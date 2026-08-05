МЕНЕНДЕС ПИДАЛЬ Рамон

Испанский фи­ло­лог и ис­то­рик, член (1902), гла­ва (1925–38, с 1947) Ко­ро­лев­ской ака­де­мии Ис­па­нии.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. В 1893 окон­чил ф-т фи­ло­со­фии и фи­ло­ло­гии Мад­рид­ско­го ун-та. Уче­ник М. Ме­нен­де­са-и-Пе­лайо, ли­де­ра куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­лы в исп. ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии. Пред­ста­ви­тель по­ко­ле­ния 1898 го­да. В 1899–1939 проф. ро­ман­ской фи­ло­ло­гии в Мад­рид­ском ун-те. В 1905 в ка­че­ст­ве пред­ста­ви­те­ля исп. ко­ро­ля Аль­фон­со XIII уча­ст­во­вал в уре­гу­ли­ро­ва­нии по­гра­нич­но­го кон­флик­та ме­ж­ду Пе­ру и Эк­ва­до­ром. В 1914 ос­но­вал ж. «Revista de Filología Española». В 1929 об­ра­тил­ся с пись­мом к ген. М. При­мо де Ри­ве­рев за­щи­ту ав­то­но­мии Мад­рид­ско­го ун-та. В 1933 ор­га­ни­зо­вал Центр ис­то­рич. ис­сле­до­ва­ний при Ин-те клас­сич. ис­сле­до­ва­ний (пе­чат­ный ор­ган – ж. «Emerita»). В 1935 ини­ции­ро­вал из­да­ние мно­го­том­ной «Ис­то­рии Ис­па­нии» («Historia de España»). В го­ды гражданской вой­ны в Ис­па­нии (1936–39) жил во Фран­ции, на Ку­бе и в США, чи­тал кур­сы лек­ций в Ко­лум­бий­ском, Га­ван­ском и Ту­луз­ском ун-тах. В 1939 вер­нул­ся на ро­ди­ну.

Ав­тор фун­дам. ра­бот по ис­то­рии исп. лит-ры. Ввёл в на­уч. обо­рот боль­шое ко­ли­че­ст­во ср.-век. лит. и ис­то­рич. про­из­ве­де­ний. Осу­ще­ст­вил кри­тич. из­да­ние «По­эмы о Фер­на­не Гон­са­ле­се» (1899), «Все­об­щей хро­ни­ки Испании» Аль­фон­со X (1906), исп. романсеро и др. При­ме­нял но­вые ме­то­ды лин­гвис­тич. ана­ли­за, уде­лял осо­бое вни­ма­ние ре­кон­ст­рук­ции тек­стов по мак­си­маль­но воз­мож­но­му чис­лу их ма­ну­ск­рип­тов. М. П. при­над­ле­жат пер­вые об­щие ра­бо­ты по ис­то­рич. грам­ма­ти­ке исп. яз. [«На­ча­ла ис­пан­ско­го язы­ка» («Orígenes del español», 1926) и др.]. М. П. опи­сал про­цесс транс­фор­ма­ции вуль­гар­ной ла­ты­ни в ро­ман­се, вы­де­лил мо­са­раб­ский диа­лект ро­ман­се и пр. В тру­де «Ис­то­ри­че­ская грам­ма­ти­ка ис­пан­ско­го язы­ка» («Manual de gramática histórica española», 1904) обоб­щил свои ис­сле­до­ва­ния па­мят­ни­ков ср.-век. кас­тиль­ской сло­вес­но­сти (ле­ген­ды об ин­фан­тах де Ла­ра, все­об­щие хро­ни­ки и др.). С кон. 1890-х гг. в по­езд­ках по Ис­па­нии со­би­рал фольк­лор, за­ни­мал­ся изу­че­ни­ем диа­лек­тов исп. яз. Ав­тор ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти фольк­ло­ри­сти­ки, в пер­вую оче­редь об исп. ро­ман­се­ро [«Ре­ли­к­вии ис­пан­ской эпи­чес­кой по­эзии» («Reliquias de la poesía épica española», 1951, рус. пер. 1961), «Ис­пан­ские ро­ман­се­ро. Тео­рия и ис­то­рия» («Romancero hispánico. Teoría e historia», vol. 1–2, 1953)].

Гл. ис­сле­до­ва­ние М. П. – «Песнь о мо­ём Си­де. Грам­ма­ти­ка, текст и сло­варь» («Cantar del Mío Cid: texto, gramática y vocabulario», vol. 1–3, 1908–11). М. П. изу­чил ис­то­рию соз­да­ния «Пес­ни о мо­ём Си­де», про­вёл тек­сто­ло­гич. ана­лиз это­го ср.-век. эпо­са и до­ка­зал су­ще­ст­во­ва­ние бо­га­той тра­ди­ции эпич. по­эзии в ср.-век. исп. ко­ро­лев­ст­вах. Со­глас­но М. П., по­эмы и ро­ман­сы ис­поль­зо­ва­лись ав­то­ра­ми ср.-век. исп. хро­ник в ка­че­ст­ве ис­точ­ни­ков и ино­гда вос­про­из­во­ди­лись в ис­то­рич. со­чи­не­ни­ях. Сре­ди др. ра­бот – ис­сле­до­ва­ния по исп. лит-ре «зо­ло­то­го ве­ка».

Сочинения:

Obras completas. Madrid, 1947–1992. Vol. 1–13;

Из­бран­ные про­из­ве­де­ния. Ис­пан­ская ли­те­ра­ту­ра сред­них ве­ков и эпо­хи Воз­ро­ж­де­ния. М., 1961;

Сид Кам­пеа­дор. СПб., 2004.

Автор статьи: Г. А. По­по­ва.