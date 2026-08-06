МЕНДЕЛЬЗОН Эрих
Немецкий архитектор.
Учился на экономиста в ун-те Мюнхена (1907), затем – на архит. отделении Высших технич. школ в Берлине (с 1908) и в Мюнхене (1910–12), где познакомился с художниками-экспрессионистами объединения «Синий всадник». С 1912 работал как дизайнер-оформитель витрин и сценограф. Во время 1-й мировой войны служил инженером (до 1918) в действующей армии, создал в этот период серию рисунков фантастич. архит. сооружений в русле архит. экспрессионизма («Машиностроительный завод», 1914, «Центральный вокзал», 1915, и др.), отмеченных также влиянием мастеров модерна (Й. М. Ольбриха, Х. ван де Велде); в этих работах были максимально выявлены технич. возможности железобетона. Рисунок «Обсерватория» (1917) стал основой для реализованного проекта здания астрономич. обсерватории и астрофизич. лаборатории «Башня Эйнштейна» в Потсдаме (1920–1924), в котором скульптурные обтекаемые формы сочетаются с функциональностью планировки. Объём здания шляпной фабрики в Луккенвальде (1921–23, совм. с Р. Нёйтра; сохр. частично) с чётко выявленными углами был обусловлен применением новаторского каркаса из железобетона. Объёмы нового корпуса изд-ва Моссе в Берлине (1921–23, совм. с Нёйтра и П. Р. Хеннингом), здания силовой подстанции фабрики «Красное знамя» в Ленинграде (1925–26), многофункционального комплекса WOGA с кинотеатром «Универзум» (1927–31) в Берлине, универмага Шоккена в Кемнице (1928–29) и др. построек М. 1920-х – нач. 1930-х гг. очерчены энергичными горизонтальными линиями, подчёркнутыми лентами застекления.
В 1933 М. переехал в Великобританию, где совм. с С. Чермаевым построил приморский павильон «De La Warr» в Бексхилл-он-Си (1934–35; реконструкция – 2008, арх. Дж. Мак-Аслан), в котором округлые объёмы противопоставлены прямоугольным блокам, широко использованы застекление и консольные выносы. В 1935 открыл филиал своего архит. бюро в Иерусалиме, возводил на территории Палестины частные дома (вилла Х. Вейцмана в Реховоте; дом З. Шоккена в Иерусалиме, оба 1936), мед. и образоват. учреждения (правительств. госпиталь в Хайфе, 1938, и др.), адм. здания (Англо-Палестинского банка в Иерусалиме, 1938–39; ныне Нац. банк Израиля), которые соответствовали особенностям климата, ландшафта и культуры страны. В 1941 переехал в США, где занимался преподавательской деятельностью и построил 7-этажную больницу «Маймонидес» в Сан-Франциско (1946–50, перестроена в 1953; ныне часть мед. центра Калифорнийского ун-та), Евр. общинный центр в Сент-Луисе (1946–50), Парковую синагогу в Кливленде (1946–52) и др.
Сочинения:
Bauten und Skizzen. B., 1924;
Amerika: Bilderbuch eines Architekten. B., 1928;
Ruß- land, Europa, Amerika: ein architektonischer Querschnitt. B., 1929;
Neues Haus, Neue Welt. B., 1931;
Palestine and the world of tomorrow. Jerusalem, 1940;
Das Gesamtschaffen des Architekten. Braunschweig, 1989.