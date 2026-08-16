МЕНЕСТРЕЛЬ

Введенное в широкий оборот историками эпохи романтизма обозначение средневековых поэтов-певцов.

В средние века термин менестрель не употреблялся в таком значении. Слово происходит от лат. ministerialis, «слуга», использовавшегося для обозначения членов свиты сеньора.

Члены свиты сеньоров были очень различны по своим обязанностям и социальному положению, но среди них часто бывали и поэты-певцы или фокусники. Постепенно с повышением требований к развлечениям и музыкантам в окружении светских властителей менестрелей стали вытеснять трубадуры, которые не только исполняли, но и сочиняли тексты и музыку.

Уделом менестрелей оставалось, однако, развлечение публики, поэтому в Высокое Средневековье слово «менестрель» стали использовать в качестве синонима трубадуров и труверов, однако с пейоративным оттенком. С XIV в. стало часто использоваться и для обозначения профессиональных музыкантов, игравших на псалтериях, дудках и трубах. С конца XV в. популярность менестрелей начала заметно снижаться, однако явление бродячих музыкантов сохранилось до наших дней.

Иллюстрации:

Менестрели с ребеком и лютней. 15 век.

Автор статьи: Г. А. Шмидт