МЕНИППОВА САТИРА

МЕНИППОВА САТИРА - жанр ан­тич­ной ли­те­ра­ту­ры, на­зван­ный по име­ни его соз­да­те­ля - ки­ни­ка Ме­нип­па .

Для Менипповой сатиры ха­рак­тер­ны со­еди­не­ние в од­ном тек­сте про­зы и сти­хов, сме­ше­ние серь­ёз­но­го и ко­ми­че­ско­го, фан­та­стич­ность сю­же­та (по­лёт на не­бо, нис­хо­ж­де­ние в пре­ис­под­нюю и др.), са­мо­па­ро­дий­ность (ав­тор фи­гу­ри­ру­ет сре­ди её пер­со­на­жей). Как тер­мин «Мениппова сатира» по­яв­ля­ет­ся у Вар­ро­на, соз­дав­ше­го од­но­именный цикл про­из­ве­де­ний («Saturae Menippeae» в 150 кни­гах, со­хра­нил­ся во фраг­мен­тах). Название «Мениппова сатира» от­ли­ча­ет сме­шан­ную сти­хопро­за­ическую фор­му про­из­ве­де­ний в сти­ле Ме­нип­па от су­ще­ст­во­вав­ше­го в Ри­ме жан­ра сти­хотворной са­ти­ры (lanx satura), пред­став­лен­но­го со­чи­не­ния­ми Эн­ния, Лу­ци­лия, Го­ра­ция, Юве­на­ла и другими. Под­ра­жа­те­ля­ми Ме­нип­па бы­ли Ме­ле­агр, Се­не­ка («Отыкв­ле­ние бо­же­ст­вен­но­го Клав­дия»), Пе­тро­ний («Са­ти­ри­кон»), Лу­ки­ан. В но­вой ев­ропейской литературе чер­ты Менипповой сатиры про­яви­лись в про­из­ве­де­ни­ях Ф. Раб­ле, Дж. Свиф­та, Воль­те­ра. Под названием «Мениппова сатира» в 1594 году во Фран­ции был опуб­ли­ко­ван по­ли­тический пам­флет не­сколь­ких по­этов и учё­ных, на­прав­лен­ный про­тив Ка­толической ли­ги .

Жанр Менипповой сатиры по­лу­чил рас­ши­рительное тол­ко­ва­ние в ра­бо­тах М.М. Бахтина, ис­поль­зо­вав­ше­го тер­мин «ме­нип­пея» для обо­зна­че­ния уни­вер­саль­но­го серь­ёз­но-сме­хо­во­го жан­ра, свя­зан­но­го с кар­на­валь­ны­ми на­ча­ла­ми куль­ту­ры и пред­став­лен­но­го в ли­те­ра­ту­рах различных эпох (в от­ли­чие от Менипповой сатиры, су­ще­ст­во­ва­ние ко­то­рой ог­ра­ни­че­но рам­ка­ми ан­тич­ной литературы).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)