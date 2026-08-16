МЕНЕМ , КАРЛОС САУЛЬ Менем (исп. Menem), Карлос Сауль (02.07.1930, Анильяко, пров. Ла-Риоха — 14.02.2021, Буэнос-Айрес) — государственный и политический деятель Аргентины.

Менем (исп. Menem) , Карлос Сауль (02.07.1930, Анильяко, пров. Ла-Риоха — 14.02.2021, Буэнос-Айрес) — государственный и политический деятель Аргентины. Из семьи сирийских мусульманских иммигрантов. В 1955 закончил юридический факультет Национального университета в Кордове. Вернулся в Ла-Риоху, в 1957 основал молодежную организацию перонистской партии (см. Перонизм ), получил должность юридического советника Всеобщей конфедерации труда. В 1962 избран депутатом законодательного собрания провинции Ла-Риоха, в 1973 — губернатором Ла-Риохи. В 1976, после свержения военными правительства Исабель Перон (вдовы Х. Д. Перона ), арестован, до 1981 находился в заключении. В 1983 и 1987 дважды избирался губернатором Ла-Риохи. В 1988 выдвинут кандидатом на пост президента от перонистской (хустисиалистской) партии. Накануне президентских выборов принял католичество (конституция Аргентины допускала избрание на пост президента только католиков). В мае 1989 одержал победу на выборах, в 1995 переизбран.

Проводил неолиберальный курс развития рыночной экономики, инициировал демонтаж и приватизацию созданного при Пероне госсектора, реструктуризацию банковской системы, в том числе Центробанка, налоговую реформу, либерализацию инвестиционной и внешнеторговой деятельности. В 1991 принял Закон о конвертируемости, по которому национальная денежная единица (песо) приравнивалась по курсу к доллару США, а ее девальвация проводилась только на основании решения Национального конгресса. В результате конституционной реформы 1994 были уменьшены властные прерогативы президента, сокращен срок пребывания на этом посту с 6 до 4 лет, расширены полномочия Национального конгресса, введена система прямых выборов главы государства и губернаторов. Во внешней политике отошел от так называемой третьей позиции (политика отказа от сотрудничества с СССР и США). Выступал за сближение с НАТО, интеграцию с соседними государствами. В 1991 Аргентина вышла из Движения неприсоединения. В том же году был подписан четырехсторонний договор (совместный с Бразилией, Уругваем и Парагваем) о создании «общего рынка» Юга Америки (см. МЕРКОСУР ).

В 1999 по истечении срока полномочий оставил президентский пост. Выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах в апреле 2003, одержал победу в 1-м туре, однако затем снял свою кандидатуру. В 2005 избран сенатором от провинции Ла-Риоха. В 2000-х против М. неоднократно выдвигались обвинения в коррупции, мошенничестве и причинении ущерба государству.

Лит.: McGuire J. W. Peronism Without Perón: Unions, Parties, and Democracy in Argentina. Stanford, 1999; Giraudy А. Democrats and Autocrats: Pathways of Subnational Undemocratic Regime Continuity within Democratic Countries. Oxford, 2015. В. П. Казаков.