МЕНДЕШ ПИНТУ (Мендес Пинто Фернан)

Пор­тугальский пу­те­ше­ст­вен­ник.

В 1537 пред­при­нял пу­те­ше­ст­вие на Вос­ток, по­бы­вал в Эфио­пии, Ин­дии , Ки­тае, Япо­нии, на ост­ро­вах Су­мат­ра и Ява, п-ове Ма­лак­ка, Ара­вий­ском п-ове. В 1551 со­про­во­ж­дал из­вест­но­го мис­сио­не­ра Ф. Ксавье в пу­те­ше­ст­вии в Япо­нию. В 1554 в Гоа в ка­че­ст­ве «мир­ско­го бра­та» всту­пил в ор­ден иезуитов. В 1557 ос­та­вил ор­ден и в 1558 вер­нул­ся в Пор­ту­га­лию. В 1569–78 ра­бо­тал над соч. «Стран­ст­вия» («Peregrinação», 1614), пред­став­ляв­шим со­бой од­но­вре­мен­но днев­ник пу­те­ше­ст­вен­ни­ка с опи­са­ни­ем эк­зо­тич. стран, ис­то­рич. хро­ни­ку оче­вид­ца и ме­муа­ры. Све­де­ния М. П. об Ин­до­ки­тае и Ин­до-Ма­лай­ском ре­гио­не от­ли­ча­ют­ся боль­шой точ­но­стью, дан­ные о Ки­тае, на­про­тив, край­не не­дос­то­вер­ны. Воз­мож­но, опи­сы­вая не­су­ще­ст­вую­щие го­су­дар­ст­ва, М. П. из­ла­гал собств. пред­став­ле­ния о спра­вед­ли­вом со­ци­аль­ном уст­рой­ст­ве. «Стран­ст­вия» М. П. поль­зо­ва­лись ог­ром­ным чи­та­тель­ским ус­пе­хом и мно­го­крат­но пе­ре­из­да­ва­лись на разл. ев­роп. язы­ках.

Сочинения:

Peregrinaç am. Lisboa, 1678;

Стран­ст­вия. М., 1972;

Peregrinação / Ed. M. A. Menéres. Lisboa, 2001. Vol. 1–2.

Дополнительная литература:

Domingues M. F. Mendes Pinto. Porto, 1967;

Pinto Correia J.D. Autobiografia e aven­tura na literatura de viagens: a «Peregrinação» de F. Mendes Pinto. Lisboa, 1979;

Catz R.F. Mendes Pinto: sátira e anti-cruzada na Pere­gri­naç ̃ao. Lisboa, 1981;

Flores A.M., Gomes Rei­naldo V., Pereira R.H. de. F. Mendes Pin­to: subsídios para a sua bio-bibliografia. Almada, 1983.

Автор статьи: А. П. Чер­ных.