МЕНДЕЛЕ Мойхер-Сфорим

Еврейский пи­са­тель.

(псевд.; наст. имя и фам. Шо­лом Яков Брой­де; по пас­пор­ту – Со­ло­мон Мои­сее­вич Аб­ра­м ́о­вич) Пи­сал на ив­ри­те и иди­ше. Жил в Рос­сии. В 1850–52 учил­ся в ие­ши­вах Слуц­ка и Виль­ны. Ра­бо­тал учи­те­лем в евр. уч-ще г. Ка­ме­нец-По­доль­ский (1856–58). В 1858–69 жил в Бер­ди­че­ве; за­тем – в Жи­то­ми­ре, где окон­чил рав­вин­ское уч-ще (1881). В 1881–1917 с пе­ре­ры­вом (в 1905–08 скры­вал­ся в Же­не­ве от евр. по­гро­мов) за­ве­до­вал евр. шко­лой в Одес­се.

Де­бю­ти­ро­вал как пуб­ли­цист в 1857. В ро­ма­не «От­цы и де­ти» («Ха-авот ве-ха-ба­ним», рус. пер. 1867; на ив­ри­те в 1868) изо­бра­зил кон­фликт стар­ше­го по­ко­ле­ния и евр. мо­ло­дё­жи, стре­мя­щей­ся к свет­ской жиз­ни. В по­вес­ти «Ма­лень­кий че­ло­ве­чек, или Жиз­не­опи­са­ние Ав­раа­ма-Иц­ха­ка Та­ки­фа» («Дос клей­не мен­че­ле одер ле­бен­сбаш­рай­бунг фун Ав­ром-Иц­хок Та­киф», 1864–65, рус. пер. 1903) об­ра­тил­ся к иди­шу как язы­ку мас­со­во­го чи­та­те­ля; здесь же впер­вые воз­ник пер­со­наж Мен­де­ле Мойхер-Сфо­рим (Мен­де­ле-кни­го­но­ша), став­ший лит. псев­до­ни­мом пи­са­те­ля и ге­ро­ем мн. его про­из­ве­де­ний. Бы­то­пи­са­тель­ные ро­ма­ны «Вол­шеб­ное коль­цо» («Дос винч­фин­герл», 1865, рус. пер. 1912) и «Фиш­ка Хро­мой» («Фиш­ке дер Кру­мер», 1888) по­ве­ст­ву­ют о жиз­ни ев­ре­ев в Рос­сии 1840–50-х гг. Кри­ти­ка пра­ви­тельств. по­ли­ти­ки со­дер­жит­ся в ал­ле­го­рич. ро­ма­не о бес­пра­вии ев­рей­ст­ва «Кля­ча, или Жа­лость к жи­вот­ным» («Ди Кля­че, одер ца­ар баа­лей ха­им», 1873, рус. пер. 1913) и в по­эме «Ев­рей­чик» («Дос юдель», 1875). В по­вес­ти «Пу­те­ше­ст­вие Ве­ниа­ми­на Третье­го» («Ма­со­эс Бинь­о­мин ха-шли­ши», 1878), па­ро­ди­рую­щей со­чи­не­ния ср.-век. евр. пу­те­ше­ст­вен­ни­ков, по­ка­зал ото­рван­ность пат­ри­ар­халь­но­го ев­рей­ст­ва от совр. жиз­ни. Ав­тор са­ти­рич. драм «Так­са, или Бан­да го­род­ских бла­го­де­те­лей» («Так­се, одер ди бан­де штот баа­лей-то­вес», 1869, рус. пер. 1884) и «При­зыв» («Дер при­зыв», 1884). В 1877–83 из­да­вал «По­лез­ный ка­лен­дарь для рус­ских ев­ре­ев» («Дер ниц­лихер ка­лен­дар фар ди ру­си­ше идн») со све­де­ния­ми по ес­теств. нау­кам и евр. ис­то­рии. Со 2-й пол. 1880-х гг. пи­сал пре­им. на ив­ри­те: рас­ска­зы «Под се­нью гро­ма» («Бе-се­тер ра­ам», 1886) о евр. по­гро­мах нач. 1880-х гг., «Сим и Иа­фет» («Шем вэ- Яфет», 1890, рус. пер. 1899), «Нет ра­до­сти у Яко­ва» («Лой на­хес бе-Яков», 1890); «В дни смя­те­ния» («Б-имей ха-ра­аш»), «Чер­дач­ное за­се­да­ние» («Би-еши­во шел ма­ло»); ав­то­био­гра­фич. по­весть «Во дни оны» («Ба ямим ха-хем»; все – 1894). Твор­че­ст­во М. вне­сло зна­чит. вклад в раз­ви­тие лит-ры на иди­ше и ив­ри­те. На иди­ше М. од­ним из пер­вых на­чал опи­сы­вать при­ро­ду и пси­хо­ло­гич. пе­ре­жи­ва­ния; на ив­ри­те соз­дал осо­бый стиль, со­вме­щаю­щий язы­ко­вые пла­сты раз­ных эпох, что по­зво­ля­ло до­би­вать­ся осо­бо­го ко­мич. эф­фек­та. Про­из­ве­де­ния М. под­го­то­ви­ли по­яв­ле­ние про­зы Шо­лом-Алей­хе­ма, Х. Н. Бя­ли­ка и др. Сре­ди др. про­из­ве­де­ний М.: сб-ки лит.-кри­тич. ста­тей «Мир­ное су­ж­де­ние» («Миш­пат ша­лом», 1860), «Кри­ти­че­ским взо­ром» («Эйн миш­пат», 1867; оба – на ив­ри­те). Пе­ре­во­дил на идиш про­из­ве­де­ния Ж. Вер­на, с ив­ри­та – си­на­го­галь­ную по­эзию.

Сочинение:

Ма­лень­кий че­ло­ве­чек. СПб., 2003.

Автор статьи: Г. А. Эли­ас­берг.