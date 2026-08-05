МЕНДОСА Бернардино де

Испанский ди­пло­мат, ис­то­рик, во­енный тео­ре­тик, пе­ре­во­дчик.

Из ро­да Мен­до­са (ветвь гра­фов Ко­ру­нья). Окон­чил ун-т в г. Аль­ка­ла-де-Эна­рес, в 1557 по­лу­чил сте­пень ли­цен­циа­та. Из­брал карь­е­ру во­ен­но­го и ди­пло­ма­та. В 1563–65 слу­жил в Сев. Аф­ри­ке и на Маль­те, в 1567–78 – в Ни­дер­лан­дах, в 1578–84 по­сол исп. ко­ро­ля Фи­лип­па II в Анг­лии, в 1584–90 – во Фран­ции (вы­сту­пал по­сред­ни­ком ме­ж­ду Ис­па­ни­ей и франц. Ка­то­ли­че­ской ли­гой 1585–96 ). По воз­вра­ще­нии в Мад­рид М., по­те­ряв­ший к это­му вре­ме­ни зре­ние, пол­но­стью по­свя­тил се­бя твор­че­ст­ву. Его кни­га «Ком­мен­та­рии о том, что про­изош­ло во время войн в Ни­дер­лан­дах с го­да 1567 и до 1577» (1591), на­пи­сан­ная в жан­ре во­ен. хро­ни­ки, яв­ля­ет­ся важ­ным ис­точ­ни­ком по ис­то­рии Ни­дер­лан­дов. В трак­та­те «Тео­рия и прак­ти­ка вой­ны» («Theórica y práctica de guerra», 1595) М. по­ка­зал влия­ние гос. строя, внутр. и внеш­ней по­ли­ти­ки и фи­нан­со­вых воз­мож­но­стей го­су­дар­ст­ва на раз­ви­тие во­ен. де­ла и во­ен. ор­га­ни­за­цию. Трак­тат М. поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью в Ев­ро­пе, в 1596–97 был пе­ре­ве­дён на итал., франц. и англ. язы­ки. М. при­над­ле­жит пе­ре­вод с ла­ты­ни на исп. яз. «Ше­с­ти книг о по­ли­ти­ке» («Politicorum libri sex», 1604) ни­дерл. гу­ма­ни­ста Юс­та Лип­сия. Сре­ди др. со­чи­не­ний – оды, со­не­ты.

Сочинения:

The ́orica y pr ́actica de guerra / Ed. a car­go de J. A. Sánchez Belén. Madrid, 1998;

Co­men­ta­rios de lo sucedido en las guerras de los Países Baxos... Madrid, 2008.

Автор статьи: В. А. Ве­дюш­кин.