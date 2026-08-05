МЕНДИС ДА РОША Паулу

Бразильский ар­хи­тек­тор .

Окон­чил в 1954 ар­хит. ф-т ун-та Ма­кен­зи в Сан-Пау­лу. Вы­иг­рал кон­курс на про­ект ком­плек­са спор­тив­но­го клу­ба «Пау­ли­ста­ну» (по­стро­ен в 1958), со­сто­яв­ше­го из ста­дио­на но­ва­тор­ской кон­ст­рук­ции, со­вме­щён­но­го с мно­го­функ­цио­наль­ным об­ществ. про­стран­ст­вом. Пла­стич­ность его объ­ё­мов на­по­ми­на­ет о по­строй­ках О. Ни­мей­е­ра и А. Э. Рей­ди, но ис­поль­зо­ва­ние не­об­ра­бо­тан­но­го бе­то­на и бо­лее мас­сив­ных форм от­ра­жа­ет влия­ние «сан-па­уль­ской шко­лы» бру­та­лиз­ма и её центр. пред­ста­ви­те­ля Ж. Ви­ла­но­вы Ар­ти­га­са; в рус­ле это­го на­прав­ле­ния раз­ви­ва­ет­ся всё твор­че­ст­во М. да Р. (напр., собств. дом в Сан-Пау­лу, 1964; ста­ди­он «Сер­ра До­ра­да» в Гоя­нии, 1975; ча­сов­ня Св. Пет­ра в Кам­пус-ду-Жор­дан, 1988; ху­дож. га­ле­рея «Ле­ми» в Сан-Пау­лу, 2004), хо­тя его от­ли­ча­ют бо­лее ди­на­мич­ные и мо­но­лит­ные фор­мы. М. да Р. ви­дит за­да­чу ар­хи­тек­ту­ры в удов­ле­тво­ре­нии ма­те­ри­аль­ных и эс­те­тич. по­треб­но­стей че­ло­ве­ка, а суть ар­хит. про­ек­ти­ро­ва­ния – в син­те­зе функ­ции и фор­мы. Вни­ма­ние к со­ци­аль­ным про­бле­мам от­ра­зи­лось в его про­ек­тах дос­туп­но­го жи­лья [мас­сив «Зе­зи­нью Ма­галь­яйнс Пра­ду» на ок­раи­не Сан-Пау­лу (кон. 1960-х – 1970-е гг., совм. с Ви­ла­но­вой Ар­ти­га­сом и др.; воз­ве­дён из сбор­ных де­та­лей пром. про­из-ва; сво­бод­ный план ан­самб­ля с раз­ви­той ин­фра­струк­ту­рой и рек­ре­а­ци­он­ны­ми зо­на­ми), ком­плекс в Вал­ле­ка­се в Мад­ри­де (2007; совм. с ар­хит. бю­ро «Estudio Bellosillo») и др.] и об­ществ. со­ору­же­ний (Центр гос. ус­луг в Сан-Пау­лу, 2000, совм. с бю­ро MMBB). Те­ма взаи­мо­дей­ст­вия ар­хи­тек­ту­ры с ланд­шаф­том на­шла вы­ра­же­ние в та­ких по­строй­ках, как па­виль­он Бра­зи­лии на Все­мир­ной вы­став­ке 1970 в Оса­ке (совм. с арх. Ф. Мот­той и др.) и Браз. му­зей скульп­ту­ры в Сан-Пау­лу (1987–95, совм. с Р. Бур­ле Мар­ксом). М. да Р. об­ра­тил­ся к про­бле­ме соз­да­ния гор. об­ществ. про­стран­ст­ва в про­ек­тах ре­кон­ст­рук­ции пл. Пра­са-ду-Пат­ри­ар­ка в цен­тре Сан-Пау­лу (2002) и мно­го­функ­цио­наль­но­го ком­плек­са в Ре­си­фи (2006). За­ни­ма­ясь рекон­ст­рук­ци­ей ис­то­рич. зда­ний, он об­на­жа­ет кир­пич­ную клад­ку, уби­ра­ет пе­ре­кры­тия и за­ме­ня­ет их но­вы­ми кон­ст­рук­ция­ми, т. о. при­бли­жая по­строй­ку к фор­мам бру­та­лиз­ма (Гос. ху­дож. га­ле­рея в Сан-Пау­лу, 1998; ча­сов­ня в ком­плек­се му­зея-мас­тер­ской Ф. Брен­нан­да в Ре­си­фи, 2006). Ра­бо­та­ет как ди­зай­нер (се­рия кре­сел и шез­лон­гов из тка­ни и ме­тал­лич. тру­бок «Пау­ли­ста­ну», 1957).

Автор статьи: Н. И. Фро­ло­ва.