МЕНДОСА (город)

Го­род в Ар­ген­ти­не , административный центр провинции Мен­до­са.

Нас. св. 110 тыс. чел. (2010; в пре­де­лах гра­ниц гор. му­ни­ци­пии); с при­го­ро­да­ми об­ра­зу­ет гор. аг­ло­ме­ра­цию Боль­шая Мен­до­са с нас. св. 1 млн. чел. (4-я по чис­лу жи­те­лей по­сле аг­ло­ме­ра­ций Бу­энос-Ай­ре­са, Кор­до­вы и Ро­са­рио). Рас­по­ло­жен на край­нем за­па­де Пам­пы, в пред­горь­ях Анд; вы­тя­нут с се­ве­ра на юг бо­лее чем на 20 км. Ав­то­мо­биль­ны­ми и же­лез­ны­ми до­ро­га­ми М. свя­за­на с Бу­энос-Ай­ре­сом и др. го­ро­да­ми стра­ны; ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с Сан­ть­я­го (Чи­ли). Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт (в сев.-вост. час­ти аг­ло­ме­ра­ции, в му­ни­ци­пии Лас-Эрас). Гор. ско­ро­ст­ная транс­порт­ная сис­те­ма (мет­ро­трам­вай; 2011).

Ос­но­ван в 1561 исп. кон­ки­ста­до­ром П. дель Кас­ти­льо на мес­те совр. пос. Пед­ро-Мо­ли­на. На­зван Сью­дад-де-Мен­до­са-дель-Ну­эво-Ва­лье-де-ла-Риоха (Ciu­dad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja) в честь гу­бер­на­то­ра Чи­ли Г. Ур­та­до де Мен­до­са. В 1562 пе­ре­не­сён на ны­неш­нее ме­сто. Пер­во­на­чаль­но раз­ви­вал­ся как пе­ре­ва­лоч­ный пункт на пу­ти из зал. Ла-Пла­та че­рез Ан­ды в г. Сан­ть­я­го; с кон. 18 в. центр с.-х. про­из-ва. С 1776 в со­ста­ве ви­це-ко­ро­лев­ст­ва Рио- де-ла-Пла­та. В пе­ри­од Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­кево­ен. ба­за Х. де Сан-Мар­ти­на, со­вер­шив­ше­го в 1817 из М. пе­ре­ход че­рез Ан­ды на тер­ри­то­рию Чи­ли. С 1813 гл. го­род ин­тен­дант­ст­ва (про­вин­ции) Куйо, с 1820 пров. Мен­до­са. В 1861 прак­ти­че­ски пол­но­стью раз­ру­шен зем­ле­тря­се­ни­ем, в 1863 от­стро­ен за­но­во.

В ис­то­рич. час­ти М. со­хра­ни­лись руи­ны мон. Сан­та-Мо­ни­ка (сер. 17 в.) и церк­ви мон. Сан-Фран­си­ско (1716–31). В цен­тре го­ро­да – пл. Не­за­ви­си­мо­сти (за­ло­же­на в 1870) со зда­ния­ми За­ко­но­дат. со­б­ра­ния про­вин­ции (1889; пе­ре­строе­но в 1918, арх. Р. Х. Аль­ва­рес), Нац. кол­лед­жа А. Аль­ва­ре­са (1905–10, инж. Х. М. Си­вит), Му­зея совр. иск-ва и те­ат­ра «Х. Кин­та­ни­лья», фон­та­ном (1995, скульп­тор Э. Мо­ли­нел­ли). По­сле зем­ле­тря­се­ния 1861 бы­ли за­ло­же­ны так­же 4 пло­ща­ди: Ита­лии; Чи­ли – с па­мят­ни­ком ген. Х. де Сан-Мар­ти­ну (1947, скульп­тор Л. До­мин­гес); Ис­па­нии – с па­мят­ни­ком ис­пан­ско-ар­гент. брат­ст­ву (1949, скульп­то­ры М. Эс­ку­де­ро, М. Фьер­ро, Л. Б. Со­мо­са) и зда­ни­ем Ис­то­рич. му­зея «Па­са­до-Куй­а­но» (в особ­ня­ке 1873); Сан-Мар­тин – с па­мят­ни­ком Сан-Мар­ти­ну (1903, скульп­тор Х. Ф. Гар­сия) и ка­фед­раль­ным со­бо­ром Сан-Фран­си­ско (1875–93). Парк Х. де Сан-Мар­ти­на (за­ло­жен в 1896, про­ект франц. ланд­шафт­но­го ар­хи­тек­то­ра К. Тей­са, ог­ра­да – 1907), где на­хо­дит­ся холм Сла­вы с па­мят­ни­ком Сан-Мар­ти­ну (1914, скульп­тор Х. М. Фер­ра­ри). В М. воз­во­дят­ся мно­го­этаж­ные адм., тор­го­вые и жи­лые зда­ния: ком­плекс «Ре­ко­ле­та Мит­ре» (1996), зда­ние «Тор­ре Сан-Ло­рен­со» (2006) в рус­ле мо­дер­низ­ма и др.

М. – круп­ный центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния, один из гл. уни­вер­си­тет­ских цен­тров стра­ны. Сре­ди на­уч. уч­ре­ж­де­ний – Нац. ин-т ви­но­гра­дар­ст­ва и ви­но­де­лия (1959), Ар­гент. ин-т по изу­че­нию арид­ной зо­ны (1972), Ар­гент. ин-т гля­цио­ло­гии и эко­ло­гич. на­ук. Гос. ву­зы: Нац. ун-т Куйо (1939), фи­ли­ал Нац. тех­но­ло­гич. ун-та (с 1953). Сре­ди не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов – ун-ты: Мен­до­сы (1959), «Ху­ан Ау­гу­стин Ма­са» (1960), Акон­ка­гуа (1965), Кон­гре­со (1994), фи­ли­ал Пап­ско­го ка­то­лич. ун-та и др. Нац. му­зей ви­на и ви­но­де­лия (1908–10), му­зеи: ес­теств. на­ук и ан­тро­по­ло­гии «Х. К. Мо­я­но» (ос­но­ван в 1911 как ес­теств.-ис­то­рич., совр. назв. с 1937), ми­не­ра­ло­гич. (1935), «Сан-Мар­тин» (1957; при му­зее – б-ка, ос­но­ва­на в 1822), ар­хео­ло­гич. (1961, при Ин-те ар­хео­ло­гии Ун-та Куйо), ис­то­рич. «Па­са­до-Куя­но» (1961), совр. иск-ва (1967, зда­ние – 1991). Дра­ма­тич. те­атр «Х. Кин­та­ни­лья». Зоо­парк (1903). Ак­ва­ри­ум (1945).

М. – один из ве­ду­щих эко­но­мич. цен­тров стра­ны, круп­ней­ший в про­вин­ции. Св. 80% ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг (оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, связь, те­ле­ком­му­ни­ка­ции и ИТ, фи­нан­со­вая и стра­хо­вая дея­тель­ность, ус­лу­ги об­ра­зо­ва­ния, транс­пор­та и ло­ги­сти­ки, и др.). Круп­ный центр фи­нан­со­вых и де­ло­вых ус­луг, из­да­тель­ско­го де­ла (в го­ро­де рас­по­ло­же­ны неск. круп­ных книж­ных из­да­тельств, ре­дак­ции жур­на­лов). Центр ту­риз­ма – куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го (в т. ч. по­се­ще­ние ок­ре­ст­ных ви­но­град­ни­ков и ви­но­дельч. за­во­дов), де­ло­во­го (М. – гл. вы­ста­воч­но-яр­ма­роч­ный центр про­вин­ции) и эко­ло­гич. (один из объ­ек­тов – гора Акон­ка­гуа, в 110 км к за­па­ду от М.).

Боль­шая Мен­до­са – один из наи­бо­лее зна­чи­мых ин­ду­ст­ри­аль­ных цен­тров стра­ны, круп­ней­ший в про­вин­ции (про­из­во­дит­ся ок. 1/5 пром. про­дук­ции). М. – тра­ди­ци­он­но ве­ду­щий ар­гент. про­из­во­ди­тель вин и ви­но­ма­те­риа­лов (в пров. Мен­до­са со­сре­до­то­че­но ок. 70% ви­но­град­ни­ков стра­ны) и олив­ко­во­го мас­ла (зна­чит. пло­ща­ди под по­сад­ка­ми оли­вы). В М. рас­по­ло­же­ны осн. мощ­но­сти ве­ду­ще­го про­из­во­ди­те­ля вин – груп­пы «Pe ̃na­f­lor S. A.» (все­го око­ло 240 млн. л в 2009; круп­ней­шие за­во­ды «Santa Ana», «Trapiche»). Из ме­ст­ных ви­но­ма­те­риа­лов осу­ще­ст­в­ля­ет­ся так­же про­из-во ви­но­град­ной вод­ки (грап­па); за­во­ды «Sol de los Andes» (ок. 50 тыс. бу­ты­лок в год, 2009), «Natur Andino S. A.» и др. Несколько фаб­рик по из­го­тов­ле­нию стек­лян­ной та­ры для роз­ли­ва вин и олив­ко­во­го мас­ла.

В Лу­хан-де-Куйо (юж. при­го­род М.) – неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод ком­па­нии «Repsol YPF» (мощ­ность св. 5 млн. т сы­рой неф­ти в год – 2-й крупнейший по­сле за­во­да в г. Ла-Пла­та; обес­пе­чи­ва­ет ок. 17% пе­ре­ра­бот­ки неф­ти в стра­не; нефть по­сту­па­ет с ме­сто­ро­ж­де­ний бас­сей­на Не­укен к югу от М.). На ба­зе неф­те­пе­рера­бот­ки функ­цио­ни­ру­ет неф­те­хи­мич. ком­плекс «Petroquí mica Cuyo» (ок. 130 тыс. т по­ли­про­пи­ле­на в год). Пе­ре­ра­бот­ка бен­то­ни­та, про­из-во суль­фа­та ам­мо­ния и со­еди­не­ний се­ры для пром. ис­поль­зо­ва­ния (пред­при­ятие ком­па­нии «Juan Messina S. A.» – од­но из наи­бо­лее со­вре­мен­ных и тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных в стра­нах Лат. Аме­ри­ки), пром. га­зов и др. Пред­при­ятия ма­ши­но­строе­ния спе­циа­ли­зи­ру­ют­ся гл. обр. на вы­пус­ке обо­ру­до­ва­ния для ви­но­де­лия, от­жи­ма олив­ко­во­го мас­ла и роз­ли­ва про­дук­ции (ве­ду­щий про­из­во­ди­тель – за­вод ком­па­нии «De Blasi»); сре­ди др. про­дук­ции – пром. элек­тро­обо­ру­до­ва­ние (на­со­сы и кла­па­ны, в т. ч. для неф­те­га­зо­вой и неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти). Од­но из уни­каль­ных гор. пред­при­ятий – фаб­ри­ка «COMPOST» (2009; пе­ре­ра­бот­ка ор­га­нич. от­хо­дов пар­ко­вых зон М. с ис­поль­зо­ва­ни­ем совр. герм. эко­тех­но­ло­гий; мощ­ность ок. 4 тыс. т ком­по­ста и ком­по­ст­ных удоб­ре­ний в год).

Автор статьи: Д. В. Со­ловь­ёв (эко­но­ми­ка).

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