МЕНЕСТРЕЛИ
(франц. ед. ч. ménestrel, от позднелатинского ministerialis – состоящий на службе) 1) Общее название средневековых проф. поэтов-музыкантов, певших и игравших на муз. инструментах по памяти. Близкое по значению слово жонглёр обычно трактуется более широко, в смысле затейника всякого рода (не только поэт-музыкант, но и шут, фокусник, акробат). Несмотря на устный характер творчества М. (о котором свидетельствует, напр., использование стереотипных формул, облегчавших запоминание слов), мн. их тексты (широкого жанрового диапазона: от песен до эпич. и драматич. произведений) сохранились в записи (рукописи с муз. нотацией немногочисленны). М. являлись многие миннезингеры, трубадуры, труверы.
2) (Англ. мн. ч. minstrels). В США в 1830-х гг. – нач. 20 в. артисты-афроамериканцы, названные по аналогии со ср.-век. М. В их театрализов. представлениях (minstrel show, minstrelsy) афроамериканцы изображались в гротескном виде. Музыка «театра менестрелей» стала одной из основ джаза. Муз. особенности этой культуры отражены в фп. пьесе К. Дебюсси «Minstrels» из 1-й тетради «Прелюдий» (1910).