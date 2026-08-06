МЕНГИСТУ ХАЙЛЕ МАРИАМ (Мэнгысту Хайле Марьям)

Государственный, по­ли­тический и во­енный дея­тель Эфио­пии.

Из се­мьи во­ен­но­слу­жа­ще­го. Окон­чил во­ен. ака­де­мию в Хо­ле­те (ны­не Хо­ле­та-Гэ­нэт), в 1969–70 два­ж­ды ста­жи­ро­вал­ся в во­ен. учеб­ных цен­трах США. Изу­чал эко­но­ми­ку в Мэ­ри­ленд­ском ун-те (США) и за­оч­но в Ад­дис-Абеб­ском ун-те. При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в под­поль­ном ан­ти­мо­нар­хич. дви­же­нии ар­мей­ских офи­це­ров. В 1974 в ка­че­ст­ве пред. Ко­ор­ди­нац. к-та воо­руж. сил, по­ли­ции и тер­ри­то­ри­аль­ной ар­мии (ККВС) воз­гла­вил ре­во­люц. вы­сту­п­ле­ние ар­мей­ских ни­зов про­тив феод.-мо­нар­хич. ре­жи­ма (см. На­цио­наль­но-де­мо­кра­ти­че­ская ре­во­лю­ция в Эфио­пии 1974–87 ). По­сле свер­же­ния в сент. 1974 имп. Хай­ле Се­лас­сие I за­ни­мал ру­ко­во­дя­щие по­сты в соз­дан­ном вме­сто ККВС Врем. во­ен­ном адм. со­вете, с февр. 1977 его пред. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал по­сты пред. Со­ве­та ми­ни­ст­ров и глав­но­ко­манд. ре­во­люц. ар­ми­ей Эфио­пии. Под рук. М. Х. М. в стра­не в 1970-х гг. был осу­ще­ст­в­лён ряд про­грес­сив­ных со­ци­аль­но-эко­но­мич. пре­об­ра­зо­ва­ний: про­ве­де­на аг­рар­ная ре­фор­ма, на­цио­на­ли­зи­ро­ва­ны круп­ные пром. пред­при­ятия, бан­ки и стра­хо­вые ком­па­нии, зем­ля в го­ро­дах и до­ход­ные до­ма. Ини­ции­ро­вал при­ня­тие в апр. 1976 «Про­грам­мы нац.-де­мо­кра­тич. ре­во­лю­ции», про­воз­гла­шав­шей це­лью по­строе­ние в стра­не со­циа­лиз­ма. Пра­ви­тель­ст­во М. Х. М. про­во­ди­ло ан­ти­им­пе­риа­ли­стич. по­ли­ти­ку и вы­сту­па­ло за ук­ре­п­ле­ние от­но­ше­ний с СССР и др. со­циа­ли­стич. стра­на­ми. В 1979 М. Х. М. за­нял пост пред. Ко­мис­сии по ор­га­ни­за­ции пар­тии тру­дя­щих­ся Эфио­пии, в 1984 стал ге­не­раль­ным сек­ре­та­рём ЦК Ра­бо­чей пар­тии Эфио­пии. С 1987 пре­зи­дент про­воз­гла­шён­ной в том же го­ду Нар.-де­мо­кра­тич. рес­пуб­ли­ки Эфио­пия. Ав­то­ри­тар­ный стиль прав­ле­ния М. Х. М., ухуд­ше­ние эко­но­мич. по­ло­же­ния стра­ны вслед­ст­вие по­сто­ян­ных за­сух, а так­же пре­кра­ще­ние во­ен. и эко­но­мич. по­мо­щи со сто­ро­ны СССР и др. со­циа­ли­стич. стран ста­ли при­чи­ной ши­ро­ко­го об­ществ. не­до­воль­ст­ва. Во 2-й пол. 1980-х гг. борь­бу с ре­жи­мом М. Х. М. на­ча­ла воо­руж. оп­по­зи­ция, к 1991 пре­зи­дент ут­ра­тил кон­троль над б. ч. стра­ны. На­ка­ну­не за­хва­та 21.5.1991 Ад­дис-Абе­бы пов­стан­ца­ми он по­ки­нул сто­ли­цу. Про­жи­ва­ет в Зим­баб­ве . В 2008 Вер­хов­ный суд Эфио­пии за­оч­но при­го­во­рил М. Х. М. и ряд его со­рат­ни­ков к смерт­ной каз­ни, при­знав их ви­нов­ны­ми в мас­со­вых ре­прес­си­ях в 1970–80-х гг.

Автор статьи: Г. В. Цып­кин.