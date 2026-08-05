МЕНДОСА Антонио де
Испанский государственный и колониальный деятель.
Из рода Мендоса (ветвь маркизов Мондехар). Брат дипломата, поэта и историка Д. Уртадо де Мендоса и Марии Пачеко, одного из лидеров Комунерос восстания (в период этого восстания сам М. сражался на стороне Карла V). В 1530 назначен Карлом V послом в Венгрии, в 1535 – вице-королём Новой Испании. М. умиротворил колонию по окончании Конкисты, лишил былой власти Э. Кортеса, подавил волнения негров-рабов (1537), а также восстания против энкомьенд индейцев Новой Галисии (1541) и Оахаки (1547). Стремясь облегчить участь индейцев, М. уменьшил налоги и повинности, ограничил продолжительность рабочего дня в рудниках, обязал оплачивать труд свободных индейцев. В то же время, опасаясь недовольства белых колонистов, препятствовал внедрению «Индий законов» («Новых законов») 1542. Политика М. способствовала ослаблению экономич. зависимости от Испании подвластных ему территорий. При М. велось масштабное строительство, были расширены площади обрабатываемых земель, начали работать серебряные рудники близ г. Сакатекас (1548), чеканиться деньги (1537) и производиться шёлк. М. содействовал исследованию сев. районов совр. Мексики (экспедиция Ф. Васкеса де Коронадо) и её тихоокеанского побережья (плавание Х. Родригеса Кабрильо к берегам Калифорнийского зал., 1542–43), снарядил экспедицию Р. Лопеса де Вильялобоса к Филиппинам (1542–1546). В 1536 для обучения индейцев организовал коллегию Санта-Крус в Тлателолько; по его инициативе в Мехико для испанцев был учреждён ун-т (организован по образцу Ун-та Саламанки; открыт в 1551 после отъезда М. из Новой Испании). Основывал школы и госпитали; способствовал началу книгопечатания (1539) в Новой Испании. Видимо, по заданию М. был составлен т. н. Кодекс Мендосы (Бодлеянская б-ка, Оксфорд) – ценный источник по истории ацтеков. В 1549 М. назначен вице-королём Перу. В сент. 1551 прибыл в Лиму, где вскоре умер.
Источники:
Ordenanzas y compilaci ́on de leyes por el muy ilustre se ̃nor don. A. de Mendoza, virrey y gobernador de la Nueva Espa ̃na. Madrid, 1945;
Don A. de Mendoza y la casa de moneda de México en 1543... / Ed. A. F. Pradeau. Méx., 1953.
Автор статьи: В. А. Ведюшкин.