МЕНДЕЛЬЗОН Эрих

Немецкий ар­хи­тек­тор.

Учил­ся на эко­но­ми­ста в ун-те Мюн­хе­на (1907), за­тем – на ар­хит. от­де­ле­нии Выс­ших тех­нич. школ в Бер­ли­не (с 1908) и в Мюн­хе­не (1910–12), где по­зна­ко­мил­ся с ху­дож­ни­ка­ми-экс­прес­сио­ни­ста­ми объ­е­ди­не­ния «Си­ний всад­ник». С 1912 ра­бо­тал как ди­зай­нер-офор­ми­тель вит­рин и сце­но­граф. Во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны слу­жил ин­же­не­ром (до 1918) в дей­ст­вую­щей ар­мии, соз­дал в этот пе­ри­од се­рию ри­сун­ков фан­та­стич. ар­хит. со­ору­же­ний в рус­ле ар­хит. экс­прес­сио­низ­ма («Ма­ши­но­строи­тель­ный за­вод», 1914, «Цен­траль­ный во­кзал», 1915, и др.), от­ме­чен­ных так­же влия­ни­ем мас­те­ров мо­дер­на ( Й. М. Ольб­ри­ха , Х. ван де Вел­де); в этих ра­бо­тах бы­ли мак­си­маль­но вы­яв­ле­ны тех­нич. воз­мож­но­сти же­ле­зо­бе­то­на. Ри­су­нок «Об­сер­ва­то­рия» (1917) стал ос­но­вой для реа­ли­зо­ван­но­го про­ек­та зда­ния ас­тро­но­мич. об­сер­ва­то­рии и ас­т­ро­фи­зич. ла­бо­ра­то­рии «Баш­ня Эйн­штей­на» в Пот­сда­ме (1920–1924), в ко­то­ром скульп­тур­ные об­те­кае­мые фор­мы со­че­та­ют­ся с функ­цио­наль­но­стью пла­ни­ров­ки. Объ­ём зда­ния шляп­ной фаб­ри­ки в Лук­кен­валь­де (1921–23, совм. с Р. Нёй­тра; сохр. час­тич­но) с чёт­ко вы­яв­лен­ны­ми уг­ла­ми был обу­слов­лен при­ме­не­ни­ем но­ва­тор­ско­го кар­ка­са из же­ле­зо­бе­то­на. Объ­ё­мы но­во­го кор­пуса изд-ва Мос­се в Бер­ли­не (1921–23, совм. с Нёй­тра и П. Р. Хен­нин­гом), зда­ния си­ло­вой под­стан­ции фаб­ри­ки «Крас­ное зна­мя» в Ле­нин­гра­де (1925–26), мно­го­функ­цио­наль­но­го ком­плек­са WOGA с ки­но­те­ат­ром «Уни­вер­зум» (1927–31) в Бер­ли­не, уни­вер­ма­га Шок­ке­на в Кем­ни­це (1928–29) и др. по­стро­ек М. 1920-х – нач. 1930-х гг. очер­че­ны энер­гич­ны­ми го­ри­зон­таль­ны­ми ли­ния­ми, под­чёрк­ну­ты­ми лен­та­ми за­стек­ле­ния.

В 1933 М. пе­ре­ехал в Ве­ли­ко­бри­та­нию , где совм. с С. Чер­мае­вым по­стро­ил при­мор­ский па­виль­он «De La Warr» в Бекс­хилл-он-Си (1934–35; ре­кон­ст­рук­ция – 2008, арх. Дж. Мак-Ас­лан), в ко­то­ром ок­руг­лые объ­ё­мы про­ти­во­пос­тав­ле­ны пря­мо­уголь­ным бло­кам, ши­ро­ко ис­поль­зо­ва­ны за­стек­ле­ние и кон­соль­ные вы­но­сы. В 1935 от­крыл фи­ли­ал сво­его ар­хит. бю­ро в Ие­ру­са­ли­ме, воз­во­дил на тер­ри­то­рии Па­ле­сти­ны ча­ст­ные до­ма (вил­ла Х. Вейц­ма­на в Ре­хо­во­те; дом З. Шок­ке­на в Ие­ру­са­ли­ме, оба 1936), мед. и об­ра­зо­ват. уч­ре­ж­де­ния (пра­ви­тельств. гос­пи­таль в Хай­фе, 1938, и др.), адм. зда­ния (Анг­ло-Па­ле­стин­ско­го бан­ка в Ие­ру­са­ли­ме, 1938–39; ны­не Нац. банк Из­раи­ля), ко­то­рые со­от­вет­ст­во­ва­ли осо­бен­но­стям кли­ма­та, ланд­шаф­та и куль­ту­ры стра­ны. В 1941 пе­ре­ехал в США, где за­ни­мал­ся пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­стью и по­стро­ил 7-этаж­ную боль­ни­цу «Май­мо­ни­дес» в Сан-Фран­ци­ско (1946–50, пе­ре­строе­на в 1953; ны­не часть мед. цен­тра Ка­ли­фор­ний­ско­го ун-та), Евр. об­щин­ный центр в Сент-Луи­се (1946–50), Пар­ко­вую си­на­го­гу в Клив­лен­де (1946–52) и др.

Сочинения:

Bauten und Skizzen. B., 1924;

Amerika: Bilderbuch eines Architekten. B., 1928;

Ruß- land, Europa, Amerika: ein architektonischer Querschnitt. B., 1929;

Neues Haus, Neue Welt. B., 1931;

Palestine and the world of tomorrow. Jerusalem, 1940;

Das Gesamtschaffen des Ar­chi­tekten. Braunschweig, 1989.