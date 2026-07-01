МЕНДЕС-ФРАНС , ПЬЕР

Мендес-Франс ( фр . Mendes France) , Пьер (11.01.1907, Париж — 18.10.1982, Париж) — французский политический и государственный деятель, глава правительства (июнь 1954 — февраль 1955). Принадлежал к семье потомков португальских сефардов, обосновавшихся во Франции в конце XVII в. В 1924 16-летним подростком М.-Ф. вступил в партию радикалов и радикал-социалистов, примкнув к ее левому течению. Выпускник юридического факультета Сорбонны и Свободной школы политических наук (будущий Институт политических наук). В 1928 стал самым молодым адвокатом Франции. В студенческие годы вовлекался в молодежное движение и нередко участвовал в потасовках с правыми экстремистами. Политическая карьера М.-Ф. началась с его избранием в 1932 в Палату депутатов от департамента Эр (Нормандия). В 1935 его избрали мэром г. Лувьер (он занимал этот пост в 1935—1939 и в 1953—1958), а в 1937 М.-Ф. стал генеральным советником департамента Эр. Считаясь «восходящей звездой» радикальной партии, М.-Ф. твердо отстаивал необходимость сближения с социалистами перед угрозой правого экстремизма. В 1934 на партийном съезде в Клермон-Ферране он поддержал Э. Даладье против председателя партии Э. Эррио , противившегося объединению левых сил. В 1936 М.-Ф. возглавлял парламентскую комиссию по таможенным вопросам. Он оказался единственным левым депутатом, который 12 июля 1936 проголосовал против участия французских спортсменов в Олимпийских играх, организованных нацистским режимом в Берлине. В это же время принимал участие в разработке программы Народного фронта . С марта до апреля 1938 М.-Ф. — заместитель государственного секретаря по финансам во втором правительстве Л. Блюма . М.-Ф. не одобрял правительственную политику невмешательства в гражданскую войну в Испании, что, по его убеждению, обрекало Испанскую республику на поражение. С началом Второй мировой войны М.-Ф. мобилизован в армию и отправлен на Ближний Восток. Оставаясь депутатом парламента, он отказался принять капитуляцию Франции. Арестованный 31 августа 1940 властями Виши , М.-Ф. осужден на 6 лет тюремного заключения, но в июне 1941 ему удалось бежать и, добравшись до Лондона, присоединиться к «Свободной Франции» генерала Ш. де Голля . В составе авиационной группы «Лотарингия» капитан М.-Ф. участвовал в боевых действиях. В 1943 де Голль назначил М.-Ф. комиссаром по вопросам финансов Французского комитета национального освобождения (ФКНО) и летом 1944 направил его в Бреттон-Вудс (США) на конференцию по разработке плана создания послевоенной международной финансовой системы. С сентября 1944 до апреля 1945 М.-Ф. — министр экономики Временного правительства Французской республики. Выйдя из правительства, М.-Ф. работал в руководящих органах Всемирного банка и Международного валютного фонда, представлял Францию в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС). В послевоенный период М.-Ф. возобновил депутатскую деятельность, выступая с резкой критикой колониальной войны в Индокитае (1946—1954). В 1953 возглавил Комиссию по финансам нижней палаты, а июне 1954 стал председателем Совета министров и министром иностранных дел. Главным его достижением на этих постах стало завершение Индокитайской войны (Женевское соглашение 1954 о восстановлении мира в Индокитае). За короткий период пребывания во главе правительства (июнь 1954 — февраль 1955) М.-Ф. успел признать независимость Вьетнама, Камбоджи и Лаоса, предоставить самостоятельность французским владениям в Индии и внутреннюю автономию Тунису, что вызвало бурную реакцию военно-колониалистских кругов и всех правых, объявивших М.-Ф. «предателем» национальных интересов. От имени Франции М.-Ф. подписал Парижские соглашения 1954 , учредившие Западноевропейский союз (ЗЕС). Опасаясь наращивания экономической мощи ФРГ, М.-Ф. выступал против участия Западной Германии в готовившемся проекте Европейского экономического сообщества (ЕЭС), где не нашлось места для Англии, которая могла бы уравновесить влияние ФРГ. Во внутренней политике ­М.-Ф. пытался усовершенствовать парламентский режим Четвертой республики, сделать ее более устойчивой за счет определенного расширения полномочий исполнительной власти, но не нашел поддержки. Ощущая растущую изоляцию, М.-Ф. 2 февраля 1955 добровольно ушел в отставку с поста главы правительства. Накануне законодательных выборов 1956 ­М.-Ф. создал левоцентристскую коалицию — Республиканский фронт (РФ), объединившую радикалов, социалистов, а также Демократический и социалистический союз Сопротивления (ЮДСР), возглавляемый Ф. Миттераном . После победы РФ на выборах М.-Ф. занял пост государственного министра (вице-премьера) в правительстве Г. Молле (февраль — май 1956). С установлением в 1958 Пятой республики находился в оппозиции режиму, созданному де Голлем. В 1959 вышел из партии радикалов и в 1960 вступил в Автономную социалистическую партию. На президентских выборах 1965 поддержал Ф. Миттерана, а на внеочередных выборах 1969 — кандидата социалистов Г. Деффера, обещавшего М.-Ф. в случае победы пост премьер-министра. В 1972 по состоянию здоровья отошел от активного участия в политической жизни. В 1981 приветствовал победу Миттерана на президентских ­выборах.

Соч. : Œuvres completes. Vol. 1—6. Paris, 1984—1990.

Лит .: Lacouture J. Pierre Mendes France. Paris, 1981; Rouanet P. Mendes France au pouvoir: 18 juin 1954 — 6 fevrier 1955. Paris, 1965; Рубинский Ю. И. За колоннами Бурбонского дворца. М., 1967; Gourdon A. Mendes France ou le reve francais. Paris, 1977; Наринский М. М. Борьба классов и партий во Франции. 1944—1958 гг. М., 1983; Канинская Г. Н. Радикалы и радикализм в послевоенной Франции. М., 1999; Stasse F. L’Heritage de Mendes France. Paris, 2004. П. П. Черкасов.