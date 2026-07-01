МЕНДЕЛЕЕВСК
Город в России, в северо-восточной части Татарстана, центр Менделеевского района.
Нас. 22,4 тыс. чел. (2010). Расположен на правом берегу р. Кама, в 8 км от ж.-д. ст. Тихоново. Через М. проходит автодорога Альметьевск – Набережные Челны – Ижевск (Удмуртия).
Основан в 1868 как посёлок при химич. заводе П. К. Ушкова (один из старейших в России; ныне химич. завод им. Л. Я. Карпова). К нач. 20 в. за посёлком закрепилось назв. Бондюжский. В 1921–25 здесь действовал опытный завод по произ-ву радия (один из первых в СССР). С 1928 рабочий посёлок. В 1930–31, 1935–63 центр Бондюжского р-на Татарской АССР. Город М. (назван в честь Д. И. Менделеева, который в 1893 налаживал произ-во бездымного пороха на химич. заводе) образован в 1967 при слиянии рабочего пос. Бондюжский, с. Тихие Горы, дер. Бондюга (оба основаны во 2-й пол. 17 в.) и с. Ленино (1801; до 1920-х гг. дер. Мирное Пристанище, или Камашево). С 1985 вновь районный центр.
В черте М. обнаружены Тихогорское городище (8–5 вв. до н. э.) и селище 12–13 вв. н. э. Среди памятников культового зодчества – церковь во имя Богоявления Господня (1815–28; перестроена в 1890-х гг.; реконструкция – 1990-е гг.). Сохранились постройки усадьбы Ушковых (принадлежала Н. И. Камашеву, в 1861–1917 – П. К. Ушкову): гл. дом (сер. 19 в.), каменный флигель (1860), дерев. дом Л. Я. Карпова (1915–18); парк (частично). Также в М. – быв. здание конторы т-ва П. К. Ушкова (1870), 2-этажное здание усадьбы Аднашевых (кон. 19 в.). Памятники пром. архитектуры (последняя треть 19 в.) на территории химич. завода; гидроузел «Шумный мост» (сер. 19 в.). Мечеть Тан (1995). Мемориал «Воин-освободитель» (1970–1985). Краеведч. музей.
Ведущие предприятия – химич. завод им. Л. Я. Карпова (продукция неорганич. химии для металлургии, нефтехимич., мед. пром-сти и др. отраслей хозяйства), «Менделеевсказот» (1983; азотные удобрения, азотная кислота, технич. кислород). Произ-во мебели, предприятия пищевой промышленности.