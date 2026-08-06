МЕНГИСТУ ХАЙЛЕ МАРИАМ (Мэнгысту Хайле Марьям)
Государственный, политический и военный деятель Эфиопии.
Из семьи военнослужащего. Окончил воен. академию в Холете (ныне Холета-Гэнэт), в 1969–70 дважды стажировался в воен. учебных центрах США. Изучал экономику в Мэрилендском ун-те (США) и заочно в Аддис-Абебском ун-те. Принимал активное участие в подпольном антимонархич. движении армейских офицеров. В 1974 в качестве пред. Координац. к-та вооруж. сил, полиции и территориальной армии (ККВС) возглавил революц. выступление армейских низов против феод.-монархич. режима (см. Национально-демократическая революция в Эфиопии 1974–87). После свержения в сент. 1974 имп. Хайле Селассие I занимал руководящие посты в созданном вместо ККВС Врем. военном адм. совете, с февр. 1977 его пред. Одновременно занимал посты пред. Совета министров и главнокоманд. революц. армией Эфиопии. Под рук. М. Х. М. в стране в 1970-х гг. был осуществлён ряд прогрессивных социально-экономич. преобразований: проведена аграрная реформа, национализированы крупные пром. предприятия, банки и страховые компании, земля в городах и доходные дома. Инициировал принятие в апр. 1976 «Программы нац.-демократич. революции», провозглашавшей целью построение в стране социализма. Правительство М. Х. М. проводило антиимпериалистич. политику и выступало за укрепление отношений с СССР и др. социалистич. странами. В 1979 М. Х. М. занял пост пред. Комиссии по организации партии трудящихся Эфиопии, в 1984 стал генеральным секретарём ЦК Рабочей партии Эфиопии. С 1987 президент провозглашённой в том же году Нар.-демократич. республики Эфиопия. Авторитарный стиль правления М. Х. М., ухудшение экономич. положения страны вследствие постоянных засух, а также прекращение воен. и экономич. помощи со стороны СССР и др. социалистич. стран стали причиной широкого обществ. недовольства. Во 2-й пол. 1980-х гг. борьбу с режимом М. Х. М. начала вооруж. оппозиция, к 1991 президент утратил контроль над б. ч. страны. Накануне захвата 21.5.1991 Аддис-Абебы повстанцами он покинул столицу. Проживает в Зимбабве. В 2008 Верховный суд Эфиопии заочно приговорил М. Х. М. и ряд его соратников к смертной казни, признав их виновными в массовых репрессиях в 1970–80-х гг.
Автор статьи: Г. В. Цыпкин.