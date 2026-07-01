МЕНДЕЛЕЕВСК

Го­род в Рос­сии , в северо-восточной час­ти Та­тар­ста­на, центр Мен­де­ле­ев­ско­го района.

Нас. 22,4 тыс. чел. (2010). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу р. Ка­ма, в 8 км от ж.-д. ст. Ти­хо­но­во. Че­рез М. про­хо­дит ав­то­до­ро­га Аль­меть­евск – На­бе­реж­ные Чел­ны – Ижевск (Уд­му­ртия).

Ос­но­ван в 1868 как по­сё­лок при хи­мич. за­во­де П. К. Уш­ко­ва (один из ста­рей­ших в Рос­сии; ны­не хи­мич. за­вод им. Л. Я. Кар­по­ва). К нач. 20 в. за по­сёл­ком за­кре­пи­лось назв. Бон­дюж­ский. В 1921–25 здесь дей­ст­во­вал опыт­ный за­вод по про­из-ву ра­дия (один из пер­вых в СССР). С 1928 ра­бо­чий по­сё­лок. В 1930–31, 1935–63 центр Бон­дюж­ско­го р-на Та­тар­ской АССР. Го­род М. (на­зван в честь Д. И. Менделеева, ко­то­рый в 1893 на­ла­жи­вал про­из-во без­дым­но­го по­ро­ха на хи­мич. за­во­де) об­ра­зо­ван в 1967 при слия­нии ра­бо­че­го пос. Бон­дюж­ский, с. Ти­хие Го­ры, дер. Бон­дю­га (оба ос­но­ва­ны во 2-й пол. 17 в.) и с. Ле­ни­но (1801; до 1920-х гг. дер. Мир­ное При­ста­ни­ще, или Ка­ма­ше­во). С 1985 вновь рай­он­ный центр.

В чер­те М. об­на­ру­же­ны Ти­хо­гор­ское го­ро­ди­щ е (8–5 вв. до н. э.) и се­ли­ще 12–13 вв. н. э. Сре­ди па­мят­ни­ков куль­то­во­го зод­че­ст­ва – цер­ковь во имя Бо­го­яв­ле­ния Гос­под­ня (1815–28; пе­ре­строе­на в 1890-х гг.; ре­кон­ст­рук­ция – 1990-е гг.). Со­хра­ни­лись по­строй­ки усадь­бы Уш­ковых (при­над­ле­жа­ла Н. И. Ка­ма­ше­ву, в 1861–1917 – П. К. Уш­ко­ву): гл. дом (сер. 19 в.), ка­мен­ный фли­гель (1860), де­рев. дом Л. Я. Кар­по­ва (1915–18); парк (час­тич­но). Так­же в М. – быв. зда­ние кон­то­ры т-ва П. К. Уш­ко­ва (1870), 2-этаж­ное зда­ние усадь­бы Ад­на­ше­вых (кон. 19 в.). Па­мят­ни­ки пром. ар­хи­тек­ту­ры (по­след­няя треть 19 в.) на тер­ри­то­рии хи­мич. за­во­да; гид­ро­узел «Шум­ный мост» (сер. 19 в.). Ме­четь Тан (1995). Ме­мо­ри­ал «Во­ин-ос­во­бо­ди­тель» (1970–1985). Крае­ведч. му­зей.

Ве­ду­щие пред­при­ятия – хи­мич. за­вод им. Л. Я. Кар­по­ва (про­дук­ция не­ор­га­нич. хи­мии для металлургии, неф­те­хи­мич., мед. пром-сти и др. от­рас­лей хо­зяй­ст­ва), «Мен­де­ле­ев­ска­зот» (1983; азот­ные удоб­ре­ния, азот­ная ки­сло­та, тех­нич. ки­сло­род). Про­из-во ме­бе­ли, пред­при­я­тия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

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