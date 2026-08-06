МЕНДЕЛЕ Мойхер-Сфорим
Еврейский писатель.
(псевд.; наст. имя и фам. Шолом Яков Бройде; по паспорту – Соломон Моисеевич Абрам ́ович) Писал на иврите и идише. Жил в России. В 1850–52 учился в иешивах Слуцка и Вильны. Работал учителем в евр. уч-ще г. Каменец-Подольский (1856–58). В 1858–69 жил в Бердичеве; затем – в Житомире, где окончил раввинское уч-ще (1881). В 1881–1917 с перерывом (в 1905–08 скрывался в Женеве от евр. погромов) заведовал евр. школой в Одессе.
Дебютировал как публицист в 1857. В романе «Отцы и дети» («Ха-авот ве-ха-баним», рус. пер. 1867; на иврите в 1868) изобразил конфликт старшего поколения и евр. молодёжи, стремящейся к светской жизни. В повести «Маленький человечек, или Жизнеописание Авраама-Ицхака Такифа» («Дос клейне менчеле одер лебенсбашрайбунг фун Авром-Ицхок Такиф», 1864–65, рус. пер. 1903) обратился к идишу как языку массового читателя; здесь же впервые возник персонаж Менделе Мойхер-Сфорим (Менделе-книгоноша), ставший лит. псевдонимом писателя и героем мн. его произведений. Бытописательные романы «Волшебное кольцо» («Дос винчфингерл», 1865, рус. пер. 1912) и «Фишка Хромой» («Фишке дер Крумер», 1888) повествуют о жизни евреев в России 1840–50-х гг. Критика правительств. политики содержится в аллегорич. романе о бесправии еврейства «Кляча, или Жалость к животным» («Ди Кляче, одер цаар баалей хаим», 1873, рус. пер. 1913) и в поэме «Еврейчик» («Дос юдель», 1875). В повести «Путешествие Вениамина Третьего» («Масоэс Биньомин ха-шлиши», 1878), пародирующей сочинения ср.-век. евр. путешественников, показал оторванность патриархального еврейства от совр. жизни. Автор сатирич. драм «Такса, или Банда городских благодетелей» («Таксе, одер ди банде штот баалей-товес», 1869, рус. пер. 1884) и «Призыв» («Дер призыв», 1884). В 1877–83 издавал «Полезный календарь для русских евреев» («Дер ницлихер календар фар ди русише идн») со сведениями по естеств. наукам и евр. истории. Со 2-й пол. 1880-х гг. писал преим. на иврите: рассказы «Под сенью грома» («Бе-сетер раам», 1886) о евр. погромах нач. 1880-х гг., «Сим и Иафет» («Шем вэ- Яфет», 1890, рус. пер. 1899), «Нет радости у Якова» («Лой нахес бе-Яков», 1890); «В дни смятения» («Б-имей ха-рааш»), «Чердачное заседание» («Би-ешиво шел мало»); автобиографич. повесть «Во дни оны» («Ба ямим ха-хем»; все – 1894). Творчество М. внесло значит. вклад в развитие лит-ры на идише и иврите. На идише М. одним из первых начал описывать природу и психологич. переживания; на иврите создал особый стиль, совмещающий языковые пласты разных эпох, что позволяло добиваться особого комич. эффекта. Произведения М. подготовили появление прозы Шолом-Алейхема, Х. Н. Бялика и др. Среди др. произведений М.: сб-ки лит.-критич. статей «Мирное суждение» («Мишпат шалом», 1860), «Критическим взором» («Эйн мишпат», 1867; оба – на иврите). Переводил на идиш произведения Ж. Верна, с иврита – синагогальную поэзию.
Сочинение:
Маленький человечек. СПб., 2003.
Автор статьи: Г. А. Элиасберг.