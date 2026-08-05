МЕНЕНДЕС ПИДАЛЬ Рамон
Испанский филолог и историк, член (1902), глава (1925–38, с 1947) Королевской академии Испании.
Из семьи служащего. В 1893 окончил ф-т философии и филологии Мадридского ун-та. Ученик М. Менендеса-и-Пелайо, лидера культурно-исторической школы в исп. литературоведении. Представитель поколения 1898 года. В 1899–1939 проф. романской филологии в Мадридском ун-те. В 1905 в качестве представителя исп. короля Альфонсо XIII участвовал в урегулировании пограничного конфликта между Перу и Эквадором. В 1914 основал ж. «Revista de Filología Española». В 1929 обратился с письмом к ген. М. Примо де Риверев защиту автономии Мадридского ун-та. В 1933 организовал Центр историч. исследований при Ин-те классич. исследований (печатный орган – ж. «Emerita»). В 1935 инициировал издание многотомной «Истории Испании» («Historia de España»). В годы гражданской войны в Испании (1936–39) жил во Франции, на Кубе и в США, читал курсы лекций в Колумбийском, Гаванском и Тулузском ун-тах. В 1939 вернулся на родину.
Автор фундам. работ по истории исп. лит-ры. Ввёл в науч. оборот большое количество ср.-век. лит. и историч. произведений. Осуществил критич. издание «Поэмы о Фернане Гонсалесе» (1899), «Всеобщей хроники Испании» Альфонсо X (1906), исп. романсеро и др. Применял новые методы лингвистич. анализа, уделял особое внимание реконструкции текстов по максимально возможному числу их манускриптов. М. П. принадлежат первые общие работы по историч. грамматике исп. яз. [«Начала испанского языка» («Orígenes del español», 1926) и др.]. М. П. описал процесс трансформации вульгарной латыни в романсе, выделил мосарабский диалект романсе и пр. В труде «Историческая грамматика испанского языка» («Manual de gramática histórica española», 1904) обобщил свои исследования памятников ср.-век. кастильской словесности (легенды об инфантах де Лара, всеобщие хроники и др.). С кон. 1890-х гг. в поездках по Испании собирал фольклор, занимался изучением диалектов исп. яз. Автор исследований в области фольклористики, в первую очередь об исп. романсеро [«Реликвии испанской эпической поэзии» («Reliquias de la poesía épica española», 1951, рус. пер. 1961), «Испанские романсеро. Теория и история» («Romancero hispánico. Teoría e historia», vol. 1–2, 1953)].
Гл. исследование М. П. – «Песнь о моём Сиде. Грамматика, текст и словарь» («Cantar del Mío Cid: texto, gramática y vocabulario», vol. 1–3, 1908–11). М. П. изучил историю создания «Песни о моём Сиде», провёл текстологич. анализ этого ср.-век. эпоса и доказал существование богатой традиции эпич. поэзии в ср.-век. исп. королевствах. Согласно М. П., поэмы и романсы использовались авторами ср.-век. исп. хроник в качестве источников и иногда воспроизводились в историч. сочинениях. Среди др. работ – исследования по исп. лит-ре «золотого века».
Сочинения:
Obras completas. Madrid, 1947–1992. Vol. 1–13;
Избранные произведения. Испанская литература средних веков и эпохи Возрождения. М., 1961;
Сид Кампеадор. СПб., 2004.
Автор статьи: Г. А. Попова.