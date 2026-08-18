МЕНДЕЛЬСОН Мозес
Немецкий философ, литературный критик и публицист, представитель Берлинского просвещения и т. н. популярной философии.
Родился в семье письмоводителя евр. общины. Дед Ф. Мендельсона. С 1743 жил в Берлине. Был домашним учителем, затем бухгалтером, управляющим и совладельцем фабрики по произ-ву шёлка. Друг Г. Э. Лессинга, издавал вместе с ним ряд журналов. Стремился сочетать метафизику Х. Вольфа с принципами здравого смысла, науч. знание с верой в Бога и бессмертие души [«Федон, или О бессмертии души в трёх разговорах» («Phaedon, oder über die Unsterblichkeit der Seele», 1767, рус. пер. 1811, 1837)]. Отстаивал принципы свободомыслия, веротерпимости и нац. равноправия, а также просвещения как единой системы образования и нравственного воспитания человека (М. послужил прототипом Натана Мудрого из одноим. драмы Лессинга, 1779). С выступления М. «Что такое Просвещение» (1784) началась знаменитая дискуссия на эту тему, в которой участвовали И. Кант, И. Г. Гердер и др. В т. н. споре о пантеизме полемизировал с Ф. Якоби по поводу «тайного спинозизма» Лессинга, выступив решительным противником Б. Спинозы, философию которого считал синонимом материализма и безбожия [«Утренние часы, или Лекции о бытии Бога» («Morgenstunden, oder Vorlesungen ̈uber das Daseyn Gottes», 1785)]. Источник нравственности М. усматривал во врождённом моральном чувстве, а высший принцип нравственного поведения – в стремлении человека к совершенствованию души и достижению всеобщего и личного счастья. Развивая эстетич. идеи Вольфа, связывал чувство удовольствия с чувством симпатии и антипатии и способностью одобрения, которая играет важную роль не только в эстетической, но и в нравственной, и в познават. деятельности человека. Перевёл на нем. яз. Пятикнижие и Псалтирь. Работа «Иерусалим, или О религиозной власти и иудаизме» («Jerusalem, oder über religiöse Macht und Judentum», 1783) положила начало движению евреев («хаскала») за принятие ценностей европ. Просвещения.
Сочинения:
Рассуждение о духовном свойстве души человеческой. СПб., 1806;
Gesammelte Schriften. Stuttg.; Bad Cannstat, 1971–2006. Bd 1–42;
О вопросе «Что значит просвещать?» / Пер., вступ. ст. М. Р. Демина // Энциклопедия как форма универсального знания: от эпохи Просвещения к эпохе Интернета. СПб., 2004.
Дополнительная литература:
Kayserling М. M. Mendelssohn, sein Leben und seine Werke. 2. Aufl. Lpz., 1888;
Жучков В.А. Из истории немецкой философии XVIII в. Предклассический период. М., 1996;
Altmann A. M. Mendelssohn: a biographical study. L., 1998.
Авторы статьи: В. А. Жучков, А. В. Ерохин.