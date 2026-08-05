МЕНДОСА

Мендоса ( исп. Mendoza) — испанский аристократический род баскского происхождения, пользовавшийся в XV—XVI вв. огромным влиянием. Достоверно известен с XI в.; в XIV в. две старшие ветви пресеклись, а представители младших ветвей переехали в Кастилию и возвысились, поддержав пришедшую к власти в 1369 династию Трастамара. Члены рода М. приобрели обширные владения в различных частях страны, особенно в провинции Гвадалахара. К роду М. принадлежали заметные политические и религиозные деятели, военные и дипломаты, конкистадоры, вице-короли, известные меценаты, писатели, поэты. Важную роль в развитии испанской культуры сыграл поэт и меценат Иньиго Лопес де М. маркиз Сантильяна (1358—1458). Род М. отличался терпимостью по отношению к мусульманам и морискам; в архитектурных сооружениях, созданных по заказу его членов, широко использовался стиль мудехар. Представители главной ветви рода, герцоги Инфантадо (старший сын маркиза Сантильяны и его потомки), организовали в своих владениях масштабное строительство замков и дворцов (дворец в Гвадалахаре, замок в Мансанаресе). Заметную роль сыграли и другие ветви рода М.: маркизы Мондехар и графы Корунья, также потомки маркиза Сантильяны, а его пятый сын кардинал Педро Гонсалес де М. (1428—1495) покровительствовал Х. Колумбу и способствовал распространению в Испании культуры Возрождения. М. покровительствовали известным гуманистам, художникам и музыкантам, собирали библиотеки, коллекции оружия, гобеленов, живописи (коллекция герцогов Инфантадо насчитывала к концу XVI в. около 500 картин, а книжное собрание дипломата, поэта и историка Диего Уртадо де М. стало важной частью библиотеки Эскориала). В XVII в. прямые мужские линии основных ветвей рода М. пресеклись, а их прежние резиденции пришли в упадок.

Лит. : Layna Serrano F. Historia de Guadalajara y sus Mendozas en los siglos XV y XVI. T. 1—4. Madrid, 1942; Nader H. The Mendoza Family in the Spanish Renaissance. New Brunswick, 1979; Ведюшкин В. А. Род Мендоса в политической борьбе в Кастилии во второй половине XIV—XV вв.: стратегии возвышения и удержания власти // Средние века. Вып. 69(1). М., 2008. С. 93—103; Carrasco Martinez A. El poder de la sangre: los Duques del Infantado. Madrid, 2010; Damas de la casa de Mendoza: historias, leyendas y olvidos / Dir. E. Alegre Carvajal. Madrid, 2014. В. А. Ведюшкин.