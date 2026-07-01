МЕНДЕШ ПИНТУ ФЕРНАН (Mendes Pinto Fernão)

Португальский путешественник и писатель.

Семья Мендеша Пинту переехала в Лиссабон около 1521 г. В 1523 г. близ Лиссабона Мендеш Пинту был захвачен французскими корсарами, затем высажен на побережье в Алентежу.

В 1537 г. в поисках удачи Мендеш Пинту отправился на Восток. В 1539 г. выполнял различные поручения португальского правителя Малакки.

В 1542 г. совершил своё первое путешествие в Японию.

Около 1553 г. в Малакке Мендеш Пинту встретил известного миссионера иезуита Франсиско Ксавьера, оказался под его влиянием, сопровождал его в своём втором путешествии в Японию. В Гоа Мендеш Пинту вступил в Общество Иисуса (1554) в качестве «мирского брата». После смерти Ксавьера оставил иезуитов (1557).

Возвратился в Португалию в 1558 г., около 1562 г. женился и последние двадцать лет жизни провёл в имении в Прагале (близ Алмады). В 1569–1578 гг. Мендеш Пинту работал над сочинением «Странствия» (Peregrinação, 1614).

Мендеш Пинту в полной мере «авантюрист» в том смысле слова, который оно имело в 16 в. Он побывал в Эфиопии, Аравии, Индии, Малакке, Китае, Японии, на Суматре и Яве. По его собственным словам, он «тринадцать раз был в плену, семнадцать раз был продан». При этом почти все сведения о двадцатилетнем пребывании Мендеш Пинту на Востоке основаны исключительно на тексте его книги и не проверяются по другим источникам.

«Странствия» продолжают традицию португальской литературы путешествий, начатую Томашем Пирешем, посетившим в 1510–1514 гг. Индию и страны Малайского архипелага. По жанру «Странствия» Мендеша Пинту одновременно дневник путешественника с описанием экзотических стран, историческая хроника очевидца и мемуары, и собрание, наряду с реалистическими описаниями, полуутопий с псевдореалиями.

Сведения Мендеша Пинту об Индокитае и индомалайском регионе отличаются большой точностью, данные о Китае, напротив, крайне недостоверны.

Классическая культура Возрождения чужда Мендешу Пинту по причине его весьма скромного социального происхождения и отсутствия образования. Но это живой, реалистичный рассказ и весьма ценный документ эпохи, свидетельствующий о подробностях и деталях освоения европейцами мира Востока.

Текст первого издания «Странствий» (Lisboa, 1614) не вполне соответствует рукописи; отсутствуют упоминания об иезуитах, за исключением глав о Ксавьере. «Странствия» пользовались читательским успехом и многократно переиздавались.

Сочинения:

Peregrinaçam de Fernão Mendes Pinto. Lisboa, 1678

Мендес Пинто Ф. Странствия. Пер. с португ. И. Лихачева. М., 1972

Cartas de Fernão Mendes Pinto e outros documentos / R. Catz, F.M. Rogers. Lisboa, 1983

Peregrinação / Ed. M.A. Menéres. Rio de Janeiro, 2005

Автор статьи А.П. Черных