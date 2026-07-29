МЕНДЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

Выдающийся российский учёный-энциклопедист, химик, физик, метролог, приборостроитель, экономист, педагог, общественный деятель. Открыл один из важнейших естественнонаучных законов – периодический закон химических элементов. Член-корреспондент Петербургской АН (1876). Статский советник. Дочь Менделеева Л.Д. Менделеева (1881-1939) была замужем за поэтом А.А. Блоком.

Биографический очерк

Родился в семье И.П. Менделеева (1783-1847), директора Тобольской гимназии, и М.Д. Менделеевой (урожденной Корнильевой, из старинного купеческого рода). Отец Менделеева в год его рождения ослеп и не мог продолжать работу; семья жила на доход от стекольной фабрики, доставшейся М.Д. Менделеевой в наследство. Менделеев учился в Тобольской гимназии, закончил естественнонаучное отделение физико-математического факультета Главного педагогического института в Санкт-Петербурге (1855), работал учителем естественных наук в Симферополе (1855) и Одессе (1855-1856). В 1856 году защитил в Санкт-Петербургском университете магистерскую диссертацию. Преподавал в Санкт-Петербургском университете (1857-1890, профессор с 1865 года), 2-м кадетском корпусе, Санкт-Петербургском технологическом институте (1863-1872; профессор, руководитель химической лаборатории института), Николаевской инженерной академии, институте Корпуса инженеров путей сообщения.

В 1859-1861 годах Менделеев – в научной командировке в Гейдельберге, где изучал зависимость поверхностного натяжения жидкостей от температуры. Высказал предположение о функции поверхностного натяжения, связанной со структурой и составом вещества. Участвовал в Международном химическом конгрессе в Карлсруэ (1860).

Защитил в Санкт-Петербургском университете докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» (1865). Один из основателей Русского химического общества (1868; с 1878 года Русское физико-химическое общество, президент в 1883–1884, 1891–1892, 1894). 29 декабря 1876 года утверждён членом-корреспондентом Петербургской АН. В 1880 году выдвинут в действительные члены, но был забаллотирован, в т.ч. из-за позиции секретаря АН К.С. Веселовского, что вызвало протест в широких общественных кругах. В том же году Менделеев направил М.Т. Лорис-Меликову записку с предложением реформирования АН, уничтожения гражданских чинов и сословий, расширения гражданских свобод.

В 1880-1888 годах участвовал в разработке проекта создания Томского университета и рассматривался в качестве его первого ректора, но в итоге в Томск не поехал. Также участвовал в создании Томского технологического института. В 1890 году покинул Санкт-Петербургский университет в результате конфликта с министром народного просвещения И.Д. Деляновым, который в резкой форме отказался принимать от Менделеева студенческую петицию.

Участвовал в разработке проекта нового таможенного тарифа (1890), отстаивал принцип протекционизма. Редактор химико-технического и фабрично-заводского отделов Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона (с 1891). С 1892 года – учёный-хранитель Депо образцовых гирь и весов (с 1893 – Главная Палата мер и весов), где организовал ряд работ по метрологии. По настоянию Менделеева введённый в 1899 году Закон о мерах и весах разрешил использование в России международных метрических мер (килограмм и метр). Участвовал в подготовке питейной реформы, составил записку об акцизном обложении спиртных напитков (1895). Участвовал в работе Всемирной выставки в Париже (1900), по её итогам написал статью «Вискоза на Парижской выставке», ставшую 1-й статьёй о синтетических волокнах на русском языке.

В 1899 году президент Петербургской АН великий князь Константин Константинович поддержал инициативу избрания Мендлеева действительным членом АН, однако учёный в резкой форме отказался от баллотирования. Трижды выдвигался на Нобелевскую премию (1905-1907), но лауреатом так и не стал. Умер от воспаления лёгких. Похоронен в Санкт-Петербурге на Литераторских мостках на Волковом кладбище.

Научная деятельность

Первые научные работы Мендлеева посвящены исследованию явления изоморфизма (1854-1856). В 1860 году, изучая зависимость поверхностного натяжения жидкостей от температуры, Менделеев открыл т.н. температуру абсолютного кипения жидкостей (критическую температуру). Он написал 1-й в России учебник по органической химии (1861; Демидовская премия Петербургской АН). Создал классический учебник «Основы химии» (1868-1871). В процессе работы над ним открыл периодический закон химических элементов. 1 марта 1869 года Менделеев составил таблицу, которую опубликовал как «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Сообщение об открытии соотношения между свойствами элементов и их атомным весом было сделано 6(18) марта 1869 года на заседании Русского химического общества. В 1870-1871 годах таблица была дополнена и уточнена. Первоначально открытие было встречено в научном сообществе сдержанно; осознание его подлинного значения как системы, которая дает понимание закономерности, позволяющей определить место в этой системе ещё не открытых элементов и предсказать их характеристики, пришло лишь после открытия предсказанных Менделеевым «экаалюминия» (галлий, 1875), «экабора» (скандий, 1879) и «экасилиция» (германий, 1886). В труде «Периодическая законность для химических элементов» (1871) и «Основах химии» Менделеев развил идеи периодичности, ввел понятие о месте элемента в периодической системе как совокупности его свойств в сопоставлении со свойствами других элементов.

С начала 1870-х годов Менделеев занимался изучением инертных газов. В 1874 году предложил новый вывод обобщённого уравнения состояния идеального газа (уравнение Клапейрона – Менделеева). Также провёл ряд важных исследований в области метеорологии, изучал закономерности зависимости атмосферного явления от высоты. Сконструировал чувствительный дифференциальный барометр. 7 августа 1887 года поднялся на воздушном шаре на высоту более 3 км, во время полёта наблюдал полную фазу полного солнечного затмения. Интерес к летательным аппаратам Менделеев проявлял и позднее.

Важной составляющей научного наследия Менделеева является учение о растворах. Основы гидратной теории растворов были заложены в докторской диссертации учёного. В дальнейшем, изучая свойства водных растворов серной кислоты и этилового спирта и ряда других систем, Менделеев установил, что между молекулами компонентов раствора происходит химическое взаимодействие. Эти идеи были обобщены в работе «Ис­сле­до­ва­ние вод­ных рас­тво­ров по удель­но­му ве­су» (1887).

Большое внимание ученый уделял развитию российской промышленности на основе новейших научных достижений, особое значение придавал добывающей (нефть, газ, уголь), металлургической и химической отраслям. Предложил принцип дробной перегонки нефти. В 1877 году выдвинул ги­по­те­зу не­ор­га­нического про­ис­хо­ж­де­ния неф­ти в ре­зуль­та­те взаи­мо­дей­ст­вия кар­би­дов же­ле­за с под­зем­ны­ми во­да­ми при вы­со­ких температурах и дав­ле­ни­и. Критиковал экспорт сырья, выступал за развитие перерабатывающей промышленности для рациональной эксплуатации сырья в интересах страны. Выступал за развитие транспортной инфраструктуры (железные дороги и судоходство). По поручению военного и морского министерств совместно с И.М. Чельцовым разрабатывал новый тип бездымного пороха (1890-1892). Разрабатывал вопросы, связанные с судоходством и освоением Крайнего Севера, преимущественно в сотрудничестве с адмиралом С.О. Макаровым. Разработал проект постройки опытного бассейна для испытания судов (1893), участвовал в организации ледокольной экспедиции в Северный Ледовитый океан, в 1901-1902 годах создал проект арктического ледокола. Обращал внимание на необходимость развития творческих сил народа, выступал за бессословность образования и его ориентацию на практическую деятельность.

Признание

Менделеев являлся членом и почётным членом более 90 научных организаций, в т.ч. Лон­дон­ско­го коро­лев­ско­го общества (1892), Национальной ака­де­мии деи Лин­чеи (1893), Американской академии искусств и наук (1889), Национальной АН США (1903), Королевской АН Швеции (1905), Королевской АН Дании (1889), Русского технического (1881), Русского астрономического (1900), Санкт-Петербургского минералогического (1890) обществ и др. Награждён ор­де­ном Св. Алек­сан­д­ра Нев­ско­го, ор­де­ном Св. Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни, ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на, медалями Дэви (1882) и Копли (1905) Лондонского королевского общества, медалью Академии метеорологической аэростатики (1884), медалью Фарадея Английского химического общества (1889).

Память

Именем Менделеева названы химический элемент менделевий, минерал менделеевит, Российское химическое общество, Российский химико-технологический университет, Тобольский государственный педагогический институт, Всероссийский НИИ метрологии, ряд населённых пунктов и географических объектов. С 1965 года РАН и Российским химическим обществом вручаются премия и Золотая медаль им. Мендлеева. Проводятся ежегодные Менделеевские чтения в Санкт-Петербурге (с 1941), Менделеевские съезды по общей и прикладной химии (с 1907). Действуют музеи Менделеева в Санкт-Петербурге (с 1911), музей-усадьба в деревне Боблово Клинского района Московской области. Памятники Менделееву установлены в Москве, Санкт-Петербурге, Клину, Тобольске, Киеве, Баку, г. Рубежное Луганской области, с. Верхние Аремзяны Тобольского района Тюменской области.

Сочинения:

Сочинения. М.; Л., 1934-54. Т. 1-25.

Архив Д.И. Менделеева. Автобиогр. материалы. Сб. док-тов. Л., 1951.