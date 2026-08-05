МЕНДИС ДА РОША Паулу
Бразильский архитектор.
Окончил в 1954 архит. ф-т ун-та Макензи в Сан-Паулу. Выиграл конкурс на проект комплекса спортивного клуба «Паулистану» (построен в 1958), состоявшего из стадиона новаторской конструкции, совмещённого с многофункциональным обществ. пространством. Пластичность его объёмов напоминает о постройках О. Нимейера и А. Э. Рейди, но использование необработанного бетона и более массивных форм отражает влияние «сан-паульской школы» брутализма и её центр. представителя Ж. Вилановы Артигаса; в русле этого направления развивается всё творчество М. да Р. (напр., собств. дом в Сан-Паулу, 1964; стадион «Серра Дорада» в Гоянии, 1975; часовня Св. Петра в Кампус-ду-Жордан, 1988; худож. галерея «Леми» в Сан-Паулу, 2004), хотя его отличают более динамичные и монолитные формы. М. да Р. видит задачу архитектуры в удовлетворении материальных и эстетич. потребностей человека, а суть архит. проектирования – в синтезе функции и формы. Внимание к социальным проблемам отразилось в его проектах доступного жилья [массив «Зезинью Магальяйнс Праду» на окраине Сан-Паулу (кон. 1960-х – 1970-е гг., совм. с Вилановой Артигасом и др.; возведён из сборных деталей пром. произ-ва; свободный план ансамбля с развитой инфраструктурой и рекреационными зонами), комплекс в Валлекасе в Мадриде (2007; совм. с архит. бюро «Estudio Bellosillo») и др.] и обществ. сооружений (Центр гос. услуг в Сан-Паулу, 2000, совм. с бюро MMBB). Тема взаимодействия архитектуры с ландшафтом нашла выражение в таких постройках, как павильон Бразилии на Всемирной выставке 1970 в Осаке (совм. с арх. Ф. Моттой и др.) и Браз. музей скульптуры в Сан-Паулу (1987–95, совм. с Р. Бурле Марксом). М. да Р. обратился к проблеме создания гор. обществ. пространства в проектах реконструкции пл. Праса-ду-Патриарка в центре Сан-Паулу (2002) и многофункционального комплекса в Ресифи (2006). Занимаясь реконструкцией историч. зданий, он обнажает кирпичную кладку, убирает перекрытия и заменяет их новыми конструкциями, т. о. приближая постройку к формам брутализма (Гос. худож. галерея в Сан-Паулу, 1998; часовня в комплексе музея-мастерской Ф. Бреннанда в Ресифи, 2006). Работает как дизайнер (серия кресел и шезлонгов из ткани и металлич. трубок «Паулистану», 1957).
Автор статьи: Н. И. Фролова.