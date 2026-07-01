МЕНЬЕ Константен

Бельгийский скульп­тор и жи­во­пи­сец, член Ко­ро­лев­ской ака­де­мии (1899).

(Кон­стан­тен Эмиль) Пер­во­на­чаль­но учил­ся у сво­его бра­та, гра­вё­ра Жа­на Ба­ти­ста Ме­нье (1821–1900), за­тем – в скульп­тур­ном клас­се АХ в Брюс­се­ле (1845–53) у Л. Же­от­та (с 1848); по­се­щал так­же сту­дии скульп­то­ра Ш. О. Фре­ке­на (1852) и жи­во­пис­ца Ф. Ж. На­ве­за (1853). Ис­пы­тал влия­ние Г. Кур­бе и Ж. Ф. Мил­ле. В ран­ний пе­ри­од пи­сал кар­ти­ны на ис­то­рич. те­мы. С 1878 глав­ной те­мой твор­че­ст­ва М. ста­но­вит­ся тру­до­вая жизнь ра­бо­чих (трип­тих «Шах­та», ок. 1878, Му­зей Ме­нье, Брюс­сель). В его мрач­ных ин­ду­ст­ри­аль­ных пей­за­жах от­ра­зи­лись впе­чат­ле­ния от уг­ле­до­бы­ваю­щих рай­онов Бо­ри­на­жа («Чёр­ная стра­на. Бо­ри­наж», 1889, там же; «Шах­та под сне­гом»; «Крас­ные кры­ши», обе – Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Брюс­сель). В 1882–83 ра­бо­тал в Ис­па­нии , где соз­дал ряд кар­тин («Та­бач­ная фаб­ри­ка в Се­ви­лье», 1883, Му­зей Ме­нье, Брюс­сель). Рас­цвет твор­че­ст­ва М. от­но­сит­ся к пе­рио­ду его пре­бы­ва­ния в Лё- ве­не (1887–94), где он пре­по­да­вал жи­во­пись в ху­дож. шко­ле (до 1896).

С 1883 М. вновь об­ра­тил­ся к скульп­ту­ре; его ра­бо­ты по­лу­чи­ли одоб­ре­ние О. Родена, в даль­ней­шем ока­зав­ше­го за­мет­ное воз­дей­ст­вие на его твор­че­ст­во. В скульп­ту­рах М. об­ра­зы ра­бо­чих во­пло­ща­ют ге­ро­ич. иде­ал че­ло­ве­ка, уве­рен­но­го в сво­ей си­ле («Мо­ло­то­бо­ец», 1885; «Ос­тенд­ский ры­бак», 1890; «Но­силь­щик», 1889; «Груз­чик», 1893, все – Му­зей Ме­нье, Брюс­сель); фи­гу­ры в сво­бод­ных раз­во­ро­тах от­ли­ча­ют­ся пла­стич­но­стью поз и вы­ра­зи­тель­но­стью си­лу­эт­ных ли­ний. Прин­ци­пы клас­сич. фор­мы М. ис­поль­зу­ет в соз­да­нии иде­аль­но­го об­раза со­вре­мен­ни­ка: в ста­ту­ях «На во­до­пое» в скве­ре Ам­бь­о­рис в Брюс­се­ле (1899), «Ры­бак» (1903, ГМИИ), брон­зо­вых порт­рет­ных бюс­тах (пи­са­те­лей К. Ле­мо­нье, 1886; Э. Вер­хар­на, 1900; Э. Зо­ля, 1904; все – Му­зей Ме­нье, Брюс­сель). Мно­го лет по­свя­тил ра­бо­те над «Па­мят­ни­ком Тру­ду». Мо­ну­мен­таль­ное со­ору­же­ние (ос­тав­шее­ся не­за­вер­шён­ным) вклю­ча­ло в се­бя ряд рель­е­фов и круп­ных ал­ле­го­рич. ста­туй; оно бы­ло воз­двиг­ну­то в Брюс­се­ле лишь в 1930 (с не­ко­то­ры­ми от­сту­п­ле­ния­ми от ав­тор­ско­го за­мыс­ла). По­сле смер­ти М. в его мас­тер­ской в Ик­се­ле (окраина Брюс­се­ля) был от­крыт Му­зей Ме­нье. Твор­че­ст­во мас­те­ра в сер. 20 в. ста­ло од­ним из об­раз­цов для ху­дож­ни­ков со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма.

Автор статьи: В. А. Крюч­ко­ва.