Лукиан. В новой европейской литературе черты Менипповой сатиры проявились в произведениях Ф. Рабле, Дж. Свифта, Вольтера. Под названием «Мениппова сатира» в 1594 году во Франции был опубликован политический памфлет нескольких поэтов и учёных, направленный против Католической лиги.
Жанр Менипповой сатиры получил расширительное толкование в работах М.М. Бахтина, использовавшего термин «мениппея» для обозначения универсального серьёзно-смехового жанра, связанного с карнавальными началами культуры и представленного в литературах различных эпох (в отличие от Менипповой сатиры, существование которой ограничено рамками античной литературы).