МЕНДОСА Антонио де

Испанский государственный и ко­ло­ни­аль­ный дея­тель .

Из ро­да Мен­до­са (ветвь мар­ки­зов Мон­де­хар). Брат ди­пло­ма­та, по­эта и ис­то­ри­ка Д. Ур­та­до де Мен­до­са и Ма­рии Па­че­ко, од­но­го из ли­де­ров Ко­му­не­рос вос­ста­ния (в пе­ри­од это­го вос­ста­ния сам М. сра­жал­ся на сто­ро­не Кар­ла V). В 1530 на­зна­чен Кар­лом V по­слом в Венг­рии, в 1535 – ви­це-ко­ро­лём Но­вой Ис­па­нии. М. уми­ро­тво­рил ко­ло­нию по окон­ча­нии Кон­ки­сты , ли­шил бы­лой вла­сти Э. Кор­те­са, по­да­вил вол­не­ния нег­ров-ра­бов (1537), а так­же вос­ста­ния про­тив эн­комь­енд ин­дей­цев Но­вой Га­ли­сии (1541) и Оа­ха­ки (1547). Стре­мясь об­лег­чить участь ин­дей­цев, М. умень­шил на­ло­ги и по­вин­но­сти, ог­ра­ни­чил про­дол­жи­тель­ность ра­бо­че­го дня в руд­ни­ках, обя­зал оп­ла­чи­вать труд сво­бод­ных ин­дей­цев. В то же вре­мя, опа­са­ясь не­до­воль­ст­ва бе­лых ко­ло­ни­стов, пре­пят­ст­во­вал вне­дре­нию «Ин­дий за­ко­нов» («Но­вых за­ко­нов») 1542. По­ли­ти­ка М. спо­соб­ст­во­ва­ла ос­лаб­ле­нию эко­но­мич. за­ви­си­мо­сти от Ис­па­нии под­вла­ст­ных ему тер­ри­то­рий. При М. ве­лось мас­штаб­ное строи­тель­ст­во, бы­ли рас­ши­ре­ны пло­ща­ди об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, на­ча­ли ра­бо­тать се­реб­ря­ные руд­ни­ки близ г. Са­ка­те­кас (1548), че­ка­нить­ся день­ги (1537) и про­из­во­дить­ся шёлк. М. со­дей­ст­во­вал ис­сле­до­ва­нию сев. рай­онов совр. Мек­си­ки (экс­пе­ди­ция Ф. Вас­ке­са де Ко­ро­на­до) и её ти­хо­оке­ан­ско­го по­бе­ре­жья (пла­ва­ние Х. Род­ри­ге­са Каб­ри­льо к бе­ре­гам Ка­ли­фор­ний­ско­го зал., 1542–43), сна­ря­дил экс­пе­ди­цию Р. Ло­пе­са де Виль­я­ло­бо­са к Фи­лип­пи­нам (1542–1546). В 1536 для обу­че­ния ин­дей­цев ор­га­ни­зо­вал кол­ле­гию Сан­та-Крус в Тла­те­лоль­ко; по его ини­циа­ти­ве в Ме­хи­ко для ис­пан­цев был уч­ре­ж­дён ун-т (ор­га­ни­зо­ван по об­раз­цу Ун-та Са­ла­ман­ки; от­крыт в 1551 по­сле отъ­ез­да М. из Но­вой Ис­па­нии). Ос­но­вы­вал шко­лы и гос­пи­та­ли; спо­соб­ст­во­вал на­ча­лу кни­го­пе­ча­та­ния (1539) в Но­вой Ис­па­нии. Ви­ди­мо, по за­да­нию М. был со­став­лен т. н. Ко­декс Мен­до­сы (Бод­ле­ян­ская б-­ка, Окс­форд) – цен­ный ис­точ­ник по ис­то­рии ацтеков . В 1549 М. на­зна­чен ви­це-ко­ро­лём Пе­ру. В сент. 1551 при­был в Ли­му, где вско­ре умер.

Ис­точники:

Ordenanzas y compilaci ́on de leyes por el muy ilustre se ̃nor don. A. de Mendoza, virrey y gobernador de la Nueva Espa ̃na. Madrid, 1945;

Don A. de Mendoza y la casa de moneda de México en 1543... / Ed. A. F. Pradeau. Méx., 1953.

Автор статьи: В. А. Ве­дюш­кин.