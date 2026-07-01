МЕНГЕЛЬБЕРГ Виллем
Нидерландский дирижёр.
(наст. имя Йозеф Вильгельм) По происхождению немец. С 1888 учился в Высшей школе музыки в Кёльне (игре на фп. обучался у И. Зейса, дирижированию и композиции – у Ф. Вюльнера), по окончании которой стал музик-директором в Люцерне (1892). В 1895–1945 гл. дирижёр оркестра «Консертгебау» (Амстердам), который под рук. М. приобрёл мировую славу. В 1908–20 дирижёр Музейных концертов во Франкфурте-на-Майне. С нач. 20 в. гастролировал в Италии, Франции, России, Норвегии (в т. ч. с оркестром «Консертгебау»), в 1911–14 дирижировал Лондонским филармоническим оркестром. В 1921–29 гл. дирижёр Нью-Йоркского филармонич. оркестра (с 1927 вместе с А. Тосканини). С 1934 зав. кафедрой муз. исполнительства Утрехтского ун-та. Один из крупнейших дирижё- ров 20 в., яркий представитель романтич. традиции. Пропагандировал сочинения Г. Малера (в 1916 дирижировал циклом его симфоний, в 1920 организовал фестиваль Малера в «Консертгебау», записывал его музыку на грампластинки), Р. Штрауса (последний посвятил М. и оркестру «Консертгебау» симфонич. поэму «Жизнь героя»), Р. Вагнера, М. Регера и др.; один из виднейших интерпретаторов «Страстей по Матфею» И. С. Баха (запись сделана в 1939). Среди записей: увертюра к опере «Тангейзер» Вагнера (1926, 1940), 5-я (1939) и 6-я (1941) симфонии П. И. Чайковского.
В 1945, обвинённый в симпатиях к нацистам (в годы 2-й мировой войны выступал в Германии и оккупиров. странах), был вынужден покинуть Нидерланды; последние годы жизни провёл в Швейцарии. В 1947 в рамках программы денацификации лишён наград и званий, ему запрещалось публично выступать (умер за 2 мес до офиц. снятия запрета).