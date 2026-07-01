МЕНГЛЕТ Георгий Павлович

Российский ак­тёр, народный артист СССР (1974).

В 1933 окон­чил Центр. тех­ни­кум те­ат­раль­но­го иск-ва в Мо­ск­ве. В 1933–35 в моск. Те­ат­раль­но-лит. мас­тер­ской под рук. А. Д. Дикого (Сер­гей – «Ле­ди Мак­бет Мцен­ско­го уез­да» по Н. С. Лес­ко­ву). В 1936–37 в ле­нингр. БДТ (Бот­кин – «Ари­сто­кра­ты» Н. Ф. По­го­ди­на, Князь – «Ру­сал­ка» А. С. Пуш­ки­на ). В 1937–42 в Ста­ли­на­бад­ском те­ат­ре рус. дра­мы (Не­зна­мов, Бер­ку­тов, Па­ра­тов – «Без ви­ны ви­но­ватые», «Вол­ки и ов­цы», «Бес­при­дан­ни­ца» А. Н. Ост­ров­ско­го, Ба­рон – «На дне» М. Горь­ко­го, Кри­кун – «Фронт» А. Е. Кор­ней­чу­ка). В 1940 по­ста­вил спек­такль «По­весть о жен­щи­не» Л. Д. Ле­ви­на (сыг­рал роль Бе­реж­но­го). В 1942–45 худ. рук. Пер­во­го фрон­то­во­го те­ат­ра Тадж. ССР. С 1945 в Моск. те­ат­ре са­тиры. Сре­ди ро­лей: Дик («Пе­не­ло­па» С. Мо­эма), Ан­ти­фол Эфес­ский и Ан­тифол Си­ра­куз­ский («Ко­ме­дия оши­бок» У. Шек­спи­ра ), Жорж де Ва­ле­ра («Жорж де Ва­ле­ра» Ж. П. Сар­тра), По­бе­до­но­си­ков, Олег Ба­ян («Ба­ня», «Клоп» В. В. Мая­ков­ско­го), Глу­мов, Выш­нев­ский («На вся­ко­го муд­ре­ца до­воль­но про­сто­ты», «До­ход­ное ме­сто» Ост­ров­ско­го), Би­дер­ман («Би­дер­ман и под­жи­га­те­ли» М. Фри­ша), Кор­зу­хин («Бег» М. А. Бул­га­ко­ва), Фре­де­ли­бе («Ин­тер­вен­ция» Л. И. Сла­ви­на), Гек­тор Хе­ше­бай и ка­пи­тан Шо­то­вер («Дом, где раз­би­ва­ют­ся серд­ца» Б. Шоу), Пиш­та Ор­бок («Про­снись и пой» М. Дьяр­фа­ша), Де­вя­тов («Мы, ни­же­под­пи­сав­шие­ся» А. И. Гель­ма­на), Зем­ля­ни­ка («Ре­ви­зор» Н. В. Го­го­ля ), Ред­жеб Бей («Чу­дак» Н. Хик­ме­та), Гранд-Скуб­рик («Са­мо­убий­ца» Н. Р. Эрд­ма­на), Ку­чу­мов («Бе­ше­ные день­ги» Ост­ров­ско­го), Фирс («Виш­нё­вый сад» А. П. Че­хо­ва), Иван Ко­ло­мий­цев («По­след­ние» Горь­ко­го), Гра­до­бо­ев («Го­ря­чее серд­це» Ост­ров­ско­го), Ба­рон («Ску­пой ры­царь» Пуш­ки­на, те­атр «Вер­ни­саж», Мо­ск­ва). По­ста­вил «Ложь для уз­ко­го кру­га» А. Д. Са­лын­ско­го (1964). Снимал­ся в филь­мах «Лер­мон­тов», «По­бе­да» и др., в те­ле­се­риа­ле «След­ст­вие ве­дут зна­то­ки». Гос. пр. РСФСР (1977).

Сочинение:

Ак­тер – ли­цо дей­ст­вую­щее. М., 2010.