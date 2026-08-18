МЕНДЕЛЬСОН Мозес

Немецкий фи­ло­соф, литературный кри­тик и пуб­ли­цист, пред­ста­ви­тель Бер­лин­ско­го про­све­ще­ния и т. н. по­пу­ляр­ной фи­ло­со­фии.

Ро­дил­ся в се­мье пись­мо­во­ди­те­ля евр. об­щи­ны. Дед Ф. Мен­дель­со­на . С 1743 жил в Бер­ли­не. Был до­маш­ним учи­те­лем, за­тем бух­гал­те­ром, управ­ляю­щим и сов­ла­дель­цем фаб­ри­ки по про­из-ву шёл­ка. Друг Г. Э. Лес­син­га, из­да­вал вме­сте с ним ряд жур­на­лов. Стре­мил­ся со­че­тать ме­та­фи­зи­ку Х. Воль­фа с прин­ци­па­ми здра­во­го смыс­ла, на­уч. зна­ние с ве­рой в Бо­га и бес­смер­тие ду­ши [«Фе­дон, или О бес­смерт­ии ду­ши в трёх раз­го­во­рах» («Phae­don, oder über die Unsterblichkeit der Seele», 1767, рус. пер. 1811, 1837)]. От­стаи­вал прин­ци­пы сво­бо­до­мыс­лия, ве­ро­тер­пи­мо­сти и нац. рав­но­пра­вия, а так­же про­све­ще­ния как еди­ной сис­те­мы об­ра­зо­ва­ния и нравственного вос­пи­та­ния че­ло­ве­ка (М. по­слу­жил про­то­ти­пом На­та­на Муд­ро­го из од­но­им. дра­мы Лес­син­га, 1779). С вы­сту­п­ле­ния М. «Что та­кое Про­све­ще­ние» (1784) на­ча­лась зна­ме­ни­тая дис­кус­сия на эту те­му, в ко­то­рой уча­ст­во­ва­ли И. Кант , И. Г. Гер­дер и др. В т. н. спо­ре о пан­те­из­ме по­ле­ми­зи­ро­вал с Ф. Яко­би по по­во­ду «тай­но­го спи­но­зиз­ма» Лес­син­га, вы­сту­пив ре­ши­тель­ным про­тив­ни­ком Б. Спинозы, фи­ло­со­фию ко­то­ро­го счи­тал си­но­ни­мом ма­те­риа­лиз­ма и без­бо­жия [«Ут­рен­ние ча­сы, или Лек­ции о бы­тии Бо­га» («Morgenstunden, oder Vor­le­sun­gen ̈uber das Daseyn Gottes», 1785)]. Ис­точ­ник нрав­ст­вен­но­сти М. ус­мат­ри­вал во вро­ж­дён­ном мо­раль­ном чув­ст­ве, а выс­ший прин­цип нрав­ст­вен­но­го по­ве­де­ния – в стрем­ле­нии че­ло­ве­ка к со­вер­шен­ст­во­ва­нию ду­ши и дос­ти­же­нию все­об­ще­го и лич­но­го сча­стья. Раз­ви­вая эс­те­тич. идеи Воль­фа, свя­зы­вал чув­ст­во удо­воль­ст­вия с чув­ст­вом сим­па­тии и ан­ти­па­тии и спо­соб­но­стью одоб­ре­ния, ко­то­рая иг­ра­ет важ­ную роль не толь­ко в эс­те­ти­че­ской, но и в нрав­ст­вен­ной, и в по­зна­ват. дея­тель­но­сти че­ло­ве­ка. Пе­ре­вёл на нем. яз. Пя­ти­кни­жие и Псал­тирь . Ра­бо­та «Ие­ру­са­лим, или О ре­ли­ги­оз­ной вла­сти и иу­да­из­ме» («Jerusalem, oder über re­ligiöse Macht und Judentum», 1783) по­ло­жи­ла на­ча­ло дви­же­нию ев­ре­ев («хас­ка­ла») за при­ня­тие цен­но­стей европ. Про­све­ще­ния.

Сочинения:

Рас­су­ж­де­ние о ду­хов­ном свой­ст­ве души че­ло­ве­че­ской. СПб., 1806;

Gesammelte Schrif­ten. Stuttg.; Bad Cannstat, 1971–2006. Bd 1–42;

О во­про­се «Что зна­чит про­све­щать?» / Пер., вступ. ст. М. Р. Де­ми­на // Эн­цик­ло­пе­дия как фор­ма уни­вер­саль­но­го зна­ния: от эпо­хи Про­све­ще­ния к эпо­хе Ин­тер­не­та. СПб., 2004.

Дополнительная литература:

Kayserling М. M. Mendelssohn, sein Le­ben und seine Werke. 2. Aufl. Lpz., 1888;

Жуч­ков В.А. Из ис­то­рии не­мец­кой фи­ло­со­фии XVIII в. Пред­клас­си­че­ский пе­ри­од. М., 1996;

Altmann A. M. Mendelssohn: a biographical stu­dy. L., 1998.

Авторы статьи: В. А. Жуч­ков, А. В. Еро­хин.