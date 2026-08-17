МЕНЕЛИК II На чтение: 1 минута

Менелик II (Мынилик) (17.08.1844, Анкобэре, Шоа — 12.12.1913, Аддис-Абеба) — император Эфиопии с 1889. Родился в семье правителя полунезависимой области Шоа. Получил домашнее образование, юношеские годы провел при дворе первого объединителя Эфиопии императора Теодроса II в качестве заложника . В 1865 бежал из плена и занял шоанский трон. Присоединил к Шоа обширные области к югу, юго-востоку и юго-западу, что сделало его главным соперником императора Йоханныса IV в борьбе за трон. После гибели в сражении с махдистами Йоханныса объявил себя императором Эфиопии. Продолжил усилия своих предшественников по борьбе с феодальным сепаратизмом, добившись высокой степени централизации страны. Это явилось важнейшей предпосылкой победы эфиопской армии под командованием М. в итало-эфиопской войне 1895—1896 (см. Итало-эфиопские войны ). Свой возросший авторитет М. использовал для дальнейшего расширения территории эфиопского государства, установления дипломатических отношений с крупнейшими европейскими державами, делимитации и демаркации государственных границ между Эфиопией и соседними владениями европейских колониальных держав. Практически усилиями М. на рубеже XIX—XX вв. было создано централизованное эфиопское государство в современных границах. Проводил обширную программу по модернизации страны: издал указы о запрещении рабства и работорговли, ввел национальную валюту, заложил основы регулярной армии, создал первый в истории Эфиопии кабинет министров, положил начало светскому образованию, банковскому делу, телеграфной, телефонной и почтовой службам. Ко времени правления М. относится процесс политического сближения Эфиопии и России, завершившийся установлением дипломатических отношений и прибытием в Аддис-Абебу в начале 1898 российской дипломатической миссии. Россия не имела в Африке политических и экономических интересов, не случайно в инструкции русским дипломатам содержалась единственная задача «быть добрым советчиком императору Менелику».

Лит .: Гэбрэ Сылласе. Хроника Менелика II, императора Эфиопии. Аддис-Абеба, 1955 (на амхар. языке); Marcus H. G. The Life and Times of Menelik II. Ethiopia 1844—1913. Oxford, 1975; Цыпкин Г. В. Эфиопия: от раздробленности к политической централизации. М., 1980. Г. В. Цыпкин.