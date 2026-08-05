МЕНЕЛАС Адам
Российский мастер каменных дел, архитектор (с 1794), мастер садово-паркового искусства.
Шотландец по происхождению. О жизни и проф. деятельности М. на родине практически ничего не известно. Приехал в С.-Петербург в 1784 из Эдинбурга по приглашению Ч. Камерона. Сотрудничал с Н. А. Львовым, был знаком с художниками и литераторами, составлявшими кружок Г. Р. Державина. Львов высоко ценил его проф. «знания и прилежность» и привлекал к осуществлению своих проектов [руководство возведением собора Св. Иосифа в Могилёве (1786–98; не сохр.) и Борисоглебского собора в Торжке (1785–96)] и изыскательских работ (М. помогал Львову в поисках месторождения бурого угля в Боровичах в 1786). Вместе со Львовым участвовал в оформлении торжеств по случаю коронации Павла I в Москве (1796), в проектировании комплекса сельских зданий для образцовой школы земледелия близ Павловска (1797–98), в работе созданного Львовым уч-ща землебитного строения в Тюфилях (1799–1800).
Собств. проекты М. в значит. мере связаны с семьёй графов Разумовских: классицистич. дома-дворцы в усадьбах А. К. Разумовского Горенки (1780–1790-е гг.) и на Гороховом поле в Москве (1801–03), дома и церкви в малороссийских усадьбах Разумовских – Яготине (1802–06) и Тепловке (1805), предположительно – дворец К. Г. Разумовского в Батурине (Черниговская губ.; 1799–1803). М. приписывают кирпичные монументальные, с мощными колоннадами здания оранжереи и театра (1800-е гг.) в русле московского ампира в усадьбе Пехра-Яковлевское в Балашихе.
В 1810-е гг. работал в С.-Петербурге и окрестностях как мастер садово-паркового иск-ва. Спроектировал английские сады Аничкова (1816) и Михайловского (1819) дворцов, участвовал в новой планировке Таврического сада (1818), в работах на Елагином острове. В 1818 М. был принят на службу в Кабинет Мин-ва имп. двора Александра I; ему было поручено руководство проектированием Александровского паркового ансамбля Царского Села, чем он занялся совм. с худ. И. А. Ивановым. Эта работа отмечает в творчестве М. поворот от классицизма к неоготике, в русле которой был выполнен ансамбль парковых построек на фоне заново спланированного пейзажного парка, в т. ч. Арсенал – небольшой замок с Рыцарским залом для хранения коллекции оружия (1819–34), Шапель – «руины» католич. храма (1825–28), Белая башня (1821–27), Ферма (1818–22), Ламский павильон (1820–22), Пенсионерские конюшни (1827–29). В 1826–29 по распоряжению имп. Николая I спроектировал и построил в Петергофе летнюю резиденцию императрицы, парк «Александрия» с неоготич. дворцом «Коттедж», который отличается богатейшим и изысканным декором, и парковыми павильонами.
Автор статьи: З. В. Золотницкая.