МЕНГЕЛЬБЕРГ Виллем

Ни­дерландский ди­ри­жёр.

(наст. имя Йо­зеф Виль­гельм) По про­ис­хо­ж­де­нию не­мец. С 1888 учил­ся в Выс­шей шко­ле му­зы­ки в Кёль­не (иг­ре на фп. обу­чал­ся у И. Зей­са, ди­ри­жи­ро­ва­нию и ком­по­зи­ции – у Ф. Вюль­не­ра), по окон­ча­нии ко­то­рой стал му­зик-ди­рек­то­ром в Лю­цер­не (1892). В 1895–1945 гл. ди­ри­жёр ор­ке­ст­ра «Кон­серт­ге­бау» (Ам­стер­дам), ко­то­рый под рук. М. при­об­рёл ми­ро­вую сла­ву. В 1908–20 ди­ри­жёр Му­зей­ных кон­цер­тов во Франк­фур­те-на-Май­не. С нач. 20 в. га­ст­ро­ли­ро­вал в Ита­лии, Фран­ции, Рос­сии, Нор­ве­гии (в т. ч. с ор­ке­ст­ром «Кон­серт­ге­бау»), в 1911–14 дири­жи­ро­вал Лон­дон­ским фи­лар­моническим ор­ке­ст­ром . В 1921–29 гл. ди­ри­жёр Нью-Йорк­ско­го фи­лар­мо­нич. ор­ке­ст­ра (с 1927 вме­сте с А. Тосканини). С 1934 зав. ка­фед­рой муз. ис­пол­ни­тель­ст­ва Ут­рехт­ско­го ун-та. Один из круп­ней­ших ди­ри­жё- ров 20 в., яр­кий пред­ста­ви­тель ро­ман­тич. тра­ди­ции. Про­па­ган­ди­ро­вал со­чи­не­ния Г. Ма­ле­ра (в 1916 ди­ри­жи­ро­вал цик­лом его сим­фо­ний, в 1920 ор­га­ни­зо­вал фес­ти­валь Ма­ле­ра в «Кон­серт­ге­бау», за­пи­сы­вал его му­зы­ку на грам­пла­стин­ки), Р. Штрау­са (по­след­ний по­свя­тил М. и ор­ке­ст­ру «Кон­серт­ге­бау» сим­фо­нич. по­эму «Жизнь ге­роя»), Р. Ваг­не­ра , М. Ре­ге­ра и др.; один из вид­ней­ших ин­тер­пре­та­то­ров «Стра­стей по Мат­фею» И. С. Ба­ха (за­пись сде­ла­на в 1939). Сре­ди за­пи­сей: увер­тю­ра к опе­ре «Тан­гей­зер» Ваг­не­ра (1926, 1940), 5-я (1939) и 6-я (1941) сим­фо­нии П. И. Чай­ков­ско­го.

В 1945, об­ви­нён­ный в сим­па­ти­ях к на­цис­там (в го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны вы­сту­пал в Гер­ма­нии и ок­ку­пи­ров. стра­нах), был вы­ну­ж­ден по­ки­нуть Ни­дер­лан­ды; по­след­ние го­ды жиз­ни про­вёл в Швей­ца­рии. В 1947 в рам­ках про­грам­мы де­на­ци­фи­ка­ции ли­шён на­град и зва­ний, ему за­пре­ща­лось пуб­лич­но вы­сту­пать (умер за 2 мес до офиц. сня­тия за­пре­та).