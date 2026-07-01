МЁНХЕНГЛАДБАХ

МЁНХЕНГЛАДБАХ - го­род на за­па­де Гер­ма­нии , зем­ля Северный Рейн-Вест­фа­лия.

Население 257,9 тысяч человек (2010 год); с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет край­нюю западную пе­ри­фе­рию круп­ней­шей в Ев­ро­пе по­ли­цен­трической ко­нур­ба­ции Рейн - Рур. Че­рез Мёнхенгладбах, рас­по­ло­жен­ный в 15 км к за­па­ду от Рей­на, про­те­ка­ет река Нирс (реч­ка Глад­бах, дав­шая на­зва­ние го­ро­ду, взя­та в под­зем­ные тру­бы). Один из круп­ней­ших транс­порт­ных уз­лов на за­па­де ФРГ. В Мёнхенгладбахе скре­щи­ва­ют­ся фе­де­раль­ные ав­то­ба­ны Ахен - Кас­сель (со­еди­ня­ет Мёнхенгладбах с юго-за­па­дом зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия и да­лее с Бель­ги­ей и Фран­ци­ей), Рур­монд - Эс­сен и Вен­ло - Люд­вигс­ха­фен (оба свя­зы­ва­ют Мёнхенгладбах с Ни­дер­лан­да­ми). Железно-дорожные ли­нии про­ло­же­ны от Мёнхенгладбах на се­ве­ро-вос­ток (на Кре­фельд - Дуйс­бург), вос­ток (на Дюс­сель­дорф), юго-вос­ток (на Кёльн), юго-за­пад (на Ахен и да­лее в Бель­гию и Фран­цию) и се­ве­ро-за­пад (на Вен­ло, Ни­дер­лан­ды). Аэ­ро­порт Мёнхенгладбах (в 6 км к се­ве­ру от го­ро­да) ме­ст­но­го зна­че­ния; большая часть авиа­пе­ре­во­зок об­слу­жи­ва­ют ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты Дюс­сель­дорф и Кёльн - Бонн.

Воз­ник близ ос­но­ван­но­го в 974 году од­но­го из ста­рей­ших в Гер­ма­нии аб­батств ; впер­вые упо­ми­на­ет­ся под названием Глад­бах (Gladbach) в 1085 году. Ис­то­рическая роль го­ро­да как ре­лигиозного цен­тра от­ра­же­на в его современном названии (немецкое Mönch - мо­нах), мо­на­стыр­ское хо­зяй­ст­во оп­ре­де­ля­ло эко­но­ми­че­ское раз­ви­тие Глад­ба­ха на про­тя­же­нии поч­ти все­го Сред­не­ве­ко­вья. Го­род­ское пра­во с 1364 года (по другим дан­ным, с 1366 года). В позд­нем Сред­не­ве­ко­вье и в ран­нее Но­вое вре­мя был круп­ным куль­тур­ным цен­тром (со зна­ме­ни­той биб­лио­те­кой Глад­бах­ско­го аб­бат­ст­ва), а так­же зна­чительным цен­тром тор­гов­ли, ре­мес­лен­но­го и ма­ну­фак­тур­но­го (пре­имущественно тек­стиль­но­го) про­изводства; боль­шое зна­че­ние име­ло пи­во­ва­ре­ние. Вхо­дил в со­став гер­цог­ст­ва Юлих, в 1794 году был ок­ку­пи­ро­ван французскими вой­ска­ми, в 1798 году вклю­чён в со­став французского департамента Рур. Французское пра­ви­тель­ст­во про­ве­ло се­ку­ля­ри­за­цию, Глад­бах­ское аб­бат­ст­во бы­ло ли­к­ви­ди­ро­ва­но, по­след­ние 30 мо­на­хов по­ки­ну­ли Глад­бах в 1802 году; Глад­бах­ская библиотека бы­ла большей частью рас­хи­ще­на и унич­то­же­на. По ре­ше­нию Вен­ско­го кон­грес­са 1814-1815 годов ото­шёл к Прус­сии, центр од­но­именного ок­ру­га (до 1929 года). В 1851 году со­еди­нён железной дорогой с Кре­фель­дом и Ру­рор­том (в со­ста­ве современного Дуйс­бур­га). С 1871 года в Гер­ман­ской им­пе­рии , в 1888 году пе­ре­име­но­ван в Мюн­хен-Глад­бах (на пись­ме обо­зна­чал­ся как М.-Глад­бах, немецкое M.-Glad­bach). Бы­ст­рый эко­но­мический рост го­ро­да на­чал­ся в по­след­ней тре­ти XIX века; до середины XX века хо­зяйственную спе­циа­ли­за­цию оп­ре­де­ля­ли главным образом тек­стиль­ное про­изводство и вы­пуск обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной промышленности. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны под­вер­гал­ся мас­си­ро­ван­ным бом­бо­вым уда­рам британской и американской авиа­ции (бы­ло унич­то­же­но до 65% городской за­строй­ки). По­сле вой­ны во­шёл в со­став зем­ли Северная Рейн-Вест­фа­лия; с 1949 года в со­ста­ве ФРГ. В 1950 году по­лу­чил но­вое официальное название Мён­хен-Глад­бах; с 11.10.1960 года современное название. В январе 1975 года в со­став Мёнхенгладбаха во­шёл со­сед­ний го­род Рейдт с населением свыше 100 тысяч человек и об­щи­на Ви­крат.

Сре­ди ар­хитектурных па­мят­ни­ков: со­бор Святого Ви­та (XIII век, крип­та начала XII века), ка­то­лическая церковь Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (1469-1533 годы), ре­нес­санс­ный за­мок Рейдт (1534-1572 годы, архитектор М. Пас­куа­ли­ни, с 1922 года му­зей), Ра­ту­ша Аб­тай (1663-1705 годы), ба­роч­ный дво­рец Ви­крат (1746-1772 годы), еван­ге­лическая цер­ковь в районе Мён­хенг­лад­бах-Оден­кир­хен (1755-1757 годы), во­до­на­пор­ная баш­ня (1908-1909 годы), мно­го­численные церк­ви 2-й половины XIX - XX веков.

Мёнхенгладбах - один из ве­ду­щих куль­тур­ных цен­тров ле­во­бе­реж­ной час­ти зем­ли Северная Рейн-Вест­фа­лия. Ве­ду­щий вуз - Ниж­не­рейн­ская выс­шая шко­ла при­клад­ных на­ук (1971 год); в го­ро­де раз­ме­ща­ют­ся несколько её фа­куль­те­тов (ос­таль­ные фа­куль­те­ты и го­лов­ной офис ву­за рас­по­ло­же­ны в Кре­фель­де). Му­зеи: современного искусства Аб­тай­берг (на мес­те бывшего аб­бат­ст­ва; зда­ние 1972-1982 годов, архитектор Х. Холляйн), ар­хео­ло­ги­че­ский (со­б­ра­ние ар­хео­ло­гических на­хо­док ка­мен­но­го ве­ка в Рейн­лан­де), ор­ни­то­ло­ги­че­ский и другие. Главный те­атр го­ро­да («Теа­тер Кре­фельд - Мён­хенг­лад­бах», ос­но­ван в 1950 году, дра­ма, ба­лет, опе­ра, опе­рет­та) вхо­дит в со­став Со­дру­же­ст­ва те­ат­ров Кре­фель­да и Мён­хенг­лад­ба­ха.

Мёнхенгладбах рас­по­ла­га­ет раз­ви­той спор­тив­ной ин­фра­струк­ту­рой. Фут­боль­ный клуб «Бо­рус­сия» (ос­но­ван в 1900 году) - один из са­мых ти­ту­ло­ван­ных в ФРГ: в 1970-е годы 5 раз вы­иг­ры­вал национальное пер­вен­ст­во, два­ж­ды (в 1975 и 1979 годах) - Ку­бок УЕФА; до­маш­ние мат­чи про­во­дит на ста­дио­не «Бо­рус­сия-Парк» (от­крыт в 2004 году, свыше 54 тысяч зри­те­лей).

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг. В конце XX века Мёнхенгладбах, рас­по­ло­жен­ный не­да­ле­ко от гра­ниц со стра­на­ми Бе­ни­люк­са и Фран­ци­ей, стал цен­тром ло­ги­сти­ки транс­на­цио­наль­но­го зна­че­ния. Круп­ный бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр (Gladba­cher Bank, Volksbank M ̈onchen­gladbach, Volksbank Rheydt, а так­же фи­лиа­лы бан­ков Дюс­сель­дор­фа и Кёль­на). В начале XXI века рас­тёт зна­че­ние Мёнхенгладбаха как цен­тра ту­риз­ма и от­ды­ха (в го­ро­де около 40 оте­лей, в ко­то­рых еже­год­но ос­та­нав­ли­ва­ет­ся свыше 200 тысяч человек). Важ­ное зна­че­ние име­ют ус­лу­ги в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния, здра­во­охра­не­ния.

Со 2-й половины XX века главная от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние (элек­тро­тех­ническое и элек­трон­ное, стан­ко­строе­ние, вы­пуск тех­но­ло­гического обо­ру­до­ва­ния); пред­при­ятия го­ро­да вы­пус­ка­ют раз­но­об­раз­ные ав­то­ма­тические сис­те­мы и элек­трон­ные при­бо­ры, транс­фор­ма­то­ры, сиг­наль­ные уст­рой­ст­ва для транс­порт­ных средств и другое. Мёнхенгладбах - круп­ный центр ка­бель­но­го про­изводства. Го­род ос­та­ёт­ся од­ним из ве­ду­щих в стра­не цен­тров тек­стиль­но­го ма­ши­но­строе­ния (вы­пуск пря­диль­ных ма­шин и других) и про­изводства обо­ру­до­ва­ния для швей­ной промышленности (в конце XX - начале XXI веков многие про­филь­ные пред­при­ятия пе­ре­ори­ен­ти­ро­ва­ны на вы­пуск тех­но­ло­ги­че­ски бо­лее слож­ной про­дук­ции). Объ­ё­мы про­изводства тра­диционной тек­стиль­ной про­дук­ции в начале XXI века за­мет­но со­кра­ти­лись; в швей­ной ин­ду­ст­рии со­хра­ни­лись круп­ные фаб­ри­ки (в том числе фирм «Van Laack GmbH», «Gardeur AG»). Про­изводство ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щая, пи­ще­вая промышленность, пи­во­ва­ре­ние.

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