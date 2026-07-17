МЕНЕЗИШ ПЕДРО ДИ

Ранние годы

Дон Педро ди Менезиш родился в 1370 г. Происходил из знатного дворянского рода, двоюродный брат королевы Португалии Леоноры. Унаследовал имущество и титулы отца, доказав свою лояльность королю.

Участник битвы при Сеуте (1415), что позволило ему получить пост первого губернатора Сеуты, который был ему дарован королем Жуаном I.

Во главе Сеуты

М. руководил Сеутой и гарнизоном в 1600 человек. В 1416 г. король назначил принца Генриха Мореплавателя куратором Сеуты. С этого времени началось снабжение территории людьми, снаряжением и провизией.

В 1418 г. (по другой версии – в 1419 г.) марокканцы осадили Сеуту. Руководил обороной М. Принцы Генрих Мореплаватель и Жуан в это время спешили на помощь, выдвинувшись из Португалии. Однако еще до их прибытия гарнизон сумел снять осаду Сеуты. На некоторое время марокканцы оставили Сеуту в покое.

Первоначально Сеута обходилась казне очень дорого. Однако со временем М. сумел перевести земли на самоокупаемость. В 1424 г. М. отправился в Португалию, где последовало назначение его опекуном наследника престола принца Дуарте. Кроме того, монарх выдал М. грамоту о признании прав внебрачного сына Дуарте.

В 1430 г. М. вновь побывал в Португалии, а Сеутой в это время управлял его сын Дуарте. В 1433 г. М. удостоился наследственного титула «Адмирал королевства Португалии».

Последние годы

В 1436 г. началась подготовка португальских войск для нападения на земли вокруг Танжера. М. провел атаку гарнизона на Тетуана, в которой участвовал и его сын Дуарте – военный командир Сеуты. В 1437 г. Генрих Мореплаватель прибыл в Сеуту. Объединенные войска направились на Танжер. Сам М. ввиду возраста участия в осаде не принимал. От его имени действовал его сын Дуарте. 22 сентября 1437 г. М. скончался на руках сына, успевшего прибыть из-под Танжера.

Семья

М. был женат четыре раза. Все его дети – в основном девочки. Единственный сын – внебрачный Дуарте. Именно он унаследовал титул графа Виана-ду-Алентежу. Титул графа Вила-Реал достался старшей официальной дочери М. Беатрисе ди Менезиш и ее супругу Фернандо ди Норонья. Титул «Адмирал королевства Португалии» получил племянник М. Ланкароте Да Кунья.