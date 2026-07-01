МЕНЕЛАЙ (др.-греч. Μενέλαος, лат. Menelaus)

В древнегреческой мифологии легендарный царь Спарты , младший брат Агамемнона, муж Елены.

Менелай и Агамемнон – сыновья Аэропы и Атрея, царя Микен , поэтому именуются Атридами. После убийства Атрея Эгисфом они бежали из Микен и нашли убежище у спартанского царя Тиндарея, который помог Агамемному вернуть царскую власть в Микенах, а Менелая впоследствии сделал своим преемником (о событиях жизни Менелая до Троянской войны сообщают поздние источники). Менелай стал мужем Елены (земным отцом которой был Тиндарей, а божественным – Зевс), он был выбран из множества претендентов – знатнейших греческих героев, которые связали себя клятвой оберегать честь избранника Елены. Поэтому после того, как Елену похитил спартанский царевич Парис, они выступили в поход на Трою (сам Менелай выставил 60 кораблей). В событиях начавшейся Троянской войны Менелай у Гомера изображен доблестным воином: в сражении с Парисом он явно оказывается сильнее, и только помощь Афродиты спасает его противника (Il., III, 324-382); он обороняет от врагов тело убитого Патрокла (Od., XVII, 1-69; 553-581; 702-761); он был среди греков, которые спрятались в деревянном коне и активно участвовал в последующем сражении.

После падения Трои Менелай вместе с Еленой отправился в Спарту, но, когда он уже был у берегов Пелопоннеса, попал в страшную бурю, и его корабль отнесло к острову Крит. Во время своих восьмилетних скитаний он побывал на Кипре, в Финикии, в Египте (Od., III, 276-312). Возвратившись в Спарту, Менелай и Елена прожили в согласии еще много лет. После смерти Менелай как зять Зевса был перенесен на Елисейские поля (Od., IV, 561-569). Менелай, один из главных героев гомеровского эпоса, был популярным персонажем в греческой вазописи VI-IV вв. до н.э., также в классической трагедии (у Софокла в «Аяксе», у Еврипида в «Андромахе», «Елене», «Оресте», «Ифигении в Авлиде», «Троянках»), где он выступает, скорее, как герой Троянской войны, а не как один из представителей обреченного на несчастья рода Атрея.

Иллюстрация :

Менелай с телом Патрокла. Мамор, римская копия (с греческого оригинала ок. 230 г. до н.э.). Флоренция. Лоджия деи Ланци.

Автор статьи: О.В. Кулишова