МЕНДОСА (город)
Город в Аргентине, административный центр провинции Мендоса.
Нас. св. 110 тыс. чел. (2010; в пределах границ гор. муниципии); с пригородами образует гор. агломерацию Большая Мендоса с нас. св. 1 млн. чел. (4-я по числу жителей после агломераций Буэнос-Айреса, Кордовы и Росарио). Расположен на крайнем западе Пампы, в предгорьях Анд; вытянут с севера на юг более чем на 20 км. Автомобильными и железными дорогами М. связана с Буэнос-Айресом и др. городами страны; автомобильное сообщение с Сантьяго (Чили). Междунар. аэропорт (в сев.-вост. части агломерации, в муниципии Лас-Эрас). Гор. скоростная транспортная система (метротрамвай; 2011).
Основан в 1561 исп. конкистадором П. дель Кастильо на месте совр. пос. Педро-Молина. Назван Сьюдад-де-Мендоса-дель-Нуэво-Валье-де-ла-Риоха (Ciudad de Mendoza del Nuevo Valle de La Rioja) в честь губернатора Чили Г. Уртадо де Мендоса. В 1562 перенесён на нынешнее место. Первоначально развивался как перевалочный пункт на пути из зал. Ла-Плата через Анды в г. Сантьяго; с кон. 18 в. центр с.-х. произ-ва. С 1776 в составе вице-королевства Рио- де-ла-Плата. В период Войны за независимость в Латинской Америкевоен. база Х. де Сан-Мартина, совершившего в 1817 из М. переход через Анды на территорию Чили. С 1813 гл. город интендантства (провинции) Куйо, с 1820 пров. Мендоса. В 1861 практически полностью разрушен землетрясением, в 1863 отстроен заново.
В историч. части М. сохранились руины мон. Санта-Моника (сер. 17 в.) и церкви мон. Сан-Франсиско (1716–31). В центре города – пл. Независимости (заложена в 1870) со зданиями Законодат. собрания провинции (1889; перестроено в 1918, арх. Р. Х. Альварес), Нац. колледжа А. Альвареса (1905–10, инж. Х. М. Сивит), Музея совр. иск-ва и театра «Х. Кинтанилья», фонтаном (1995, скульптор Э. Молинелли). После землетрясения 1861 были заложены также 4 площади: Италии; Чили – с памятником ген. Х. де Сан-Мартину (1947, скульптор Л. Домингес); Испании – с памятником испанско-аргент. братству (1949, скульпторы М. Эскудеро, М. Фьерро, Л. Б. Сомоса) и зданием Историч. музея «Пасадо-Куйано» (в особняке 1873); Сан-Мартин – с памятником Сан-Мартину (1903, скульптор Х. Ф. Гарсия) и кафедральным собором Сан-Франсиско (1875–93). Парк Х. де Сан-Мартина (заложен в 1896, проект франц. ландшафтного архитектора К. Тейса, ограда – 1907), где находится холм Славы с памятником Сан-Мартину (1914, скульптор Х. М. Феррари). В М. возводятся многоэтажные адм., торговые и жилые здания: комплекс «Реколета Митре» (1996), здание «Торре Сан-Лоренсо» (2006) в русле модернизма и др.
М. – крупный центр высшего образования, один из гл. университетских центров страны. Среди науч. учреждений – Нац. ин-т виноградарства и виноделия (1959), Аргент. ин-т по изучению аридной зоны (1972), Аргент. ин-т гляциологии и экологич. наук. Гос. вузы: Нац. ун-т Куйо (1939), филиал Нац. технологич. ун-та (с 1953). Среди негосударственных вузов – ун-ты: Мендосы (1959), «Хуан Аугустин Маса» (1960), Аконкагуа (1965), Конгресо (1994), филиал Папского католич. ун-та и др. Нац. музей вина и виноделия (1908–10), музеи: естеств. наук и антропологии «Х. К. Мояно» (основан в 1911 как естеств.-историч., совр. назв. с 1937), минералогич. (1935), «Сан-Мартин» (1957; при музее – б-ка, основана в 1822), археологич. (1961, при Ин-те археологии Ун-та Куйо), историч. «Пасадо-Куяно» (1961), совр. иск-ва (1967, здание – 1991). Драматич. театр «Х. Кинтанилья». Зоопарк (1903). Аквариум (1945).
М. – один из ведущих экономич. центров страны, крупнейший в провинции. Св. 80% работающих заняты в сфере услуг (оптовая и розничная торговля, связь, телекоммуникации и ИТ, финансовая и страховая деятельность, услуги образования, транспорта и логистики, и др.). Крупный центр финансовых и деловых услуг, издательского дела (в городе расположены неск. крупных книжных издательств, редакции журналов). Центр туризма – культурно-познавательного (в т. ч. посещение окрестных виноградников и винодельч. заводов), делового (М. – гл. выставочно-ярмарочный центр провинции) и экологич. (один из объектов – гора Аконкагуа, в 110 км к западу от М.).
Большая Мендоса – один из наиболее значимых индустриальных центров страны, крупнейший в провинции (производится ок. 1/5 пром. продукции). М. – традиционно ведущий аргент. производитель вин и виноматериалов (в пров. Мендоса сосредоточено ок. 70% виноградников страны) и оливкового масла (значит. площади под посадками оливы). В М. расположены осн. мощности ведущего производителя вин – группы «Pe ̃naflor S. A.» (всего около 240 млн. л в 2009; крупнейшие заводы «Santa Ana», «Trapiche»). Из местных виноматериалов осуществляется также произ-во виноградной водки (граппа); заводы «Sol de los Andes» (ок. 50 тыс. бутылок в год, 2009), «Natur Andino S. A.» и др. Несколько фабрик по изготовлению стеклянной тары для розлива вин и оливкового масла.
В Лухан-де-Куйо (юж. пригород М.) – нефтеперерабатывающий завод компании «Repsol YPF» (мощность св. 5 млн. т сырой нефти в год – 2-й крупнейший после завода в г. Ла-Плата; обеспечивает ок. 17% переработки нефти в стране; нефть поступает с месторождений бассейна Неукен к югу от М.). На базе нефтепереработки функционирует нефтехимич. комплекс «Petroquí mica Cuyo» (ок. 130 тыс. т полипропилена в год). Переработка бентонита, произ-во сульфата аммония и соединений серы для пром. использования (предприятие компании «Juan Messina S. A.» – одно из наиболее современных и технически оснащённых в странах Лат. Америки), пром. газов и др. Предприятия машиностроения специализируются гл. обр. на выпуске оборудования для виноделия, отжима оливкового масла и розлива продукции (ведущий производитель – завод компании «De Blasi»); среди др. продукции – пром. электрооборудование (насосы и клапаны, в т. ч. для нефтегазовой и нефтеперерабатывающей пром-сти). Одно из уникальных гор. предприятий – фабрика «COMPOST» (2009; переработка органич. отходов парковых зон М. с использованием совр. герм. экотехнологий; мощность ок. 4 тыс. т компоста и компостных удобрений в год).
Автор статьи: Д. В. Соловьёв (экономика).