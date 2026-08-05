МЕНДЕЛЬСОН, Мендельсон-Бартольди Феликс

Немецкий ком­по­зи­тор, пиа­нист, орг­анист, ди­ри­жёр, об­щественный дея­тель.

Из бо­га­той про­све­щён­ной евр. се­мьи. Внук М. Мен­дель­со­на . По­лу­чил раз­но­сто­рон­нее до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние, за­ни­мал­ся у Л. Бер­ге­ра (фп.), К. Ф. Цель­те­ра (гар­мо­ния). Об­на­ру­жив ред­кую муз. ода­рён­ность, с 9 лет вы­сту­пал как пиа­нист. На фор­ми­ро­ва­ние М.-ком­по­зи­то­ра по­влия­ло об­ще­ние с вид­ны­ми пред­ста­ви­те­ля­ми на­уч. и ху­дож. кру­гов, по­се­щав­ших са­лон его ро­ди­те­лей в Бер­лине (А. Гум­больдт, Г. Гей­не, Э. Т. А. Гоф­ман, К. М. фон Ве­бер, Н. Па­га­ни­ни). Боль­шую роль сыг­ра­ли так­же мно­го­лет­ний кон­такт с И. В. Гё­те, при­вив­шим М. сим­па­тии к клас­сич. иск-ву, и лек­ции Г. В. Ф. Ге­ге­ля по эс­те­ти­ке в Бер­лин­ском ун-те (1828–29). Соз­да­ние увер­тюры к ко­ме­дии «Сон в лет­нюю ночь» У. Шек­спи­ра (1826) – сви­де­тель­ст­во ран­ней творч. зре­ло­сти М. Пе­ри­од служ­бы в Бер­лин­ской певч. ка­пел­ле оз­на­ме­но­вал­ся ис­пол­не­ни­ем по его ини­циа­ти­ве и под его управ­ле­ни­ем ра­нее прак­ти­че­ски не­из­вест­ных нем. слу­ша­те­лю «Стра­стей по Мат­фею» И. С. Ба­ха (1829). Од­но­вре­мен­но М. при­об­ре­тал сла­ву пиа­ни­ста. В 1829–32 пу­те­ше­ст­во­вал по Ев­ро­пе (Анг­лия, Шот­лан­дия, Ита­лия, Швей­ца­рия, Фран­ция), с бле­ском вы­сту­пал как ди­ри­жёр и пиа­нист в Лон­до­не. В 1832 ру­ко­во­дил Ниж­не­рейн­ски­ми муз. фес­ти­ва­ля­ми, в 1833–34 руководитель муз. об-ва и ди­ри­жёр Гор. те­ат­ра в Дюс­сель­дор­фе. В 1835–47 ди­ри­жёр и руково­ди­тель ор­ке­ст­ра лейп­циг­ско­го «Ге­ванд­хау­за», сни­скав­ше­го бла­го­да­ря М. ми­ро­вую из­вест­ность. Под упр. М. ис­пол­не­ны мн. про­из­ве­де­ния Г. Ф. Ген­де­ля, И. С. Ба­ха , В. А. Мо­цар­та, Л. ван Бет­хо­ве­на. В 1841–43 М. со­сто­ял на служ­бе у Фрид­ри­ха Виль­гель­ма IV в Бер­ли­не. С 1843 пре­по­да­вал в от­кры­той по его ини­циа­ти­ве Лейп­циг­ской конс. (пер­вой в Гер­ма­нии), на ос­но­ве ко­то­рой сфор­ми­ро­ва­лась лейп­циг­ская шко­ла. Умер в по­ру творч. рас­цве­та и офиц. при­зна­ния.

Твор­че­ст­во М., раз­ви­вав­шее­ся в рус­ле нем. ро­ман­тиз­ма, от­ли­ча­ет­ся вер­но­стью нем. куль­тур­ной тра­ди­ции. На фо­не бо­лее ра­ди­каль­ных но­ва­тор­ских ис­ка­ний его со­вре­мен­ни­ков по­зи­ция М. вы­де­ля­лась стой­кой ори­ен­та­ци­ей на клас­сич. об­раз­цы – от не­по­сред­ст­вен­но­го воз­дей­ст­вия на сти­ли­сти­ку ран­них со­чи­не­ний до соз­на­тель­но­го ис­поль­зо­ва­ния тра­диц. форм и жан­ров в боль­шин­ст­ве со­чи­не­ний зре­ло­го пе­рио­да. Клас­сич­ность в ши­ро­ком смыс­ле сло­ва оп­ре­де­ли­ла сам строй му­зы­ки М., при­су­щие ему яс­ность и гар­мо­нич­ную цель­ность. По ме­ре эво­лю­ции твор­че­ст­ва вы­сту­па­ли и ро­ман­тич. чер­ты: но­вый тип ли­ри­ко-фан­та­стич. скер­цоз­но­сти, кра­соч­ные ор­ке­ст­ро­вые эф­фек­ты, ин­ди­ви­дуа­ли­зи­ро­ван­ный те­ма­тизм, гиб­кие те­ма­тич. пре­об­ра­зо­ва­ния. Ро­ман­тич. на­ча­ло про­яв­ля­ет­ся и в тя­го­те­нии к ли­рич. ти­пу вы­ска­зы­ва­ния. Для муз. язы­ка боль­шин­ст­ва его со­чи­не­ний, вплоть до мо­ну­мен­таль­но-клас­си­ци­стич. ора­то­рий, ха­рак­тер­на эле­гич­ность то­на, опо­ра на бы­то­вые фор­мы му­зи­ци­ро­ва­ния (ро­манс, ка­мер­ный ан­самбль), ин­то­на­ции нем. нар. пес­ни. Осо­бен­но по­ка­за­тель­ны в этом пла­не «Пес­ни без слов» – 48 фп. пьес, соз­дан­ных в раз­ные го­ды и от­ли­чаю­щих­ся бо­гат­ст­вом от­тен­ков ли­рич. со­дер­жа­ния; близ­кие по ха­рак­те­ру «му­зы­каль­ным мо­мен­там» и экс­пром­там Ф. Шу­бер­та, они в ещё боль­шей сте­пе­ни ут­вер­жда­ют но­виз­ну и свое­об­ра­зие об­ли­ка ро­ман­тич. ин­ст­ру­мен­таль­ной ми­ниа­тю­ры.

Творч. на­сле­дие М. об­шир­но и раз­но­об­раз­но по ох­ва­ту жан­ров. Ос­но­ва твор­че­ст­ва – ин­ст­ру­мен­таль­ная, гл. обр. сим­фо­ническая, му­зы­ка. Один из соз­да­те­лей ро­ман­тич. сим­фо­низ­ма, М. со­чи­нял в но­вом жан­ре про­грамм­ной кон­церт­ной увер­тю­ры (в т. ч. «Мор­ская тишь и сча­ст­ли­вое пла­ва­ние», «Геб­ри­ды, или Фин­га­ло­ва пе­ще­ра», обе 1832; «Сказ­ка о пре­крас­ной Ме­лу­зи­не», 1833). В «Италь­ян­ской» (1833), «Шот­ланд­ской» (1842) сим­фо­ни­ях про­дол­жал вслед за Шу­бер­том ли­нию раз­ви­тия ро­ман­тич. сим­фо­нии, со­хра­няю­щей клас­сич. об­лик цик­ла, но на­пол­нен­ной но­вым ме­ло­дич. и об­раз­ным со­дер­жа­ни­ем. Зна­чи­тельны дос­ти­же­ния М. в жан­ре ин­ст­ру­мен­таль­но­го кон­цер­та. Од­но из са­мых по­пу­ляр­ных его со­чи­не­ний, Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1844), от­ли­ча­ет­ся дра­ма­тич. экс­прес­си­ей вы­ра­же­ния и ори­ги­наль­ной трак­тов­кой фор­мы (тен­ден­ция к слия­нию час­тей цик­ла, от­сут­ст­вие ор­ке­ст­ро­вой экс­по­зи­ции, по­ме­ще­ние ка­ден­ции со­лис­та пе­ред ре­при­зой со­нат­но­го ал­лег­ро). Сре­ди др. со­чи­не­ний: ко­мич. опе­ра «Свадь­ба Ка­ма­чо» (на сю­жет из ро­ма­на «Дон Ки­хот» М. де Сер­ван­те­са; 1827, Бер­лин), «Ло­ре­лея» (не­ окон­че­на); ора­то­рии – «Па­вел» (1836), «Илия» (1846), «Хри­стос» (не ­окончена); кон­цер­ты для фп. с ор­ке­ст­ром (1831, 1837); ка­мер­ные ан­самб­ли, со­чи­не­ния для фп., ор­га­на ; пес­ни; му­зы­ка к те­ат­раль­ным пье­сам.

Сочинение:

Werke. Lpz., 1874–1877. Bd 1–19.

Дополнительная литература:

Mendelssohn Bartholdy C. Goethe und F. Mendelssohn-Bartholdy. Lpz., 1871;

Ива­нов-Бо­рец­кий М. Мен­дель­сон. Био­гра­фи­че­ский очерк. М., 1910;

Дамс В.Ф. Мен­дель­сон-Бар­толь­ди. М., 1930;

Ворбс Г.Х. Ф. Мен­дель­сон-Бар­толь­ди... М., 1966;

Jacob H.E. F. Mendelssohn und seine Zeit. Stuttg., 1967;

Курц­ман А.С. Ф. Мен­дель­сон. М., 1967;

Ranft P. F. Mendelssohn Bartholdy: eine Le­bens­chronik. Lpz., 1972;

Мей­лих Е.И. Ф. Мен­дель­сон-Бар­толь­ди. Л., 1973;

Das Problem Mendelssohn / Hrsg. C. Dahlhaus. Regensburg, 1974;

Werner E.Mendelssohn: Leben und Werk in neuer Sicht. Z., 1980.