МЕНГЛЕТ Георгий Павлович
Российский актёр, народный артист СССР (1974).
В 1933 окончил Центр. техникум театрального иск-ва в Москве. В 1933–35 в моск. Театрально-лит. мастерской под рук. А. Д. Дикого (Сергей – «Леди Макбет Мценского уезда» по Н. С. Лескову). В 1936–37 в ленингр. БДТ (Боткин – «Аристократы» Н. Ф. Погодина, Князь – «Русалка» А. С. Пушкина). В 1937–42 в Сталинабадском театре рус. драмы (Незнамов, Беркутов, Паратов – «Без вины виноватые», «Волки и овцы», «Бесприданница» А. Н. Островского, Барон – «На дне» М. Горького, Крикун – «Фронт» А. Е. Корнейчука). В 1940 поставил спектакль «Повесть о женщине» Л. Д. Левина (сыграл роль Бережного). В 1942–45 худ. рук. Первого фронтового театра Тадж. ССР. С 1945 в Моск. театре сатиры. Среди ролей: Дик («Пенелопа» С. Моэма), Антифол Эфесский и Антифол Сиракузский («Комедия ошибок» У. Шекспира), Жорж де Валера («Жорж де Валера» Ж. П. Сартра), Победоносиков, Олег Баян («Баня», «Клоп» В. В. Маяковского), Глумов, Вышневский («На всякого мудреца довольно простоты», «Доходное место» Островского), Бидерман («Бидерман и поджигатели» М. Фриша), Корзухин («Бег» М. А. Булгакова), Фределибе («Интервенция» Л. И. Славина), Гектор Хешебай и капитан Шотовер («Дом, где разбиваются сердца» Б. Шоу), Пишта Орбок («Проснись и пой» М. Дьярфаша), Девятов («Мы, нижеподписавшиеся» А. И. Гельмана), Земляника («Ревизор» Н. В. Гоголя), Реджеб Бей («Чудак» Н. Хикмета), Гранд-Скубрик («Самоубийца» Н. Р. Эрдмана), Кучумов («Бешеные деньги» Островского), Фирс («Вишнёвый сад» А. П. Чехова), Иван Коломийцев («Последние» Горького), Градобоев («Горячее сердце» Островского), Барон («Скупой рыцарь» Пушкина, театр «Вернисаж», Москва). Поставил «Ложь для узкого круга» А. Д. Салынского (1964). Снимался в фильмах «Лермонтов», «Победа» и др., в телесериале «Следствие ведут знатоки». Гос. пр. РСФСР (1977).
Сочинение:
Актер – лицо действующее. М., 2010.