МЕНЕЛАС Адам

Российский мас­тер ка­мен­ных дел, ар­хи­тек­тор (с 1794), мас­тер са­до­во-пар­ко­во­го ис­кус­ст­ва.

Шот­лан­дец по про­ис­хо­ж­де­нию. О жиз­ни и проф. дея­тель­но­сти М. на ро­ди­не прак­ти­че­ски ни­че­го не из­вест­но. Прие­хал в С.-Пе­тер­бург в 1784 из Эдин­бур­га по при­гла­ше­нию Ч. Ка­ме­ро­на. Со­труд­ни­чал с Н. А. Льво­вым , был зна­ком с ху­дож­ни­ка­ми и ли­те­ра­то­ра­ми, со­став­ляв­ши­ми кру­жок Г. Р. Дер­жа­ви­на. Львов вы­со­ко це­нил его проф. «зна­ния и при­леж­ность» и при­вле­кал к осу­ще­ст­в­ле­нию сво­их про­ек­тов [ру­ко­во­дство воз­ве­де­ни­ем со­бо­ра Св. Ио­си­фа в Мо­ги­лё­ве (1786–98; не сохр.) и Бо­ри­сог­леб­ско­го со­бо­ра в Торж­ке (1785–96)] и изы­ска­тель­ских ра­бот (М. по­мо­гал Льво­ву в по­ис­ках место­ро­ж­де­ния бу­ро­го уг­ля в Бо­ро­ви­чах в 1786). Вме­сте со Льво­вым уча­ст­во­вал в оформ­ле­нии тор­жеств по слу­чаю ко­ро­на­ции Пав­ла I в Мо­ск­ве (1796), в про­ек­ти­ро­ва­нии ком­плек­са сель­ских зда­ний для об­раз­цо­вой шко­лы зем­ле­де­лия близ Пав­лов­ска (1797–98), в ра­бо­те соз­дан­но­го Льво­вым уч-ща зем­ле­бит­но­го строе­ния в Тю­фи­лях (1799–1800).

Собств. про­ек­ты М. в зна­чит. ме­ре свя­за­ны с семь­ёй гра­фов Ра­зу­мов­ских: клас­си­ци­стич. до­ма-двор­цы в усадь­бах А. К. Ра­зу­мов­ско­го Го­рен­ки (1780–1790-е гг.) и на Го­ро­хо­вом по­ле в Мо­ск­ве (1801–03), до­ма и церк­ви в ма­ло­рос­сий­ских усадь­бах Ра­зу­мов­ских – Яго­ти­не (1802–06) и Те­п­лов­ке (1805), пред­по­ло­жи­тель­но – дво­рец К. Г. Ра­зу­мов­ско­го в Ба­ту­ри­не (Чер­ни­гов­ская губ.; 1799–1803). М. при­пи­сы­ва­ют кир­пич­ные мо­ну­мен­таль­ные, с мощ­ны­ми ко­лон­на­да­ми зда­ния оран­же­реи и те­ат­ра (1800-е гг.) в рус­ле мо­с­ков­ско­го ам­пи­ра в усадь­бе Пех­ра-Яков­лев­ское в Ба­ла­ши­хе.

В 1810-е гг. ра­бо­тал в С.-Пе­тер­бур­ге и ок­ре­ст­но­стях как мас­тер са­до­во-пар­ко­во­го иск-ва. Спро­ек­ти­ро­вал анг­лий­ские са­ды Анич­ко­ва (1816) и Ми­хай­лов­ско­го (1819) двор­цов, уча­ст­во­вал в но­вой пла­ни­ров­ке Тав­ри­че­ско­го са­да (1818), в ра­бо­тах на Ела­ги­ном ост­ро­ве. В 1818 М. был при­нят на служ­бу в Ка­би­нет Мин-ва имп. дво­ра Алек­сан­д­ра I; ему бы­ло по­ру­че­но ру­ко­во­дство про­ек­ти­ро­ва­ни­ем Алек­сан­д­ров­ско­го пар­ко­во­го ан­самб­ля Цар­ско­го Се­ла, чем он за­нял­ся совм. с худ. И. А. Ива­но­вым. Эта ра­бо­та от­ме­ча­ет в твор­че­ст­ве М. по­во­рот от клас­си­циз­ма к нео­го­ти­ке , в рус­ле ко­то­рой был вы­пол­нен ан­самбль пар­ко­вых по­стро­ек на фо­не за­но­во спла­ни­ро­ван­но­го пей­заж­но­го пар­ка, в т. ч. Ар­се­нал – не­боль­шой за­мок с Ры­цар­ским за­лом для хра­не­ния кол­лек­ции ору­жия (1819–34), Ша­пель – «руи­ны» ка­то­лич. хра­ма (1825–28), Бе­лая баш­ня (1821–27), Фер­ма (1818–22), Лам­ский па­виль­он (1820–22), Пен­сио­нер­ские ко­нюш­ни (1827–29). В 1826–29 по рас­по­ря­же­нию имп. Ни­ко­лая I спро­ек­ти­ро­вал и по­стро­ил в Пе­тер­го­фе лет­нюю ре­зи­ден­цию им­пе­рат­ри­цы, парк «Алек­сан­д­рия» с нео­го­тич. двор­цом «Кот­тедж», ко­то­рый от­ли­ча­ет­ся бо­га­тей­шим и изы­скан­ным де­ко­ром, и пар­ко­вы­ми па­виль­о­на­ми.

Автор статьи: З. В. Зо­лот­ниц­кая.