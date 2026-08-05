МЕНДЕЛЬСОН, Мендельсон-Бартольди Феликс
Немецкий композитор, пианист, органист, дирижёр, общественный деятель.
Из богатой просвещённой евр. семьи. Внук М. Мендельсона. Получил разностороннее домашнее образование, занимался у Л. Бергера (фп.), К. Ф. Цельтера (гармония). Обнаружив редкую муз. одарённость, с 9 лет выступал как пианист. На формирование М.-композитора повлияло общение с видными представителями науч. и худож. кругов, посещавших салон его родителей в Берлине (А. Гумбольдт, Г. Гейне, Э. Т. А. Гофман, К. М. фон Вебер, Н. Паганини). Большую роль сыграли также многолетний контакт с И. В. Гёте, привившим М. симпатии к классич. иск-ву, и лекции Г. В. Ф. Гегеля по эстетике в Берлинском ун-те (1828–29). Создание увертюры к комедии «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира (1826) – свидетельство ранней творч. зрелости М. Период службы в Берлинской певч. капелле ознаменовался исполнением по его инициативе и под его управлением ранее практически неизвестных нем. слушателю «Страстей по Матфею» И. С. Баха (1829). Одновременно М. приобретал славу пианиста. В 1829–32 путешествовал по Европе (Англия, Шотландия, Италия, Швейцария, Франция), с блеском выступал как дирижёр и пианист в Лондоне. В 1832 руководил Нижнерейнскими муз. фестивалями, в 1833–34 руководитель муз. об-ва и дирижёр Гор. театра в Дюссельдорфе. В 1835–47 дирижёр и руководитель оркестра лейпцигского «Гевандхауза», снискавшего благодаря М. мировую известность. Под упр. М. исполнены мн. произведения Г. Ф. Генделя, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. ван Бетховена. В 1841–43 М. состоял на службе у Фридриха Вильгельма IV в Берлине. С 1843 преподавал в открытой по его инициативе Лейпцигской конс. (первой в Германии), на основе которой сформировалась лейпцигская школа. Умер в пору творч. расцвета и офиц. признания.
Творчество М., развивавшееся в русле нем. романтизма, отличается верностью нем. культурной традиции. На фоне более радикальных новаторских исканий его современников позиция М. выделялась стойкой ориентацией на классич. образцы – от непосредственного воздействия на стилистику ранних сочинений до сознательного использования традиц. форм и жанров в большинстве сочинений зрелого периода. Классичность в широком смысле слова определила сам строй музыки М., присущие ему ясность и гармоничную цельность. По мере эволюции творчества выступали и романтич. черты: новый тип лирико-фантастич. скерцозности, красочные оркестровые эффекты, индивидуализированный тематизм, гибкие тематич. преобразования. Романтич. начало проявляется и в тяготении к лирич. типу высказывания. Для муз. языка большинства его сочинений, вплоть до монументально-классицистич. ораторий, характерна элегичность тона, опора на бытовые формы музицирования (романс, камерный ансамбль), интонации нем. нар. песни. Особенно показательны в этом плане «Песни без слов» – 48 фп. пьес, созданных в разные годы и отличающихся богатством оттенков лирич. содержания; близкие по характеру «музыкальным моментам» и экспромтам Ф. Шуберта, они в ещё большей степени утверждают новизну и своеобразие облика романтич. инструментальной миниатюры.
Творч. наследие М. обширно и разнообразно по охвату жанров. Основа творчества – инструментальная, гл. обр. симфоническая, музыка. Один из создателей романтич. симфонизма, М. сочинял в новом жанре программной концертной увертюры (в т. ч. «Морская тишь и счастливое плавание», «Гебриды, или Фингалова пещера», обе 1832; «Сказка о прекрасной Мелузине», 1833). В «Итальянской» (1833), «Шотландской» (1842) симфониях продолжал вслед за Шубертом линию развития романтич. симфонии, сохраняющей классич. облик цикла, но наполненной новым мелодич. и образным содержанием. Значительны достижения М. в жанре инструментального концерта. Одно из самых популярных его сочинений, Концерт для скрипки с оркестром (1844), отличается драматич. экспрессией выражения и оригинальной трактовкой формы (тенденция к слиянию частей цикла, отсутствие оркестровой экспозиции, помещение каденции солиста перед репризой сонатного аллегро). Среди др. сочинений: комич. опера «Свадьба Камачо» (на сюжет из романа «Дон Кихот» М. де Сервантеса; 1827, Берлин), «Лорелея» (не окончена); оратории – «Павел» (1836), «Илия» (1846), «Христос» (не окончена); концерты для фп. с оркестром (1831, 1837); камерные ансамбли, сочинения для фп., органа; песни; музыка к театральным пьесам.
Сочинение:
Werke. Lpz., 1874–1877. Bd 1–19.
Дополнительная литература:
Mendelssohn Bartholdy C. Goethe und F. Mendelssohn-Bartholdy. Lpz., 1871;
Иванов-Борецкий М. Мендельсон. Биографический очерк. М., 1910;
Дамс В.Ф. Мендельсон-Бартольди. М., 1930;
Ворбс Г.Х. Ф. Мендельсон-Бартольди... М., 1966;
Jacob H.E. F. Mendelssohn und seine Zeit. Stuttg., 1967;
Курцман А.С. Ф. Мендельсон. М., 1967;
Ranft P. F. Mendelssohn Bartholdy: eine Lebenschronik. Lpz., 1972;
Мейлих Е.И. Ф. Мендельсон-Бартольди. Л., 1973;
Das Problem Mendelssohn / Hrsg. C. Dahlhaus. Regensburg, 1974;
Werner E.Mendelssohn: Leben und Werk in neuer Sicht. Z., 1980.