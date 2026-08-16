МЕНДИСАБАЛЬ Хуан Альварес
Испанский государственный и политический деятель.
Из семьи коммерсанта. В 1808–13 участвовал в войне против французской оккупации. Оказывал финансовую помощь Р. Риего-и-Нуньесу, с мятежа которого 1.1.1820 началась 2-я исп. революция (см. Испанские революции 19 в.). С восстановлением абсолютизма в 1823 был приговорён к смертной казни. Эмигрировал в Великобританию, успешно занимался банковским делом. В 1835 после объявления амнистии вернулся в Испанию. В сент. 1835 – мае 1836 премьер-мин., в 1836–37 мин. финансов в правительстве Х. М. Калатравы. Один из основателей партии «прогрессистов», выражавшей интересы средней и мелкой гор. буржуазии. Идеолог политики дезамортизации, автор королевских декретов от 19.2.1836 и 29.6.1837 о принудит. продаже недвижимого имущества, находящегося под защитой т. н. права мёртвой руки (право сеньора и учреждений Церкви наследовать часть имущества умерших). Один из инициаторов принятия конституции 1837, ограничивавшей власть монарха двухпалатным парламентом. В 1840–43 соратник Б. Эспартеро, в 1843 вновь занимал пост мин. финансов. В сер. 1843 после установления диктатуры Р. М. Нарваэсаэмигрировал во Францию. Вернулся на родину в 1847.
Автор статьи: С. П. Пожарская.