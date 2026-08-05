МЕНДОСА Бернардино де
Испанский дипломат, историк, военный теоретик, переводчик.
Из рода Мендоса (ветвь графов Корунья). Окончил ун-т в г. Алькала-де-Энарес, в 1557 получил степень лиценциата. Избрал карьеру военного и дипломата. В 1563–65 служил в Сев. Африке и на Мальте, в 1567–78 – в Нидерландах, в 1578–84 посол исп. короля Филиппа II в Англии, в 1584–90 – во Франции (выступал посредником между Испанией и франц. Католической лигой 1585–96). По возвращении в Мадрид М., потерявший к этому времени зрение, полностью посвятил себя творчеству. Его книга «Комментарии о том, что произошло во время войн в Нидерландах с года 1567 и до 1577» (1591), написанная в жанре воен. хроники, является важным источником по истории Нидерландов. В трактате «Теория и практика войны» («Theórica y práctica de guerra», 1595) М. показал влияние гос. строя, внутр. и внешней политики и финансовых возможностей государства на развитие воен. дела и воен. организацию. Трактат М. пользовался популярностью в Европе, в 1596–97 был переведён на итал., франц. и англ. языки. М. принадлежит перевод с латыни на исп. яз. «Шести книг о политике» («Politicorum libri sex», 1604) нидерл. гуманиста Юста Липсия. Среди др. сочинений – оды, сонеты.
Сочинения:
The ́orica y pr ́actica de guerra / Ed. a cargo de J. A. Sánchez Belén. Madrid, 1998;
Comentarios de lo sucedido en las guerras de los Países Baxos... Madrid, 2008.
Автор статьи: В. А. Ведюшкин.