МЕНЬЕ Константен
Бельгийский скульптор и живописец, член Королевской академии (1899).
(Константен Эмиль) Первоначально учился у своего брата, гравёра Жана Батиста Менье (1821–1900), затем – в скульптурном классе АХ в Брюсселе (1845–53) у Л. Жеотта (с 1848); посещал также студии скульптора Ш. О. Фрекена (1852) и живописца Ф. Ж. Навеза (1853). Испытал влияние Г. Курбе и Ж. Ф. Милле. В ранний период писал картины на историч. темы. С 1878 главной темой творчества М. становится трудовая жизнь рабочих (триптих «Шахта», ок. 1878, Музей Менье, Брюссель). В его мрачных индустриальных пейзажах отразились впечатления от угледобывающих районов Боринажа («Чёрная страна. Боринаж», 1889, там же; «Шахта под снегом»; «Красные крыши», обе – Королевский музей изящных искусств, Брюссель). В 1882–83 работал в Испании, где создал ряд картин («Табачная фабрика в Севилье», 1883, Музей Менье, Брюссель). Расцвет творчества М. относится к периоду его пребывания в Лё- вене (1887–94), где он преподавал живопись в худож. школе (до 1896).
С 1883 М. вновь обратился к скульптуре; его работы получили одобрение О. Родена, в дальнейшем оказавшего заметное воздействие на его творчество. В скульптурах М. образы рабочих воплощают героич. идеал человека, уверенного в своей силе («Молотобоец», 1885; «Остендский рыбак», 1890; «Носильщик», 1889; «Грузчик», 1893, все – Музей Менье, Брюссель); фигуры в свободных разворотах отличаются пластичностью поз и выразительностью силуэтных линий. Принципы классич. формы М. использует в создании идеального образа современника: в статуях «На водопое» в сквере Амбьорис в Брюсселе (1899), «Рыбак» (1903, ГМИИ), бронзовых портретных бюстах (писателей К. Лемонье, 1886; Э. Верхарна, 1900; Э. Золя, 1904; все – Музей Менье, Брюссель). Много лет посвятил работе над «Памятником Труду». Монументальное сооружение (оставшееся незавершённым) включало в себя ряд рельефов и крупных аллегорич. статуй; оно было воздвигнуто в Брюсселе лишь в 1930 (с некоторыми отступлениями от авторского замысла). После смерти М. в его мастерской в Икселе (окраина Брюсселя) был открыт Музей Менье. Творчество мастера в сер. 20 в. стало одним из образцов для художников социалистического реализма.
Автор статьи: В. А. Крючкова.