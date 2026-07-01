МЁНХЕНГЛАДБАХ
МЁНХЕНГЛАДБАХ - город на западе Германии, земля Северный Рейн-Вестфалия.
Население 257,9 тысяч человек (2010 год); с пригородами образует крайнюю западную периферию крупнейшей в Европе полицентрической конурбации Рейн - Рур. Через Мёнхенгладбах, расположенный в 15 км к западу от Рейна, протекает река Нирс (речка Гладбах, давшая название городу, взята в подземные трубы). Один из крупнейших транспортных узлов на западе ФРГ. В Мёнхенгладбахе скрещиваются федеральные автобаны Ахен - Кассель (соединяет Мёнхенгладбах с юго-западом земли Северный Рейн-Вестфалия и далее с Бельгией и Францией), Рурмонд - Эссен и Венло - Людвигсхафен (оба связывают Мёнхенгладбах с Нидерландами). Железно-дорожные линии проложены от Мёнхенгладбах на северо-восток (на Крефельд - Дуйсбург), восток (на Дюссельдорф), юго-восток (на Кёльн), юго-запад (на Ахен и далее в Бельгию и Францию) и северо-запад (на Венло, Нидерланды). Аэропорт Мёнхенгладбах (в 6 км к северу от города) местного значения; большая часть авиаперевозок обслуживают международные аэропорты Дюссельдорф и Кёльн - Бонн.
Возник близ основанного в 974 году одного из старейших в Германии аббатств; впервые упоминается под названием Гладбах (Gladbach) в 1085 году. Историческая роль города как религиозного центра отражена в его современном названии (немецкое Mönch - монах), монастырское хозяйство определяло экономическое развитие Гладбаха на протяжении почти всего Средневековья. Городское право с 1364 года (по другим данным, с 1366 года). В позднем Средневековье и в раннее Новое время был крупным культурным центром (со знаменитой библиотекой Гладбахского аббатства), а также значительным центром торговли, ремесленного и мануфактурного (преимущественно текстильного) производства; большое значение имело пивоварение. Входил в состав герцогства Юлих, в 1794 году был оккупирован французскими войсками, в 1798 году включён в состав французского департамента Рур. Французское правительство провело секуляризацию, Гладбахское аббатство было ликвидировано, последние 30 монахов покинули Гладбах в 1802 году; Гладбахская библиотека была большей частью расхищена и уничтожена. По решению Венского конгресса 1814-1815 годов отошёл к Пруссии, центр одноименного округа (до 1929 года). В 1851 году соединён железной дорогой с Крефельдом и Рурортом (в составе современного Дуйсбурга). С 1871 года в Германской империи, в 1888 году переименован в Мюнхен-Гладбах (на письме обозначался как М.-Гладбах, немецкое M.-Gladbach). Быстрый экономический рост города начался в последней трети XIX века; до середины XX века хозяйственную специализацию определяли главным образом текстильное производство и выпуск оборудования для текстильной промышленности. В годы 2-й мировой войны подвергался массированным бомбовым ударам британской и американской авиации (было уничтожено до 65% городской застройки). После войны вошёл в состав земли Северная Рейн-Вестфалия; с 1949 года в составе ФРГ. В 1950 году получил новое официальное название Мёнхен-Гладбах; с 11.10.1960 года современное название. В январе 1975 года в состав Мёнхенгладбаха вошёл соседний город Рейдт с населением свыше 100 тысяч человек и община Викрат.
Среди архитектурных памятников: собор Святого Вита (XIII век, крипта начала XII века), католическая церковь Вознесения Богоматери (1469-1533 годы), ренессансный замок Рейдт (1534-1572 годы, архитектор М. Паскуалини, с 1922 года музей), Ратуша Абтай (1663-1705 годы), барочный дворец Викрат (1746-1772 годы), евангелическая церковь в районе Мёнхенгладбах-Оденкирхен (1755-1757 годы), водонапорная башня (1908-1909 годы), многочисленные церкви 2-й половины XIX - XX веков.
Мёнхенгладбах - один из ведущих культурных центров левобережной части земли Северная Рейн-Вестфалия. Ведущий вуз - Нижнерейнская высшая школа прикладных наук (1971 год); в городе размещаются несколько её факультетов (остальные факультеты и головной офис вуза расположены в Крефельде). Музеи: современного искусства Абтайберг (на месте бывшего аббатства; здание 1972-1982 годов, архитектор Х. Холляйн), археологический (собрание археологических находок каменного века в Рейнланде), орнитологический и другие. Главный театр города («Театер Крефельд - Мёнхенгладбах», основан в 1950 году, драма, балет, опера, оперетта) входит в состав Содружества театров Крефельда и Мёнхенгладбаха.
Мёнхенгладбах располагает развитой спортивной инфраструктурой. Футбольный клуб «Боруссия» (основан в 1900 году) - один из самых титулованных в ФРГ: в 1970-е годы 5 раз выигрывал национальное первенство, дважды (в 1975 и 1979 годах) - Кубок УЕФА; домашние матчи проводит на стадионе «Боруссия-Парк» (открыт в 2004 году, свыше 54 тысяч зрителей).
Большая часть работающих занята в сфере услуг. В конце XX века Мёнхенгладбах, расположенный недалеко от границ со странами Бенилюкса и Францией, стал центром логистики транснационального значения. Крупный банковско-финансовый центр (Gladbacher Bank, Volksbank M ̈onchengladbach, Volksbank Rheydt, а также филиалы банков Дюссельдорфа и Кёльна). В начале XXI века растёт значение Мёнхенгладбаха как центра туризма и отдыха (в городе около 40 отелей, в которых ежегодно останавливается свыше 200 тысяч человек). Важное значение имеют услуги в области образования, здравоохранения.
Со 2-й половины XX века главная отрасль промышленности - машиностроение (электротехническое и электронное, станкостроение, выпуск технологического оборудования); предприятия города выпускают разнообразные автоматические системы и электронные приборы, трансформаторы, сигнальные устройства для транспортных средств и другое. Мёнхенгладбах - крупный центр кабельного производства. Город остаётся одним из ведущих в стране центров текстильного машиностроения (выпуск прядильных машин и других) и производства оборудования для швейной промышленности (в конце XX - начале XXI веков многие профильные предприятия переориентированы на выпуск технологически более сложной продукции). Объёмы производства традиционной текстильной продукции в начале XXI века заметно сократились; в швейной индустрии сохранились крупные фабрики (в том числе фирм «Van Laack GmbH», «Gardeur AG»). Производство металлоконструкций, деревообрабатывающая, пищевая промышленность, пивоварение.